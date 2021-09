Miraflores: Dictan tres meses de prisión preventiva para chofer que atropelló y mató a joven en scooter

Chofer tenía varias papeletas. (Foto: La República)

Tras dos días de conocerse el deceso de un joven que conducía su scooter eléctrico en dirección al Metropolitano, en Miraflores, el 21° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ) dictó tres meses de prisión preventiva contra el conductor Eduardo Enrique Jaramillo Franco (30), causante de esta fatídica muerte.

En horas de la mañana, se llevó a cabo el juicio por este lamentable hecho, que sucedió entre el cruce de las avenidas Paseo de la República y 28 de Julio. El juez Piero Lázaro Motta indicó que se pudo acreditar que el conductor estuvo discutiendo previamente con otros choferes. Según dictaminó el letrado, Eduardo Jaramillo cumplirá la prisión preventiva hasta el 14 de diciembre.

¿QUÉ PASÓ CON EL JOVEN QUE IBA MANEJANDO SU SCOOTER?

Según información de La República, el joven Ernesto Contreras iba en dirección al Metropolitano cuando fue embestido por la unidad de transporte. En un material difundido se puede observar que el chofer no contaba con las direccionales encendidas. Al ver al joven tendido sobre el pavimento, el conductor intentó darse a la fuga, pero unos ciclistas lograron detener el vehículo en movimiento. Un grupo de personas y bomberos intentó dar auxilio a la víctima.

VEHÍCULO EL CHAMA MULTADO

Tras este lamentable incidente, se conoce que el bus Unidos Chama podría recibir una sanción de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a 17.600 soles como parte del procedimiento administrativo que lleva la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

COLECTIVO CICLOAXIÓN

Ante la muerte de Ernesto Contreras y la forma en cómo suscito este accidente, el colectivo CicloAxion informó que los choferes no están respetando los derechos de las personas que usan vehículos no motorizados. “Exigimos al Estado tolerancia cero, los choferes que manejan transporte público deben ser personas nivel A, que no tengan multas”, aseguró.

PROTESTAS EN MIRAFLORES

Al día siguiente de ocurrir el hecho, decenas de personas, entre ciclistas, riders y skaters, protestaron por la muerte de Ernesto Contreras Letona. ‘Plantón contra la violencia vial’ tuvo el objetivo de pedir justicia para la joven víctima de 30 años.

Algunas personas llegaron con velas y pancartas exigiendo que no dejen libre al conductor. Los familiares de la víctima, muy afectados, también llegaron hasta el lugar y pidieron que todo el peso de la ley caiga contra el chofer, culpable de la muerte del joven que al momento del accidente se dirigía a su centro de trabajo.

“Cada día salimos circulando por las calles y no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas. Exigimos al Estado tolerancia cero, los choferes que manejan transporte público deben ser personas nivel A, que no tengan multas”, aseveró Carlota Pereira, vocera del colectivo CicloAxion.

CÓMO DENUNCIAR INFRACCIONES

A fin de garantizar que los usuarios, testigos o víctimas de una infracción a las normas de transporte, puedan presentar su denuncia sobre lo ocurrido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ofrece información sobre el proceso que se tiene que seguir, así como los detalles que se deben de tener en cuenta para denunciar estos casos.

La entidad precisó que la ciudadanía puede ingresar a la página web www.atu.gob.pe, seleccionar la pestaña atención al usuario, luego plataforma de denuncias y elegir si presentará su denuncia identificándose o de manera anónima.

