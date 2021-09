Avelino Guillén: Ex fiscal supremo denuncia a sujetos que lo agredieron al salir de supermercado

Al parecer, los agresores planificaron el ataque dentro y fuero del centro comercial, ubicado en San Borja. (Foto: Andina)

Avelino Guillén, ex fiscal supremo y exmiembro del equipo técnico del presidente Pedro Castillo Terrones, denunció a las personas que lo agredieron verbalmente mientras salía de un establecimiento comercial en el distrito de San Borja .

El exmagistrado, quien recibió el respaldo por parte de diversas personalidades políticas, indicó que el hecho ocurrió el pasado martes 14 de septiembre, aproximadamente a las 7 p.m, mientras se retiraba del supermercado al que suele acudir.

“ Era una pareja, el varón me comenzó a insultar, a ‘terruquear’. Decía que por mi culpa Sendero Luminoso está ahora en Palacio de Gobierno, que seguramente había llorado por la muerte del terrorista Abimael Guzmán , que atacaba permanentemente al fujimorismo. Básicamente era un ‘terruqueo’ muy intenso, muy fuerte, pero a gritos, muy alto”, relató para El Comercio.

“Después de unos instantes, cuando me entregaron mis productos y me retiro de la tienda, ellos me siguen y allí se produce ya en la vía pública insultos de mayor calibre y una amenaza de agresión física, todo aderezado con lisuras. Me siguieron hasta un trayecto y después yo me retiré”, agregó.

“EL TERRUQUEO ES UNA AMENAZA DE MUERTE”

En el video difundido en redes sociales, se logra ver y escuchar a un hombre calificando de “senderista” y de “terruco” a Avelino Guillén. Además, otra persona le señala furioso entre insultos: “ahora está Sendero en Palacio de Gobierno, hijo de p… “.

Sobre esto, el abogado lamentó estos insultos y condenó la atribución de actos ‘terroristas’ hacia su persona, pues considera que es una amenaza de muerte contra su integridad física.

“ Para mí el ‘terruqueo’ implica una amenaza de muerte porque es deshumanizar a la persona y colocarla en una condición de objeto que puede ser eliminado en cualquier momento. Para mí es muy grave. El segundo aspecto es el delito contra la libertad, o sea la amenaza a mi vida, a mi integridad física, porque me han amenazado con agredirme físicamente”, consideró para el mencionado medio.

Por último, Avelino Guillén informó que el auto en el cual se trasladaron los agresores ha sido identificado, por lo que es probable que se dé con la identidad de los sujetos que lo rodearon a las afueras del centro comercial.

“El video que circula en redes es el que ellos han colgado. Hay videos del serenazgo porque su oficina principal en San Borja está a menos de 20 pasos del supermercado. Todo eso está lleno de cámaras [de seguridad]”, añadió.

Solo en el Perú un juez que metió preso a un corrupto y violador de derechos humanos puede recibir esta clase de insultos en la calle.



Una verdadera pena el trato injusto que recibe Avelino Guillén por parte de unos fanáticos fujimoristas. pic.twitter.com/RHzQ0p09xx — Rodrigo Gutierrez S (@lambdaelse) September 15, 2021

OTRAS AGRESIONES VERBALES

Además de la terrible agresión que sufrió Guillén y que circula en redes sociales, el ex fiscal supremo afirmó que esta no es la primera vez que escucha improperios por parte de sus detractores.

Avelino Guillén señaló que sufrió una agresión similar en julio pasado, pero en otro distrito. De la misma forma, el abogado condenó esta agresión por atribuirle “falsamente una conducta terrorista”.

Pero no solo eso, anteriormente el ex fiscal supremo denunció recibir llamadas extorsionadoras y mensajes intimidantes cuando se estaba realizando el juicio a Alberto Fujimori antes de ser condenado, en el 2009.

¿QUIÉN ES AVELINO GUILLÉN?

Es importante resaltar que Avelino Guillén es un abogado y jurista reconocido por su papel en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, donde participó como fiscal supremo adjunto .

Asimismo, Avelino Guillén jugó un papel fundamental en la sentencia de 25 años contra Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

Durante la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales, Avelino Guillén integró el equipo técnico de Perú Libre, y participó en el debate técnico aunque señaló que no formaría parte del gabinete ministerial de Guido Bellido .

