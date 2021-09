Obsesión fatal: No quiso volver con él, la atropella y ella termina con una pierna amputada

Luis Enrique Mucha Quispe se obsesionó con su expareja, la atropelló y ahora ella perdió una pierna.

Luz E. A. T. nunca pensó que terminar una relación amorosa con Luis Enrique Mucha Quispe iba a ser el inicio de una serie de acontecimientos que terminaron en una verdadera tragedia. La joven de 27 años fue arrollada por su expareja y producto de este accidente tuvieron que amputarle la pierna.

Todo sucedió el pasado fin de semana en el distrito de San Juan de Miraflores. Luz se encontraba con su actual pareja, quien se percató de la presencia de Mucha Quispe al otro lado de la calle y le fue a reclamar. En ese momento ambos discuten y la mujer trató de calmarlos, pero este subió al auto que había alquilado y la atropelló arrastrándola varios metros y se dio a la fuga.

Gravemente herida fue llevada hasta un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la pierna, que quedó destrozada producto del arrastre de las llantas.

“Mi ex enamorado me quiso matar, me atropelló, me destrozó la pierna. Volteó con todo el timón y me arrasó con todo hasta el pavimento, sin piedad. La intensión de él era matarme”, dijo la joven desde el hospital donde se recupera de su operación.

OBSESIÓN FATAL

Luz mantuvo una relación por más de tres años con su agresor y tras el fin de su romance el sujeto siguió acosándola a través de las redes sociales y creándose perfiles falsos colocando la foto de la joven con su celular ofreciendo supuestos servicios sexuales. “En una fecha hizo una publicación con mi número y mis características haciendo que las personas me estén llamando y hostigando porque supuestamente yo ofrecía servicios sexuales”, agregó al noticiero ‘ATV Noticias.

Incluso, hostigaba a la nueva pareja de la víctima contándole detalles íntimos de cuando estuvieron juntos.

“Él retrocedió con todo, con mi misma pierna y se dio a la fuga”, contó llorando por la difícil situación que está viviendo.

La joven denunció cada accionar hostil del sujeto en la comisaría de Pueblo Libre por delitos de agresión, contra la libertad sexual, acoso sexual, entre otros.

Tras cometer el delito, el hombre se entregó a la justicia y se espera que en las próximas horas un jue dicte prisión preventiva por tentativa de homicidio.

Violencia contra la mujer en el Perú

En lo que va del 2021, los casos de violencia contra la mujer, tentativa y feminicidios en el Perú se han incrementado de manera alarmante. De enero a agosto de este año se han registrado 84 asesinatos, de los cuales 22 se cometieron en Lima y Callao. Junio fue el mes con más número de víctimas (17 casos).

En tanto, las tentantivas de feminicidio que se registraron en nuestro país, de enero a julio, fueron 179. El 94% en mujeres adultas, mientras que el 2.2% de las víctimas son niñas y adolescentes. Sin embargo, los casos de violencia física registrados en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional llegaron a más de 36 mil, 22 mil de ellas violentadas por su pareja.

