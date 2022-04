Otitis y mal aliento en perros: dos síntomas que si no se tratan a tiempo pueden generar problemas a futuro

Teniendo en cuenta que en Argentina se estima que hay 15 millones de perros, según datos oficiales de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), nos encontramos dentro de los 10 países con más población canina a nivel mundial.

Es por ello que es importante el cuidado de su salud no solo para su bienestar sino también para el de las personas que conviven con ellos. Esto implica tener en cuenta una serie de responsabilidades en cuanto a la tenencia, asistencia y atención que las familias deben darles. Es importante la visita al veterinario de manera periódica para evitar enfermedades que puedan afectar su salud.

Otitis

Una de ellas es la Otitis. Una enfermedad que provoca la inflamación del oído externo del perro (el tímpano y, en ocasiones, todo el pabellón auricular). Es dolorosa para el animal y muy molesta. Si bien la primavera y el verano son épocas de mayor incidencia por la presencia de elementos en suspensión en el aire, lo cierto es que la otitis puede darse en cualquier momento del año.

“Es importante tratarla con rapidez para evitar que se llegue a producir una infección mayor o se vuelva crónica. Es una de las 10 causas más frecuentes de visitas al veterinario”, expresó José Luis Fernández, Gerente de la Línea Animales de Compañía de Biogénesis Bagó.

Otitis es una enfermedad que provoca la inflamación del oído externo del perro (el tímpano y, en ocasiones, todo el pabellón auricular). Es dolorosa para el animal y muy molesta

La doctora Margarita Repetto, veterinaria especialista en medicinas complementarias, sostuvo a Infobae: “ La otitis en los perros es una de las patologías más frecuentes y, en muchos casos, de las que pasan más desapercibidas por los propietarios”.

Y siguió: “Existen determinadas razones que pueden provocar otitis: parásitos como los ácaros, distintos tipos de alergias, cuerpos extraños en el oído o trastornos hormonales. También puede estar originada por problemas en la producción habitual de queratina o por la presencia de pólipos o tumores en el conducto auditivo del perro. Como también la alta producción de cerumen o la abundancia de pelo en el conducto auditivo, así como una excesiva o incorrecta limpieza.

Para la especialista es es importante estar atento a estos síntomas y apenas son detectados llevar a la mascota a un veterinario, ya que la otitis que se produce a repetición o sin tratamiento, puede causar sordera. “A las personas que se acercan a mi consultorio siempre le recomiendo mantener una rutina de limpieza semanal de los oídos”, dijo.

Mal aliento

Por otro lado, el problema del mal aliento también es motivo de consulta y de desagrado y vergüenza para las familias y sus invitados; sobre todo de abril a septiembre que es la época en que las mascotas están más tiempo dentro de los hogares. Si no se trata a tiempo, puede causar infección hasta en el hocico del perro.

“El proceso de acumulación de sarro en los perros es complicado ya que se acumula en los dientes, se hace como un filo y empieza a cortar la encía. Entonces ahí se genera una infección que, si no se trata, puede causar la pérdida de los dientes y que tenga dificultades para alimentarse. Por ello recomiendo utilizar un enjuague bucal que previene una posible infección”, señaló Fernández. Esta medida, en consecuencia, mejora la calidad del aliento.

Es por ello que el veterinario recomienda adquirir el enjuague bucal en las veterinarias y ponerlo en el agua que toma el perro diariamente para evitar que esto ocurra siempre bajo la supervisión de un veterinario.

El problema del mal aliento también es motivo de consulta y de desagrado y vergüenza para las familias y sus invitados; sobre todo de abril a septiembre que es la época en que las mascotas están más tiempo dentro de los hogares

Dice Repetto con respecto al mal aliento: “En general, es un síntoma de acumulación de sarro en los dientes. Esta acumulación de sarro puede producir inflamación en las encías y – de no ser tratada a tiempo – puede desencadenar no sólo infecciones bucales si no también en trastornos digestivos e inclusivos afectar órganos como los riñones. Una vez que el síntoma es detectado es importante acudir a una consulta veterinaria para determinar el origen de la problemática y un correcto curso de acción”.

SEGUIR LEYENDO: