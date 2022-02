Los desastres naturales pueden acelerar el envejecimiento de los monos

El nuevo estudio fue realizado por un equipo internacional que incluyó expertos en el Centro de Investigación de Primates del Caribe, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Exeter, la Universidad de Nueva York y la Universidad Central de Carolina del Norte (REUTERS)

Los desastres naturales son conocidos por sus efectos devastadores inmediatos, pero a largo plazo también pueden acelerar el envejecimiento de los monos, revela un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los investigadores tomaron muestras genéticas de macacos rhesus en la isla de Cayo Santiago frente a Puerto Rico, conocida como “Isla de los Monos”, antes y después del huracán María en 2017, y descubrieron que el catastrófico huracán de categoría 5 envejeció genéticamente a los macacos un promedio de casi dos años, lo que corresponde a siete u ocho años de la vida humana.

Los resultados sugieren que un aumento de los fenómenos meteorológicos adversos puede tener “consecuencias biológicamente adversas” en los primates. Si bien el envejecimiento relacionado con los desastres naturales aún no se ha probado en humanos, los macacos rhesus comparten muchas de nuestras características biológicas y de comportamiento, incluida la forma en que nuestros cuerpos envejecen, lo que indica que el mismo efecto puede ser cierto para los humanos.

El nuevo estudio fue realizado por un equipo internacional que incluyó expertos en el Centro de Investigación de Primates del Caribe, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Exeter, la Universidad de Nueva York y la Universidad Central de Carolina del Norte. “Nuestros hallazgos sugieren que las diferencias en la expresión génica de las células inmunitarias en individuos expuestos a un desastre natural extremo fueron en muchos sentidos similares a los efectos del proceso natural de envejecimiento”, dijo el autor del estudio Noah Snyder-Mackler, profesor asistente en la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Arizona.

Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre tomadas de una sección transversal de macacos de uno a cuatro años antes y un año después del huracán María (REUTERS)

“También observamos evidencia de envejecimiento biológico acelerado en muestras recolectadas después de que los animales experimentaran el huracán María. Lo que es más importante, identificamos un mecanismo crítico, la regulación de los genes de las células inmunitarias, que puede explicar cómo la adversidad, específicamente en el contexto de los desastres naturales, puede en última instancia ‘meterse debajo de la piel’ para impulsar el inicio y la progresión de enfermedades asociadas con la edad”, añadió Snyder-Mackler.

El huracán María, un huracán de categoría 5, golpeó a Puerto Rico en septiembre de 2017 y mató a más de 3000 personas, dejó sin electricidad a casi todos los 3,4 millones de residentes de la isla y causó daños por más de 100 000 millones de dólares. También azotó a la cercana “Isla de los Monos”, que es el hogar de una población de macacos rhesus estudiada durante mucho tiempo, una especie conocida como ‘nuestros primos biológicos cercanos’.

A pesar de la devastación causada por el huracán María al hábitat natural y la infraestructura de investigación en Cayo Santiago, solo murió el 2,75 % de la población de macacos. Pero el equipo de investigación quería entender cómo los efectos del huracán pueden estar causando cambios a largo plazo en los macacos rhesus.

Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre tomadas de una sección transversal de macacos de uno a cuatro años antes y un año después del huracán María. En total, el equipo comparó los datos genéticos de más de 400 macacos rhesus en los cuatro años anteriores al huracán con los datos genéticos de más de 100 macacos rhesus un año después del huracán.

“A partir de este estudio, hemos medido los cambios moleculares asociados con el envejecimiento, incluidas las interrupciones de los genes de plegamiento de proteínas, una mayor expresión de genes marcadores de células inmunitarias inflamatorias y un envejecimiento biológico más antiguo”, sostuvo la autora del estudio, Marina Watowich, de la Universidad de Washington.

El huracán María, un huracán de categoría 5, golpeó a Puerto Rico en septiembre de 2017 y mató a más de 3000 personas (EFE)

Después de un análisis cuidadoso de los genes expresados en las células inmunes de los macacos, los investigadores encontraron que la adversidad resultante del huracán puede haber acelerado el envejecimiento del sistema inmunológico. “ En promedio, los monos que vivieron el huracán tenían perfiles de expresión de genes inmunes que habían envejecido dos años más, o aproximadamente siete u ocho años de vida humana”, detalló Watowich.

Al realizar un análisis global de la expresión de genes inmunitarios, encontraron que el cuatro por ciento de los genes expresados en las células inmunitarias se alteraron después del huracán. De estos, los genes que tuvieron una expresión más alta después del huracán estuvieron involucrados en la inflamación, y los genes amortiguados por el huracán fueron los involucrados en la traducción de proteínas, el plegamiento de proteínas, la respuesta inmunitaria adaptativa y las células T (uno de los glóbulos blancos del sistema inmunitario).

La regulación a la baja de los llamados “genes de choque térmico”, que promueven la función adecuada de producción de proteínas en nuestras células, fue la más afectada, algunas con una actividad dos veces menor después del huracán María. Estos genes también se han implicado en enfermedades cardiovasculares y de Alzheimer. Sorprendentemente, encontraron una fuerte correlación en la exposición a huracanes y los efectos del envejecimiento en la expresión génica, donde el efecto del huracán fue similar al efecto del envejecimiento del sistema inmunológico.

Los hallazgos sugieren que los eventos climáticos severos, que se están volviendo más severos y frecuentes debido al cambio climático, pueden tener consecuencias biológicamente perjudiciales para quienes los experimentan. Curiosamente, no todos los monos respondieron de manera similar al huracán; por ejemplo, la edad biológica de algunos monos aumentó mucho más que la de otros.

Una limitación del estudio fue que el equipo no pudo medir las tasas de envejecimiento dentro de los mismos individuos antes o después del huracán (REUTERS)

El equipo cree que puede haber otros aspectos del entorno de los monos que pueden influir en su respuesta a la adversidad, como el apoyo social. “El apoyo social puede proteger a los humanos y otros animales de las consecuencias de los eventos adversos”, aseguró la profesora Lauren Brent de la Universidad de Exeter. “Las personas socialmente integradas, y los monos, viven vidas más largas y saludables”.

“Si bien las consecuencias a corto plazo de los desastres naturales son bien conocidas, tenemos poca idea de cuáles son los impactos a largo plazo de los desastres naturales en la salud humana y la progresión de la enfermedad”, remarcó el autor del estudio, James Higham, de la Universidad de Nueva York. Y añadió: “Nuestro estudio muestra que los desastres naturales tienen el potencial de acelerar el proceso de envejecimiento, lo cual es importante porque la edad es el principal indicador de riesgo de la mayoría de las enfermedades no infecciosas”.

Una limitación del estudio fue que el equipo no pudo medir las tasas de envejecimiento dentro de los mismos individuos antes o después del huracán. Para estudios futuros, esperan que el trabajo pueda expandirse para incluir estudios a más largo plazo de cada individuo dentro de una población.

SEGUIR LEYENDO: