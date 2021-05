Cuáles son los nuevos “cinco grandes”

Los nuevos cinco grandes elegidos por el público son el elefante, el oso polar, el gorila, el tigre y el león (Reuters/Imelda Medina/Files)

Durante años, países como Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Tanzania o Angola supieron promocionar safaris para poder ver de cerca a los “big five”, tal como se conocen en las tierras del continente africano al león, el elefante, el rinoceronte, el leopardo y el búfalo, auténticos reyes de la sabana.

Pero la expresión, en realidad, tiene un origen poco feliz: se cree que fue acuñada durante la época de las exploraciones en África por aficionados a la caza mayor para referirse a las presas más difíciles, por el peligro que acarreaba, de conseguir.

Sin embargo, el reportero gráfico británico Graeme Green, un aventurero y apasionado por la vida silvestre, apostó a redefinir el término, dándole un nuevo giro. A través de su proyecto The New Big 5, llevó adelante una iniciativa para que personas de todo el mundo votaran por sus cinco animales preferidos, los “New Big Five”, de la fotografía, no de la caza.

Los resultados se dieron a conocer esta semana. Los nuevos cinco grandes elegidos por el público son: el elefante, el oso polar, el gorila, el tigre y el león, todas especies catalogadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico, en peligro de extinción o vulnerables. De la votación participaron unas 50.000 personas de diferentes partes del mundo, que eligieron entre un listado prearmado de 40 especies.

El reportero gráfico británico Graeme Green buscó redefinir la expresión "big five", dándole un nuevo giro (Reuters/Susanne Miller/USFWS)

Como parte del proyecto, estos animales están siendo promocionados como embajadores globales de toda la vida silvestre y las dificultades que esta enfrenta.

Más de 250 fotógrafos de vida silvestre, conservacionistas y organizaciones benéficas de vida silvestre apoyaron la iniciativa, incluidos Steve McCurry, Steve Winter, Ben Fogle, Jane Goodall y Joanna Lumley.

El turismo fotográfico podría ayudar a reunir dinero para pagar el trabajo de conservación que beneficia a los animales, creando una alternativa positiva a la caza de furtiva, declaró Green. La elección de estos nuevos cinco grandes es, en realidad, la punta del iceberg de un proyecto más ambicioso. “La verdadera misión del proyecto es utilizar esta idea para que la gente piense y hable sobre la vida silvestre”, dijo. El proyecto tiene como objetivo utilizar la fotografía para crear conciencia sobre las amenazas a la vida silvestre por la pérdida de hábitat, la caza furtiva, los conflictos humanos, el comercio ilegal de vida silvestre y la emergencia climática .

La vida silvestre está en crisis y los próximos 10 años, de acuerdo a Green, serán críticos. “Quedan solo 7100 chitas en la vida silvestre. Se estima que los cazadores furtivos matan diariamente a 55 elefantes africanos. Los leones africanos pasaron de ser 200.000 a 20.000 en 50 años”, detalló el fotógrafo.

El gorila es una de las cinco especies elegidas entre los nuevos grandes (Ken Bohn/San Diego Zoo Global/entrega vía Reuters)

Por caso, algunos números para tener en cuenta:

- Hay alrededor de 13.800 orangutanes de Sumatra y 800 orangutanes de Tapanuli en libertad, ambos clasificados como críticamente amenazados.

- Menos de 7.500 guepardos permanecen en estado salvaje, en comparación con 100.000 hace solo un siglo.

-Las jirafas de África Occidental se redujeron a solo 600.

-Se estima que quedan 28.000 rinocerontes en el planeta. Todos los días, en promedio, se caza ilegalmente un rinoceronte en África. Tres especies de rinocerontes están catalogadas como críticamente amenazadas.

-Alrededor de 200.000 pangolines, el mamífero más traficado en el mundo, son asesinados cada año para “medicina” tradicional y como carne de animales silvestres.

El proyecto tiene como objetivo utilizar la fotografía para crear conciencia sobre las amenazas a la vida silvestre por la pérdida de hábitat, la caza furtiva, los conflictos humanos, el comercio ilegal de vida silvestre y la emergencia climática (EFE)

-Solo quedan 500 lobos etíopes en libertad.

-Cuatro especies de tiburones se encuentran recientemente en la lista de especies amenazadas.

“¡Qué gran proyecto es! Hay tantos animales increíbles en el mundo, todos fascinantes en diferentes modos. Cualquier proyecto que ponga la atención sobre los animales, muchos de los cuales están siendo amenazados, es realmente importante”, compartió Goodall.

Apasionado por los viajes, durante los últimos 10 años, Green realizó trabajos fotográficos para la revista Wanderlust en lugares tan diversos como Japón, Colombia, Botswana, Perú, Estados Unidos, Laos y Honduras.

Ha viajado extensamente por Europa, Asia, África, México, América Latina y América del Norte, cubriendo docenas de destinos, desde la Antártida hasta Zambia.

