Por qué los perros se revuelcan felices en la tierra y en otros lados

Por qué los perros se revuelcan felices en la tierra (Shutterstock)

Se sabe y se dice que los perros son rituales, rutinarios y habituales. Esto se aplica a una gran cantidad de casos y momentos de la vida del perro que nos permite definirlos así.

Construyen ritos, por eso lo de rituales. Los ritos no son otra cosa que una sucesión ordenada de hechos que si no ocurren así parecería que no tuvieran la consecuencia esperada. De algún modo algo semejante a la superstición.

Cuando ese rito se repite siempre se transforma en rutina y cuando la rutina se automatiza hablamos de un hábito. Entre esas costumbres y hábitos hay algunos llaman poderosamente la atención y que, en algunos casos, llegan a generar el rechazo de los humanos miembros de su corte lobuna.

Los perros tienen instintos heredados de sus ancestros lobos que actualmente muchas veces carecen de sentido pero no dejan de ser asombrosos.

Es sabido que sobre todo en los ambientes rurales que cuando un perro se revuelca sobre la tierra todavía seca anuncia lluvia sin lugar a dudas y desafía cualquier pronóstico serio en contrario, del mejor servicio meteorológico.

Ocurre que los perros, con su olfato prodigioso, pueden percibir el “olor a tormenta” producido por el ozono, concentrado en la atmósfera tiempo antes de una tormenta, con mucha anticipación y aún en concentraciones muy escasas.

En los ambientes rurales que cuando un perro se revuelca sobre la tierra todavía seca anuncia lluvia (Shutterstock)

Es por eso que comienzan a revolcarse sobre seco anticipando sus revolcones sobre el barro futuro que los protegerá de los insectos que los puedan atacar.

Mientras tanto, el polvo actúa como un talco higiénico que por efectos eléctricos limpiará su piel y pelos de suciedades amenazadoras de la salud.

El revolcón no termina acá. A muchos perros les encanta entrar los lugares donde hay bosta, y revolcarse con increíble alegría, como quién se está revolcando en un maná que llovido del cielo le dará la juventud eterna. Así se pueden pasar varios minutos cubriendo prolijamente su cuerpo con una capa de bosta que en parte se seca y en parte se mantiene húmeda y particularmente olorosa.

¿Por qué lo hacen?

La teoría, que en este caso reafirma la práctica, nos dice que los perros que se revuelcan en la bosta lo hacen por dos posibles razones: una razón podría ser para usarlo como una llamada a sus congéneres para decirles a través del olor, relacionado con sus posibles presas, donde está la caza y hasta qué cantidad de presas podría haber; la otra explicación, que no excluye a la primera, sería a modo de camuflaje para engañar a sus posibles presas confundiéndose con el olor de ellas.

*Por el Prof. Dr. Juan Enrique Romero. @drromerook . Es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUÍ LEYENDO: