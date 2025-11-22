Opinión

Tic tac, tic tac... Maduro

El régimen luce más dividido, vulnerable y temeroso que nunca

Guardar
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Estados Unidos dejó atrás la diplomacia y cruzó una línea decisiva: pretende designar al Cartel de los Soles —y por extensión a Nicolás Maduro y su cúpula— como organización terrorista extranjera. Es un golpe político, jurídico y militar sin precedentes contra un régimen que ya no controla sus propias fracturas internas.

La advertencia es inequívoca. La medida, ejecutable sin aprobación del Congreso, coloca a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y a la cúpula militar vinculada al narcotráfico en la categoría de objetivos enemigos. Es la escalada más seria en 25 años de conflicto político entre Washington y Caracas.

El precedente de Panamá en 1989 pesa en la memoria hemisférica. Estados Unidos agotó la vía diplomática desde 2019, cuando exigió elecciones libres y respeto a los derechos humanos. Nada se cumplió. El fraude del 28 de julio de 2024 selló la ruptura: dentro de la Fuerza Armada no todos están dispuestos a arriesgar su vida por un mandato ilegítimo. La protección militar que sostuvo al régimen durante años se resquebraja: muchos oficiales, aunque aún obedecen, no están dispuestos a morir por un fraude.

Los movimientos estadounidenses en el Caribe, incluidos recientes operativos contra embarcaciones venezolanas, confirman que la Casa Blanca ya no tolerará que un Estado convertido en plataforma criminal amenace al hemisferio. La paciencia estratégica se agotó.

Trump reveló que “Maduro quiere hablar”. The New York Times, citó fuentes informadas del tema, Maduro propuso que le dieran dos años más en el poder y a cambio ofrece la llegada de empresas estadounidenses para explotar petróleo, gas y minería.

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ratificó su posición: una salida negociada antes de que el conflicto escale a un escenario irreversible. Un puente de plata… o un aislamiento total.

El fin de semana pasado se produjo una reunión de emergencia en Miraflores con los altos mandos militares, además de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, entre otros. La desconfianza reina en el círculo de la pareja presidencial, al punto que han reforzado la seguridad con más funcionarios de la contrainteligencia cubana, quienes son, de acuerdo a palabras del dictador, “inquebrantables”.

Pero Washington no busca diálogos cosméticos. Mientras Diosdado Cabello repite consignas de resistencia, el régimen luce más dividido, vulnerable y temeroso que nunca. La designación terrorista no es un castigo simbólico: es el preámbulo de decisiones que redefinirán el futuro inmediato de Venezuela.

Maduro ya no enfrenta a la oposición: enfrenta al reloj. Y esta vez, el tiempo terminó.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroVenezuelaEEUUCrisis en Venezuela

Últimas Noticias

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

Trabajaré de manera incansable por el bienestar de más de 10 millones de hondureños. Seré un presidente que vele por los intereses de TODOS sin importar el color político

Honduras necesita una propuesta de

Venezuela está lista para reconstruirse

Más de ocho millones de venezolanos han sido forzados al exilio por la represión y la crisis humanitaria del régimen

Venezuela está lista para reconstruirse

Chile, riesgos y aprendizajes

La derecha en el continente tiene que aprender de experimentos como la concertación en Chile o el Frente Amplio en Uruguay para montar mecanismos que permitan la competencia entre distintos sectores pero luego definir un solo candidato para las presidenciales

Chile, riesgos y aprendizajes

La frontera territorial del Plan México

Un gobierno local sólido es aquel que financia bienes públicos sin frenar la actividad económica

La frontera territorial del Plan

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

La práctica de rediseñar distritos con fines partidistas pone en entredicho la representatividad electoral y alimenta el desencanto social hacia el sistema democrático estadounidense

Estados Unidos ante el desafío
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Expresidente Uribe acompaña inscripción de

Expresidente Uribe acompaña inscripción de la primera lista Cámara Bolívar del Centro Democrático y MIRA

Sorpresa en el reparto de las películas de The Beatles: este actor de ‘Juego de tronos’ dará vida a su icónico productor

La PlayStation 5 triunfa en el Black Friday de Amazon con un descuento del 20%: ahorra 80 euros en la consola estrella del mercado

Hospital Nacional alerta por ruido en conciertos de Vive Claro: mediciones superan límites hospitalarios

MOE alerta por aumento de violencia contra liderazgos políticos rumbo a las elecciones de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Marta Ortega se rodea de

Marta Ortega se rodea de vips en la exclusiva inauguración de Wonderland, de Annie Leibovitz, en A Coruña

Más de 20 niños se han muerto de hambre en Kordofán Sur desde finales de octubre en medio de la guerra de Sudán

Bildu, ERC y BNG exigen romper con la monarquía, "herencia del franquismo", para avanzar a una "auténtica democracia"

La Teatrería de Ábrego acoge este sábado el montaje 'Frida' dentro de la Muestra Nujeres que Cuentan

Tu casa se mantendrá caliente sin calefacción si sigues este método gratuito y poco conocido

ENTRETENIMIENTO

El precio oculto de la

El precio oculto de la acción: los dobles de riesgo que perdieron la vida en el set

Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp

¿El secreto mejor guardado de Star Wars?: la historia oculta del emblemático peinado de la princesa Leia

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood

De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth