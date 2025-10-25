Opinión

El Nobel de la Paz y la movilización de EEUU impulsan el optimismo opositor en Venezuela

María Corina Machado muestra un respaldo inédito y el efecto de la presencia naval estadounidense aumenta la percepción de cambio político entre los venezolanos opositores

Edward Rodríguez

Por Edward Rodríguez

Guardar
El liderazgo de María Corina
El liderazgo de María Corina Machado recibe un respaldo sin precedentes tras el Nobel de la Paz en Venezuela (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

La más reciente encuesta de Datos Es Noticia, realizada en octubre de 2025, revela un panorama alentador para la oposición venezolana que va más allá de las cifras: se ratifica el liderazgo que encabeza María Corina Machado y se renuevan las esperanzas de cambio político con un marcado optimismo racional.

El Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado ha generado un apoyo casi unánime entre los opositores, que la ven no sólo como una líder moral, sino también como un símbolo internacional de la lucha democrática en Venezuela. Con un 76 % de confianza máxima, María Corina se posiciona como la figura que representa a la oposición, mientras que Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, también consolida su rol con una aprobación del 63 % dentro de los opositores.

Este reconocimiento global fortalece el respaldo internacional a la causa venezolana y coincide con un salto significativo en la percepción de un cambio político inminente, pues el 91 % de los consultados consideran probable que en los próximos meses haya una transición de gobierno, un dato que supera en 20 puntos porcentuales la medición de septiembre.

Un aspecto relevante de la encuesta es el amplio apoyo a la presencia naval estadounidense en el Caribe, percibida por los venezolanos dentro del país no como una amenaza, sino como un elemento clave para garantizar la justicia y el acompañamiento democrático. En este sentido, la narrativa oficial de “guerra económica” pierde fuerza, ya que el 67 % responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por la crisis económica, y sólo un 20 % atribuye efectos negativos a la presión internacional.

El reconocimiento internacional legitima la
El reconocimiento internacional legitima la esperanza de cambio político en la sociedad venezolana (Reuters)

Sin duda alguna, lo que refleja esta encuesta es más que un deseo de cambio: es una oposición cohesionada, resiliente y, aparentemente, políticamente alineada que combina esperanza con realismo, pero que además encuentra en María Corina Machado un liderazgo legítimo y fortalecido internacionalmente.

Este escenario abre una ventana de oportunidad para la transición democrática, apoyada por la comunidad internacional y respaldada por una ciudadanía que, pese a los obstáculos, mantiene viva la esperanza de un futuro mejor para Venezuela.

La encuesta Datos Es Noticia, realizada entre el 17 y 19 de octubre de 2025, se basó en un cuestionario digital aplicado a una muestra de 1.324 participantes válidos provenientes de 24 estados de Venezuela, además de la diáspora venezolana. La muestra fue ponderada por edad, sexo y ubicación geográfica, enfocándose en la audiencia opositora de Es Noticia en WhatsApp.

Finalmente, vale la pena destacar que este momento puede ser crucial en lo que al futuro y el cambio para Venezuela se refiere, pues la combinación de un liderazgo renovado, un respaldo internacional creciente y una ciudadanía decidida a luchar por su país augura un camino hacia la democracia, donde la esperanza no sólo es un anhelo, sino una posibilidad tangible que se abre paso en cada rincón de la nación .

Temas Relacionados

VenezuelaMaría Corina MachadoNobel de la PazNicolás MaduroEEUU

Últimas Noticias

Panamá no es un espectador: por qué el enfoque “bilateral” del presidente Mulino no tiene sentido

La neutralidad declarada por el presidente ignora que el país ya es campo de batalla estratégico entre EEUU y China. Con Huawei en su infraestructura digital y el Canal en juego, el país necesita una neutralidad activa con reglas claras

Panamá no es un espectador:

Del gen al algoritmo: ¿estamos asistiendo al nacimiento del Homo artificialis?

La evolución humana, marcada por la acumulación de información desde los genes hasta la cultura, encuentra su continuación lógica en la inteligencia artificial. Un análisis sobre si estamos creando al heredero de nuestra conciencia y qué lugar ocuparemos en este nuevo linaje bio-digital

Del gen al algoritmo: ¿estamos

El Grupo Andino, bajo el signo del caos y la esperanza

La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia representa un giro histórico y abre expectativas de mayor libertad política y reconciliación nacional

El Grupo Andino, bajo el

¿Esperaban algo distinto?

Hoy, a empellones, se abre paso un nuevo mundo donde las relaciones son de poder abierto, descarado, dirán algunos, que la verdad, frente a la ‘babosería’ de lo anterior, es mejor o por lo menos más claro

¿Esperaban algo distinto?

Una nueva moral tributaria

Digitalizar no es solo modernizar, sino que es además liberar recursos colectivos que se despilfarraban en tramitología o se erosionaban en la discrecionalidad burocrática

Una nueva moral tributaria
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos militares y funcionarios de

Dos militares y funcionarios de Ecuador implicados en fuga de alias ‘Fede’, recapturado en Colombia

Hallan sin vida a montañista de Manizales desaparecido en el Nevado del Tolima

Emma Stone revela cómo explicó a su hija de cuatro años que se que se iba a quedar calva para su última película: “¿No es estúpido y divertido?"

Procuraduría investiga al alcalde de Cúcuta por presunta presión política a contratistas

¿De qué te vas a disfrazar? Usuarios en redes se preparan con memes para este Halloween

INFOBAE AMÉRICA
Trump y Lula intentan cerrar

Trump y Lula intentan cerrar una cumbre 'exprés' este domingo en Malasia para zanjar la crisis comercial

Ucrania denuncia al menos un muerto y una decena de heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

VÍDEO: Petro acusa a EEUU de "aliarse con la mafia" tras las sanciones de Trump: "Creí que nos podíamos ayudar"

Un fallecido en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real)

Extinguido el incendio que calcinó Conservas Crespo en Santoña y la Guardia Civil inicia la investigación

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian habló sobre la

Kim Kardashian habló sobre la crianza en solitario y la ausencia de Kanye West en la vida de sus hijos

El origen real de la máscara de Michael Myers y los detalles poco conocidos que definieron la atmósfera de Halloween

“Poltergeist”: la historia trágica de Heather O’Rourke que marcó el inicio de una maldición

“Halloween”: un perturbado niño en un psiquiátrico, una máscara de Star Trek y los secretos detrás de la legendaria saga de terror

Thalia celebra 30 años de música y explica su conexión con las nuevas generaciones: “Soy una niña atrapada en el cuerpo de una mujer”