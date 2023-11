Israel no está cometiendo un genocidio en Gaza (REUTERS)

Por si el enorme número de víctimas mortales tanto en Israel como en la Franja de Gaza no fuera suficientemente horrendo, se sigue difundiendo la falsa afirmación de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza en represalia por las masacres perpetradas por Hamas el 7 de octubre.

Te puede interesar: El líder de Hamas se reunió con el Ministro de Exteriores de Irán en Qatar para evaluar la situación en Gaza

El colectivo de la reivindicación de genocidio tiene varios pasajeros.

Entre ellos hay antisemitas que creen que los judíos son el mal supremo del mundo; conspiracionistas, “influencers” que -además de preocuparse por los palestinos- tienen la vista puesta en su repercusión en las redes sociales, activistas pro palestinos que apoyan el derecho de los palestinos a la “resistencia armada” y que intentan salvar la brecha insalvable entre su supuesta preocupación por los derechos humanos y las atrocidades cometidas por Hamas, trasladando el foco de atención a la “mayor atrocidad” del genocidio.

Te puede interesar: “Los palestinos en Gaza son Hamas”: la explicación de la periodista Brigitte Gabriel que se remonta a la retirada israelí de la zona

También acompañan a algunos políticos cínicos, como el presidente turco Tayyip Erdogan, que dijo que el ataque de Israel “equivalía” a un genocidio, así como algunos activistas de derechos humanos, periodistas, que pueden tener intenciones honestas, pero simplemente están equivocados.

El umbral para definir el genocidio en las convenciones y leyes internacionales es muy alto. Estas establecen que no basta con contar los muertos, sino que también hay que demostrar la “intención de destruir” total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Te puede interesar: Ofensivas por el norte y el sur para dividir Gaza en dos: así avanza Israel sobre el territorio que controla Hamas

Por ahora, eso no es lo que está ocurriendo sobre el terreno en Gaza y por eso el fiscal de la Corte Penal Internacional no lo mencionó en su declaración en El Cairo.

Esto se debe a que no hay pruebas de esta intención especial. Los civiles de Gaza murieron no porque Israel los atacara específicamente, sino debido a las amplias infraestructuras militares de Hamas que se encuentran cerca, dentro de edificios civiles y en los túneles que hay bajo ellos.

Israel no ha demostrado una intención de destruir al pueblo palestino en Gaza; por el contrario, pidió su evacuación al sur durante días (REUTERS)

Israel pidió la evacuación temporal de la población local en el norte de la Franja de Gaza, donde se concentran la mayoría de las infraestructuras militares del grupo terrorista. En tanto, Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos y se abstiene de comentar cuántos de los muertos y heridos son sus combatientes.

Si Israel quiere exterminar a los civiles de Gaza, ¿por qué les pide que evacuen hacia el sur y limita allí sus ataques? Según la ONU, un gran número de civiles ya han huido. Por supuesto, esto ha creado una grave crisis humanitaria en el sur. No todos quieren o pueden abandonar sus hogares, e Israel debe tenerlo en cuenta en sus decisiones relativas a todos y cada uno de los objetivos en el norte.

Una “pistola humeante” citada por quienes acusan de genocidio es supuestamente el bombardeo del hospital árabe Al-Ahli en la ciudad de Gaza. Aunque este hecho ha sido ampliamente desacreditado, ninguna investigación de un gobierno occidental o de los medios de comunicación convencería probablemente a la mayoría del “lado palestino” de que no se trató de un ataque israelí. Pero este suceso demostró que es difícil confiar en los anuncios de Hamas sin un examen independiente.

Por desgracia, están también las peligrosas declaraciones de algunos políticos israelíes, como la del legislador del Likud Ariel Kallner, que tuiteó el 7 de octubre “Ahora mismo, un objetivo: ¡Nakba! Una Nakba que eclipsará la Nakba del 48″, y sólo echan más leña al fuego.

Aunque tales comentarios deben ser denunciados, quienes hacen las declaraciones no están en el círculo de toma de decisiones en la guerra y, en particular, no están en el gabinete especial de guerra que se formó junto con los representantes de la oposición israelí.

Un punto clave que se ha perdido en la denuncia de genocidio es que Israel tiene derecho a defenderse -dentro de los límites establecidos en las convenciones y el derecho internacionales- de los miles de misiles de Hamas que se han disparado continuamente desde la población civil de la Franja de Gaza contra pueblos y ciudades israelíes desde el 7 de octubre.

Israel tiene derecho a defenderse, dentro de los límites establecidos en las convenciones y el derecho internacionales, de los miles de misiles de Hamas (Europa Press)

La milicia palestina y sus organizaciones terroristas asociadas continúan en sus intentos de infiltrarse en Israel por aire, mar y tierra, tanto desde Gaza como desde El Líbano.

A la vista del espeluznante número de civiles, y especialmente de niños, muertos en Gaza -el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, informa de más de 8.000 palestinos muertos-, es comprensible que haya quienes cuestionen la adhesión de Israel al derecho internacional. ¿Cómo se traza la línea entre la legítima defensa y una respuesta desproporcionada? Es una pregunta justa.

Y también por eso es esencial señalar la estrecha supervisión de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania sobre los planes de guerra de Israel, y también la coordinación israelí con Francia, Italia, Canadá y el Reino Unido: ninguno de estos países daría luz verde a un genocidio de la población de Gaza, a pesar de las afirmaciones conspiracionistas de que lo harían.

El derecho internacional humanitario no impide la guerra ni prohíbe absolutamente el daño a civiles, sino que lamentablemente sólo regula cómo se llevan a cabo y en qué circunstancias están permitidos.

Mientras la ONU está paralizada y sus relatores especiales se dedican a publicar declaraciones y tuits, estos gobiernos occidentales son los que también participan en los esfuerzos de mediación para la liberación de los secuestrados y el suministro de ayuda humanitaria a Gaza, al tiempo que verifican que no llegue a Hamas.

Mientras la ONU está paralizada, muchos de estos gobiernos occidentales trabajan por la liberación de los rehenes (REUTERS)

En lugar de ver esto como algo positivo y crítico para poner controles y equilibrios en el gobierno de Netanyahu -que de hecho incluye partidarios del terror, el genocidio y el apartheid total- los que están en el colectivo del genocidio afirman que los gobiernos occidentales conspiraron con Israel para cometer este exterminio contra los palestinos en Gaza.

Esto crea una situación en la que, en lugar de que todos sigamos centrados en detener la guerra mediante una solución diplomática, se produce una enorme distracción sin fundamento.

Mientras no esté basada en hechos, la reivindicación de genocidio no servirá para poner fin a la guerra ni para promover la libertad de la población de Gaza. En cambio, podría dar lugar a ataques mortales contra ciudadanos israelíes, contra los que se encuentran en países occidentales y contra embajadas de todo el mundo.

Es cierto que el derecho internacional tiene fallos en su protección de los civiles, tanto en las definiciones como en la práctica. Tenemos que compensar estos defectos defendiendo la moral y los valores universales a los que se oponen Hamas, sus socios yihadistas y también la extrema derecha israelí, no perdiéndonos en las falsas afirmaciones de genocidio.

*Publicado originalmente en Haaretz