No, Estados Unidos no “provocó” la guerra en Ucrania

Vladimir Putin (Reuters)

¿Es Estados Unidos el culpable de la invasión rusa de Ucrania?

Eso es lo que piensa Jeffrey Sachs. En un reciente artículo de opinión titulado “La guerra de Ucrania fue provocada”, el profesor de la Universidad de Columbia -un hombre al que conozco y respeto desde hace 25 años, que en su día fue aclamado como “el economista más importante del mundo” y que ha desempeñado un papel destacado en la lucha contra la pobreza mundial- sostiene que Estados Unidos es responsable de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de atacar Ucrania hace 15 meses.

Esta afirmación es moralmente cuestionable y objetivamente errónea, pero no es una opinión marginal. Muchas otras figuras destacadas como el politólogo John Mearsheimer, el multimillonario Elon Musk, la estrella de los medios conservadores Tucker Carlson e incluso el Papa Francisco han hecho afirmaciones similares, haciéndose eco de la narrativa del Kremlin de que Rusia no es más que una víctima del imperialismo occidental.

Esta corriente de apología de Putin ha arraigado en China, en sectores de la extrema izquierda y la extrema derecha estadounidenses y en gran parte del mundo en desarrollo, por lo que es aún más importante desacreditarla de una vez por todas.

No eres mi dueño

La sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Yves Herman)

La primera gran afirmación de Sachs es que Estados Unidos provocó a Rusia con su “intención de ampliar la OTAN a Ucrania y Georgia para rodear a Rusia en la región del Mar Negro con países de la OTAN”. Según él, esto traicionó una promesa supuestamente hecha en 1990 por funcionarios estadounidenses al presidente soviético Mikhail Gorbachev de que la OTAN nunca se expandiría hacia el este. Aquí hay varias cuestiones que desentrañar.

En primer lugar, es un mito que en 1990 se garantizara al último presidente soviético una zona neutral permanente entre Europa y Rusia. Las transcripciones desclasificadas de las conversaciones muestran que ni Gorbachov ni otros funcionarios soviéticos plantearon nunca la perspectiva de la adhesión a la OTAN de los países del Pacto de Varsovia, y el propio Gorbachov negó que Occidente se hubiera comprometido nunca a nada respecto a la expansión de la OTAN más allá de Alemania.

En segundo lugar, como asociación voluntaria, la OTAN no tiene capacidad unilateral para “expandirse”, y siempre se ha mostrado reacia a hacerlo. Pero los Estados de Europa Central y Oriental tienen capacidad de acción, y exigieron entrar en la OTAN para protegerse de la agresión rusa a pesar de las objeciones iniciales de los miembros de la Alianza. Fue el pueblo ucraniano -no los funcionarios de Washington y Bruselas- el que votó en 2019 para consagrar la pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea como objetivos nacionales, en gran medida como respuesta a las amenazas de Rusia (sobre las que Putin ha actuado). Lejos de ser empujada o impuesta por Estados Unidos y sus aliados, la ampliación de la OTAN fue buscada activamente por los países de Europa del Este, que tuvieron que convencer activamente a los miembros para que los aceptaran.

Finlandia se sumó a la OTAN a causa de la invasión rusa (REUTERS/Tom Little)

En tercer lugar, la ampliación de la OTAN nunca supuso una amenaza militar para Rusia. El Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, una hoja de ruta mutuamente acordada para la cooperación entre la OTAN y Rusia, reflejaba la naturaleza estrictamente defensiva de la alianza. Desde 1997 hasta la primera invasión rusa de Ucrania en 2014, la OTAN no desplegó armas nucleares y casi ninguna fuerza de combate en el territorio de sus nuevos miembros. El propio Putin no expresó ninguna preocupación por la ampliación en 2002, cuando el proceso estaba en marcha.

En cuarto lugar, a pesar de las aspiraciones ucranianas, el ingreso en la OTAN nunca fue una perspectiva realista para Ucrania. Si bien es cierto que en la Cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest en 2008, la OTAN prometió a Ucrania y Georgia la adhesión en algún momento indeterminado del futuro, no ofreció una hoja de ruta para ello. De hecho, cuando Ucrania solicitó un Plan de Acción para la Adhesión a la OTAN, los miembros de la Alianza rechazaron la solicitud. La perspectiva de la adhesión de Ucrania murió por segunda vez tras la invasión rusa de 2014, ya que la alianza tenía pocas ganas de entrar en guerra con Rusia. En vísperas de la invasión de 2022, Ucrania no estaba más cerca de ingresar en la OTAN que durante la cumbre de Bucarest de 2008, 14 años antes.

El problema de Putin con Ucrania nunca ha sido el “cerco” de la OTAN, como demuestra su muda reacción a la adhesión de los países bálticos en 2004 y a la de Finlandia el mes pasado. Más bien, siempre se ha tratado de la soberanía ucraniana. Invadió porque no cree que Ucrania sea un país legítimo con derecho a existir separado de Rusia. Lo sabemos porque el propio Putin nos ha dicho en repetidas ocasiones que el objetivo de la guerra es revertir la independencia ucraniana y recrear el imperio ruso. Por eso la promesa del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de no entrar en la OTAN justo antes de la invasión no impidió la entrada de los tanques, y por eso nada de lo que hubiera podido ofrecer lo habría impedido.

Nosotros no provocamos el incendio

Víktor Yanukóvich (REUTERS/Tatyana Makeyeva)

La segunda afirmación de Sachs es que Estados Unidos provocó aún más a Rusia y comenzó realmente la guerra cuando “[instaló] un régimen rusófobo en Ucrania mediante el derrocamiento violento del presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich, en febrero de 2014″. Esto también es problemático.

Para empezar, Estados Unidos no orquestó las protestas del Euromaidán. Empezaron de forma orgánica cuando, presionado por Moscú, Yanukóvich se negó a firmar el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, que había sido aprobado por el Parlamento ucraniano por amplia mayoría y contaba con un amplio apoyo de la población. No tenían nada que ver con la adhesión a la UE ni a la OTAN, y la participación se limitaba sobre todo a los estudiantes. Sólo después de que Yanukóvich ordenara a la policía golpear brutalmente a los manifestantes pacíficos y aprobara “leyes dictatoriales” que recortaban la libertad de prensa y reunión, las manifestaciones se volvieron masivas.

Del mismo modo, Estados Unidos no obligó a Yanukóvich a ordenar a sus fuerzas de seguridad que dispararan contra los manifestantes, matando a más de 100 y desencadenando la Revolución de la Dignidad. Washington tampoco le empujó a intentar crear una república separatista en Kharkiv antes de huir a Rusia con 1.000 millones de dólares en efectivo robados de las reservas del banco central. Fue Yanukóvich, apoyado por Moscú, quien optó por alejarse de la UE, matar a manifestantes e intentar dividir su país. Al final, su “derrocamiento violento” se logró mediante una votación pacífica para derrocarlo por más de dos tercios del parlamento ucraniano.

En lo que sí estoy de acuerdo con Sachs es en que la guerra empezó hace nueve años, no cuando Yanukóvich fue derrocado por su propio pueblo, sino cuando Rusia envió “hombrecillos verdes” para hacerse con el control del Donbás y se anexionó Crimea ilegalmente.

Si pudiera volver atrás en el tiempo

Nada de lo que hicieron o dejaron de hacer Estados Unidos, la OTAN o Ucrania provocó que Rusia lanzara una guerra de agresión contra su vecino. Putin decidió hacerlo, y la responsabilidad es suya y sólo suya. Dicho esto, en retrospectiva está claro que Estados Unidos y sus aliados cometieron una serie de errores que hicieron más probable la decisión de Putin.

Cuando se derrumbó la Unión Soviética, Occidente dejó atrás a Rusia. En lugar de hacer de su prosperidad, asociación y cooperación una prioridad absoluta, como hicieron con los derrotados alemanes y japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, estadounidenses y europeos ignoraron en gran medida a Rusia. No hubo ningún Plan Marshall para la reconstrucción rusa, ningún esfuerzo real para ayudar a Rusia en su transición hacia una economía de mercado democrática, para integrarla en el orden mundial liderado por Estados Unidos o para darle una participación adecuada en la arquitectura de seguridad europea. Dejar pasar la oportunidad de convertir a Rusia en otra Alemania o Japón de posguerra fue una gran oportunidad perdida.

Occidente no supo entonces prever que la expansión de la UE y la OTAN hacia el este aumentaría la percepción de la amenaza rusa en su patio trasero, algo que los funcionarios rusos de principios de los noventa dejaron claro y que los principales funcionarios estadounidenses parecían comprender en aquel momento. Aunque nunca se hizo ninguna promesa de no expandirse y fueron los propios países del antiguo Pacto de Varsovia los que exigieron unirse a estas organizaciones para salvaguardar su soberanía de las amenazas rusas, Occidente debería haber previsto que esto alimentaría la ya aguda sensación de inseguridad y humillación de Rusia.

Por último, Occidente no respondió con contundencia a anteriores agresiones rusas. Cuando Putin invadió Georgia en 2008, Occidente no hizo nada. Cuando Rusia invadió el este de Ucrania y se anexionó Crimea en 2014, Occidente hizo muy poco. Esta inacción fue también un incumplimiento de la promesa que Estados Unidos y el Reino Unido hicieron en 1994 de defender la integridad territorial de Ucrania, una promesa que consiguió que Ucrania renunciara a sus armas nucleares y se hiciera vulnerable a la agresión en primer lugar. Al no actuar en 2008 y 2014 (y al dar ejemplo de desprecio por el derecho internacional en Kosovo, Irak y Afganistán), Occidente dio a Rusia buenas razones para creer que podía salirse con la suya invadiendo Ucrania por segunda vez.

Tal vez si Occidente no hubiera cometido estos errores, Rusia no sería un régimen canalla con designios imperiales y un chip en el hombro. Tal vez seguiría siéndolo. En cualquier caso, nada de lo que Occidente hizo o dejó de hacer forzó la mano de Putin. Toda la culpa es suya.

Publicado originalmente en GZero