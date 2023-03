El Capítulo XIV

Con esta polémica convocatoria, los diputados pretenden revisar y aprobar una batería de reformas constitucionales antes de que el sábado termine la legislatura (el período ordinario de sesiones) y el domingo arranque formalmente un nuevo período que se prolongará hasta el 16 de julio. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Con una economía tan integrada al mundo, no cabe duda de que como país competimos con muchos otros países para atraer inversiones, más aún con los de la región. Inversiones que son pieza clave para la generación de empleo de calidad y oportunidades para todos. Sin embargo, algunos congresistas en particular, de tanto en tanto, suelen plantear iniciativas legislativas que serían contraproducentes para el objetivo de atraer inversiones y todo lo que ello conlleva en materia de bienestar para la sociedad.

En las últimas semanas de febrero, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de Ley para modificar el “capítulo económico” de la Constitución. Con ello, buscan establecer, entre otras cosas, una “economía popular de mercado” donde el Estado cuente con protagonismo empresarial, sin la más mínima consideración sobre las consecuencias económicas y sociales que generó el Estado empresario en la historia del Perú.

Evidencias del fracaso de un Estado intervencionista en nuestro país hay muchas. Basta con recordar una de las etapas más perturbadoras en materia económica, que fue la época del Gobierno militar del general Velasco Alvarado. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales ascendieron a USD 2,481 millones en 1979, un 10% del PBI, lo que obligó al Estado a endeudarse considerablemente, con una deuda pública que alcanzó un 41.3% del PBI, y a emitir más dinero (grosero error), lo que implicó un crecimiento de la inflación anual del 66.7%. Esta situación inició el proceso de deterioro económico que generó una alta tasa de pobreza.

O, por ejemplo, la incursión del Estado en aerolíneas de bandera como la empresa de Transportes Aéreos Nacionales de Selva o AeroPerú, solo generaron pérdidas millonarias. En el presente siglo, Córpac acumuló pérdidas de S/ 93 millones entre 2000-2004, lo que ha perjudicado su capacidad para el desarrollo de destinos, muy distinto a lo que ocurre con los aeropuertos concesionados. Basta ver el ejemplo de Ayacucho, donde en 2007 llegaban solo 26,000 pasajeros, y después de su concesión en 2019 llegaron 280,000.

También en el sector telecomunicaciones. La inversión de empresas estatales era paupérrima, alrededor de USD 76 millones anuales, en comparación a necesidades de inversión por USD 300 millones, por lo que la expansión de la cobertura telefónica era extremadamente lenta: entre 1982 y 1992, las líneas telefónicas se mantuvieron en el nivel de 30 por cada 1,000 habitantes. Entel Perú acumuló pérdidas por más de USD 40 millones y una deuda externa por USD 198 millones. Además, 80% de los gastos eran destinados solo para salarios.

Los números no mienten. El capítulo económico de la Constitución ha cumplido sus objetivos. El PBI de nuestro país, desde 1993 (año en el que entró en vigor la Constitución), ha crecido un 4.4% anual en promedio, con una variación acumulada del 250% hasta 2022, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, la pobreza se redujo sostenidamente hasta antes de pandemia, pasando de 58.7% en 2004 a 20.2% en 2019, una reducción de más de 38 puntos porcentuales (pp.); mientras que la pobreza multidimensional, que mide el nivel de acceso a servicios que aseguran una calidad de vida digna, paso de 75.4% en 2004 a 42.4% en 2019, una reducción de más de 30 pp.

Si bien es cierto que toda norma es perfectible, ¿tiene caso modificar el régimen económico para volver al Estado empresario? Si de traducir recursos en servicios públicos de calidad para la población se trata, ¿por qué no pensar en establecer mejoras en el capítulo XIV, referido a la descentralización, las regiones y municipalidades? Cuantiosos recursos no ejecutados, ineficiencias e indicios de corrupción, son los que tenemos año tras año, y las brechas sociales no se acortan.