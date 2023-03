Es hora de liberar un arma extraordinaria contra el fentanilo

De las 107.375 personas que murieron en Estados Unidos por sobredosis y envenenamiento con drogas en el transcurso de un año, el 67% eran opiáceos sintéticos como el fentanilo (REUTERS/Shannon Stapleton)

En los años ochenta, uno de nosotros era un comandante guerrillero que luchaba por derrocar a un gobierno centroamericano injusto; el otro era un piloto de los marines estadounidenses. Pero hoy somos colegas cercanos que hemos dedicado nuestras vidas a fortalecer la paz democrática y la gobernabilidad en el hemisferio occidental. Algunas cosas cambian.

Pero otras no. Una cosa que no ha cambiado es la naturaleza del crimen organizado. Es desalmado, cruel y la antítesis de una existencia pacífica y democrática. Y el crimen organizado ha llevado su brutalidad a un nuevo nivel con su última mercancía: el fentanilo.

La destrucción de la droga es ya bien conocida, pero las cifras siguen siendo asombrosas. Según los CDC, de las 107.375 personas que murieron en Estados Unidos por sobredosis y envenenamiento en el transcurso de un año, en el 67% de los casos se trataba de opioides sintéticos como el fentanilo. Esta droga, fabricada ilegalmente sobre todo en México, es el azote de los departamentos de policía y las salas de urgencias de los hospitales de todo el país y el tema de acaloradas audiencias en el Capitolio. Los republicanos arremeten con frecuencia contra el Presidente Joe Biden por no hacer más para detener la devastación.

Pero se ha pasado por alto una herramienta para combatir el fentanilo. Si los miembros del Congreso o el gobierno de Biden quieren realmente enfrentarse a esta droga mortal, existe la oportunidad de debilitar seriamente a los sindicatos del crimen organizado que la fabrican, importan y distribuyen al pueblo estadounidense: El Secretario de Estado Antony Blinken debería designar a estos narcosindicatos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Haciendo uso de su autoridad actual, Blinken podría determinar que estos cárteles del crimen organizado son, según la ley, “organizaciones extranjeras implicadas en actividades terroristas que amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (defensa nacional, relaciones exteriores o intereses económicos) de Estados Unidos”.

Hemos aquí por qué funcionaría.

Desde la creación de la Agencia Antidroga en 1973, Estados Unidos ha gastado cientos de miles de millones de dólares en la lucha contra la “oferta” en el extranjero, principalmente en América Latina, para detener las drogas antes de que pasen de contrabando por nuestra frontera. Burocracias enteras de los Departamentos de Estado, Defensa, Justicia, Seguridad Nacional y la CIA se han convertido en una costosa empresa para impedir que el veneno llegue a las calles de Estados Unidos.

El esfuerzo ha tenido un éxito marginal en ocasiones, pero en general la demanda estadounidense de cocaína, heroína y marihuana procedentes de Sudamérica y Centroamérica se ha mantenido estable. Esto ha tenido el efecto de “normalizar” el tráfico de drogas, convirtiéndolo en el tema de la serie “Narcos” de Netflix.

Lo que a menudo se malinterpreta en el tratamiento hollywoodiense que recibe el narcotráfico es que no sólo lo dirigen extranjeros. Las redes de distribución interna de fentanilo en Estados Unidos son el componente más esencial de las operaciones de los cárteles extranjeros porque, sin ellas, no hay ventas ni beneficios. Y el crimen organizado, desde tiempos inmemoriales, sólo existe para obtener esos beneficios ilícitos.

Al designar a los productores de fentanilo como FTO, las burocracias policiales federales y estatales de Estados Unidos tendrían mayores poderes para congelar los activos de los ciudadanos estadounidenses colaboradores de los cárteles. Podrían ser procesados en virtud de la legislación antiterrorista, que conlleva penas más severas. El factor disuasorio sería palpable.

Es importante comprender quiénes son estas personas. Son los propietarios de pequeñas empresas de transporte, almacenes y escondites. Son los contables, abogados y banqueros, así como los traficantes de la calle. Imagínense que el pueblo estadounidense y el sistema judicial los consideraran tan mortíferos como a un yihadista con un chaleco explosivo. Los cárteles necesitan ciudadanos estadounidenses y residentes en Estados Unidos para hacer funcionar sus empresas de fentanilo.

Pero Estados Unidos no los persigue con la misma intensidad que a los malos extranjeros, quizá porque ellos no aprietan los gatillos, hacen explotar las bombas o secuestran a sus enemigos. En su lugar, estos individuos estadounidenses pulsan el botón de pequeñas transferencias de dinero a empresas fantasma en paraísos fiscales. Abren las puertas de sus almacenes a una hora determinada y no hacen preguntas sobre lo que guardan dentro.

El argumento contra la designación es estrictamente de definición: ¿Qué es el terrorismo? ¿Debe una organización terrorista tener una agenda política o un sistema de creencias ideológicas? Los expertos no se ponen de acuerdo sobre una definición uniforme de lo que constituye terrorismo. Pero lo que está claro es que el reino del terror está sobre nosotros, y la crisis del fentanilo en Estados Unidos nos obliga a actuar ya.

Durante años, mexicanos y colombianos han dicho algo muy cierto: en la lucha antinarcóticos, ustedes los estadounidenses ponen el dinero y nosotros los cadáveres, mientras los cárteles matan salvajemente a cientos de miles de latinoamericanos en guerras territoriales intestinas. Ahora Estados Unidos también está poniendo cadáveres, y muchos más de los que pierde a manos del terrorismo internacional.

(De hecho, aunque la intención principal de esta propuesta es salvar vidas estadounidenses y mejorar la situación interna de Estados Unidos, también mejoraría probablemente la seguridad en México, Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe; eso tendría el beneficio añadido de minimizar uno de los mayores factores de “empuje” de la migración ilegal desde esos países, ya que la gente tendría menos necesidad de escapar del derramamiento de sangre de la guerra contra las drogas).

Designar a los narcosindicatos como FTO podría tener poco efecto práctico sobre los propios capos de la droga, que ya carecen de visado y no pueden acceder al sistema financiero estadounidense en su propio nombre. Pero tendrá el efecto simbólico de vincularlos al ISIS, Al Qaeda, los talibanes y otros enemigos acérrimos de Estados Unidos.

En términos más sustantivos, someterá a más personas en Estados Unidos a investigación por proporcionar “apoyo material” a una organización terrorista. Incluirá a más personal de apoyo extranjero en listas de exclusión aérea y les impedirá obtener visados. Y pondrá de relieve para los estadounidenses, que nunca han aceptado realmente que las drogas ilegales representen un peligro claro y presente para la seguridad nacional de Estados Unidos, que el peligro extranjero es -paradójicamente- interno en gran parte de su logística operativa.

Al debilitar estas redes de distribución en Estados Unidos, la aplicación de la ley estadounidense no sólo perjudicará los incentivos del mercado, sino que reducirá la cantidad de dinero que los cárteles blanquean y repatrían a Latinoamérica y que les permite sobornar a funcionarios, armarse y controlar vastos territorios de naciones democráticas amigas.

Siendo jóvenes en mundos muy diferentes, ambos aprendimos la misma lección: el mayor peligro es el que se oculta en la anodina normalidad. Las redes de apoyo a los cárteles extranjeros con sede en Estados Unidos viven con asombrosa normalidad entre nosotros. La designación de los cárteles transnacionales de la droga como FTO no sería una medida normal, pero es la que debemos tomar si realmente queremos acabar con el azote del fentanilo.

John Feeley (Embajador de Estados Unidos, retirado) es Director Ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de Comunicación de las Américas. Sirvió 36 años como oficial del Cuerpo de Marines y diplomático estadounidense en América Latina.

Joaquín Villalobos es una autoridad internacional en seguridad y resolución de conflictos. Fue líder de la guerrilla salvadoreña y negociador de los Acuerdos de Paz de 1992. Es profesor visitante en el St Anthony’s College de Oxford (Reino Unido).

Publicado originariamente por Politico.

