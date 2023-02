Entorpeciendo el desarrollo del sector exportador

Comercio exterior en Perú

La dinámica del comercio exterior a nivel global es tal que, en aquellas plazas más atractivas, con ventajas geográficas, estabilidad jurídica y condiciones favorables para invertir, el flujo del comercio marcará una pauta y servirá de impulso para la generación de nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevos mercados, empleos formales y bienestar para cientos de miles de familias que interactúen en el sector.

Por el contrario, si tales ventajas o condiciones se encuentran amenazadas, desalentadas por acciones o inacciones de los gobiernos, o de quienes conducen o deberían de conducir políticas orientadas a mejorar el clima de negocios en general y asegurar la generación de empleos de calidad, las consecuencias negativas se harían sentir no solo en las empresas de todo tamaño, sino también en sus trabajadores.

Como resultado de la Política Comercial de Apertura e Integración con el Mundo que mantiene el Perú desde hace más de dos décadas, el dinamismo de nuestras exportaciones no tradicionales o manufacturadas, aquellas que generan mayor valor dentro de su proceso productivo y de comercialización en el exterior, ha sido sumamente positivo.

En el período 2000-2022, estas pasaron de USD 2,057 millones a USD 18,255 millones, lo que refleja un aumento acumulado del 788% y un crecimiento promedio anual del 10%. Asimismo, el número de micro y pequeñas empresas exportadoras del rubro pasó de 2,839 a 6,120; es decir, es más que duplicaron. Además, en dicho periodo de tiempo, nuestras exportaciones no tradicionales llegaron a 11 nuevos destinos. Y, hoy, estas tienen como principales destinos a EE. UU. (31% del total), Países Bajos (8%), Chile (7%), Ecuador (6%) y Colombia (5%).

Estos resultados se verían afectados a partir de este año, si desde el Congreso de la República prospera la intención de entorpecer el desarrollo del sector.

En los últimos días, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, aprobó un dictamen que plantea, en la práctica, la derogación del Régimen de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales, impidiendo a empresas exportadoras la posibilidad de contratar personal de acuerdo con su demanda.

Los impulsadores de esta iniciativa sostienen que lo hacen en favor de trabajadores que no reciben beneficios; sin embargo, ignoran que existe una enorme informalidad en el mercado laboral peruano (más del 76%), y que medidas de este tipo no son efectivas, puesto que la informalidad no conoce de leyes.

Por el contrario, de aprobarse esta iniciativa legislativa, las empresas tendrían que contratar de manera indeterminada; es decir, tengan o no demanda de su producto asegurada. Así, subsistirían aquellas empresas más rentables o que optimicen procesos para absorber el sobrecosto generado; pero, aquellas que no, simplemente dejarían de operar.

En lo que respecta a puestos de trabajo, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, son alrededor de 100,000 empleos que se gestan bajo la modalidad del régimen, los cuales estarían en riesgo; además de los más de 2 millones de empleos directos e indirectos que se derivan de la actividad exportadora.

Debemos entender como ciudadanos, más aún quienes toman decisiones de políticas, que si bien toda normativa es perfectible, dadas las condiciones del mercado o la coyuntura, las modificaciones que se planteen deben ir de la mano con un riguroso análisis de calidad regulatoria. Un ejercicio en el que intervengan todas las partes involucradas o que serían afectadas por la normativa en cuestión, ya que de no hacerlo así, se corre el riesgo de alterar la competitividad del sector que se quiere regular y, peor aún, de perjudicar a quienes se pretende beneficiar.