Las grandes estrellas del K-Pop son la prueba: la globalización está más viva que nunca

Los miembros de la banda de K-pop BTS posan durante la promoción de su nuevo single 'Butter' en Seúl (REUTERS/Kim Hong-ji)

La culpa es de mis hijos pequeños por presentarme a BTS. Hasta este mes, había conseguido mantener mi ignorancia de mediana edad sobre el mayor regalo de Corea del Sur a la música popular.

BTS, para aquellos que no tengan hijos adolescentes, es una banda de chicos surcoreanos formada en 2010 en Seúl. Originalmente, BTS significaba Bangtan Sonyeondan, que se traduce como “Boy Scouts a prueba de balas” -no es un mal nombre para una banda, excepto que los Boy Scouts en mi época no llevaban pendientes, maquillaje y ropa andrógina.

Al igual que la serie de televisión surcoreana de éxito internacional “Squid Game”, BTS es el epítome de la globalización cultural. En 2020, se convirtieron en la primera banda en alcanzar simultáneamente el número uno tanto en el Billboard Hot 100 como en el Billboard Global 200 con su single “Dynamite”. Escuchar (o mejor, ver) “Dynamite” es comprender que no puede haber marcha atrás en la fusión de la cultura popular occidental y asiática. El sonido es deudor de la Motown. Pero el look es más Seoul que soul.

Con la lista de reproducción de BTS de mis hijos grabada en mi memoria musical, hace dos semanas no estaba en absoluto de humor para el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). El tema de este año era “cooperación en un mundo fragmentado”. Para marcar el tono, su “Informe sobre Riesgos Mundiales” anual advertía sombríamente que: “Los choques concurrentes, los riesgos profundamente interconectados y la erosión de la resiliencia están dando lugar al riesgo de policrisis -donde crisis dispares interactúan de tal manera que el impacto global supera con creces la suma de cada parte. La erosión de la cooperación geopolítica tendrá efectos dominó en todo el panorama mundial de riesgos a medio plazo, y contribuirá a una posible policrisis de riesgos medioambientales, geopolíticos y socioeconómicos interrelacionados”.

El foro en Davos en 2023 (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Mi primera misión en Davos fue debatir la nefasta perspectiva de la desglobalización en un panel con Adam Tooze, de Columbia, que cree firmemente que nos encontramos en una policrisis. Los documentos informativos del FEM preparan el terreno. “Los lazos que unen a la economía mundial se han deshilachado en los últimos años”, leí en mi vuelo a Zúrich. “¿Ha llegado la globalización al final del camino?”.

La idea de que la globalización ha tocado techo no es nueva. Llevo oyéndola desde poco después de la crisis financiera mundial de 2009. El argumento es más o menos el siguiente. La globalización alcanzó su cenit en torno a 2007. Después de eso, siete fuerzas tendieron a reducirla. En primer lugar, la simple convergencia económica: la brecha entre los salarios norteamericanos y chinos estaba destinada a reducirse con el tiempo, reduciendo lo que una vez fueron argumentos abrumadores a favor de la “deslocalización” de la fabricación.

En segundo lugar, el cambio tecnológico también estaba destinado a reducir los argumentos a favor de las cadenas de suministro alargadas al permitir (por ejemplo) la impresión local en 3D de componentes. En tercer lugar, la crisis financiera mundial supuso una sacudida para el sistema de flujos de capital transfronterizos, dejando al descubierto la vulnerabilidad de los fondos de pensiones escandinavos y las cajas de ahorros alemanas ante la dudosa alquimia que había transformado las hipotecas de alto riesgo de los estadounidenses en obligaciones de deuda garantizadas sobrevaloradas.

La cuarta fuerza fue la reacción populista, proteccionista y nativista contra la globalización que impulsó a “Leave” a la victoria en el referéndum del Brexit de 2016 y a Donald Trump a la victoria en las elecciones presidenciales de ese mismo año. En quinto lugar, el descenso de las relaciones chino-estadounidenses de la era de “ganar-ganar” de lo que llamé “Quimérica” a algo mucho más parecido a la Segunda Guerra Fría.

Luego vino la pandemia de Covid-19, prueba concluyente de que la globalización puede ser literalmente mala para la salud. Por último, el año pasado se produjo la invasión rusa de Ucrania y las posteriores sanciones diseñadas para excluir a Rusia al menos de las partes de la economía mundial controladas por Occidente.

Vladimir Putin (Reuters)

Echando un vistazo a los datos para una clase que impartí en Harvard hace dos años, no me costó encontrar gráficos que ilustraran esta convincente narrativa de la desglobalización.

Desde la crisis financiera, el comercio mundial se ha estancado en relación con la producción industrial y ha disminuido en relación con el PIB mundial. Los flujos mundiales de capital (medidos por las balanzas por cuenta corriente) no han recuperado su máximo de 2007 (y mucho menos su máximo de 1917). El déficit por cuenta corriente de EEUU se ha reducido en relación con su máximo del 6% del PIB en el tercer trimestre de 2006.

La proporción de la población estadounidense nacida en el extranjero estuvo a punto de recuperar su máximo de 1890, pero su crecimiento se ralentizó después de 2012. A escala mundial, la migración alcanzó su máximo en torno a 2007. Señalé que la globalización en términos culturales había alcanzado su punto máximo en 2012, el año en que la cuota de películas extranjeras en la taquilla china superó a la de las películas chinas.

Sin embargo, he llegado a la conclusión de que hay otras formas más convincentes de medir la globalización, y no me refiero únicamente a la creciente cuota de Corea del Sur en la transmisión de música y vídeo en todo el mundo.

Pensemos en el déficit comercial bilateral entre Estados Unidos y China. En 2007 representaba algo menos de un tercio (32%) del déficit comercial total de Estados Unidos. Alcanzó un máximo del 48% en 2015. Pero incluso en 2021 -después de todas las conmociones a la globalización enumeradas anteriormente, aparte de la guerra en Ucrania- la proporción seguía siendo del 32%, la misma que en 2007.

Un hombre habla frente a un logo de APple en China (REUTERS/Aly Song)

Apple, según he leído en muchos artículos, está tratando de reducir su dependencia de China a la hora de fabricar sus principales productos de hardware. En realidad, la proporción de AirPods, iPads, iPhones y Macs ensamblados en China ha bajado solo ligeramente, del 100% en 2020 a entre el 85% y el 95 por ciento.

Se nos ha hecho creer que las sanciones occidentales han aislado la economía rusa de Europa. En realidad, el valor de las exportaciones rusas a la Unión Europea fue mayor en 2022 que en 2021. Solo siete países de la UE gastaron menos en productos rusos el año pasado que el anterior.

En cuanto a la globalización cultural, BTS forma parte de una tendencia más amplia hacia la fusión asiática. TikTok, una plataforma china, tiene ahora más de 1.530 millones de usuarios, cerca de un tercio de la población mundial en línea.

En una esclarecedora serie de artículos publicados el año pasado, el economista Richard Baldwin (estadounidense que enseña en el Graduate Institute de Ginebra) desmontó lo que denominó “el mito del apogeo de la globalización”.

En primer lugar, como señaló Baldwin, si bien puede afirmarse que la globalización del comercio de bienes ha alcanzado su punto máximo, el comercio transfronterizo de servicios sigue creciendo en relación con la producción.

En segundo lugar, la desglobalización del comercio de bienes es en cierto modo una ilusión estadística. Alrededor del 60% de la disminución de la relación entre el comercio de bienes y el PIB después de la crisis financiera se debió a la fuerte caída del precio de las materias primas mineras y los combustibles después de 2010. El resto se debió a la caída de la proporción de manufacturas en el PIB. (Para ser precisos, la proporción del comercio de productos mineros y combustibles en el PIB mundial cayó del 11% en 2008 al 6% en 2020, mientras que la proporción del comercio de manufacturas en el PIB mundial cayó del 33% al 30%).

En tercer lugar, es cierto que la complejidad general de las cadenas de suministro ha disminuido como consecuencia de la deslocalización o “friendshoring” y del cambio tecnológico, pero esta reducción de la globalización de la fabricación tiene como anverso un aumento de la globalización de los servicios. En palabras de Baldwin, “el futuro de la globalización no son los bienes, sino los servicios -en particular, los servicios intermedios”, es decir, los servicios que no se venden a los consumidores, sino que se utilizan como insumos intermedios en la producción de otros bienes y servicios. Y prosigue: “La divergencia entre el crecimiento de los servicios frente al de los bienes se produjo porque la tecnología digital abrió la puerta al comercio de servicios intermedios, y los países de renta alta tienen pocas o ninguna barrera a este tipo de exportaciones.”

Por tanto, los rumores sobre la muerte de la globalización han sido exagerados. En palabras de Martin Wolf en el Financial Times, basándose en nuevos datos del McKinsey Global Institute, “los flujos transfronterizos de servicios, estudiantes internacionales y propiedad intelectual crecieron aproximadamente el doble de rápido que el comercio de bienes en 2010-19″, mientras que “los flujos de datos crecieron casi un 50% anual”.

“Crucialmente”, señaló Wolf, “la mayoría de los flujos han demostrado ser robustos durante las recientes interrupciones: los flujos de bienes se recuperaron con bastante fuerza después de la pandemia”. Esa fue la razón por la que a los estadounidenses durante los meses de bloqueo de 2020 les resultó tan fácil pedir equipos de ejercicio -o, para el caso, equipos de elaboración casera- fabricados en China.

Si todavía no están convencidos de que la globalización ha demostrado ser extraordinariamente resistente, les remito a Brad Setser, del Consejo de Relaciones Exteriores. Como señaló en un hilo de Twitter suscitado por nuestro panel de Davos, las exportaciones de China como porcentaje del PIB de sus socios comerciales alcanzaron un nuevo máximo el año pasado.

“Para ser un poco polémico”, escribió Setser, “yo diría que el mundo empezará a desglobalizarse cuando las empresas farmacéuticas estadounidenses dejen de adquirir medicamentos desarrollados en Estados Unidos, y de participar en los costes de I+D y otros acuerdos fiscales con filiales situadas en centros financieros extraterritoriales con tipos impositivos favorables, y de producir medicamentos protegidos por patentes en Irlanda, Suiza, Singapur y Bélgica para su venta a Estados Unidos, con la mayoría de sus beneficios globales, por supuesto, contabilizados fuera de Estados Unidos aunque la mayoría de sus ventas se realicen en Estados Unidos”.

Empezará a desglobalizarse “cuando la empresa más rentable del mundo [Apple] deje de fabricar la mayor parte de sus productos de consumo en unas pocas ciudades de China, utilizando chips producidos en su mayor parte en Taiwán con propiedad intelectual a menudo licenciada por una filial fiscal de una empresa estadounidense en, digamos, Singapur, y luego venda teóricamente sus bienes de consumo a su filial en Irlanda antes de reexportar esos bienes a nivel mundial -y, por supuesto, contabilizando la mayor parte de sus beneficios globales fuera de EEUU y China”.

Y empezará a desglobalizarse “cuando Irlanda no sea el mayor mercado de exportación de Estados Unidos para una serie de servicios -desde software hasta investigación y desarrollo- y cuando los centros fiscales caribeños no sean el mayor mercado de exportación de Estados Unidos para servicios financieros”.

Estas no son el tipo de duras verdades sobre la economía mundial que suelen pronunciarse en Davos. Pero las prefiero a las narrativas sin fundamento.

No obstante, conviene recordar que la sorprendente persistencia de la globalización no es garantía de un mundo armonioso. Es una idea seductora que se remonta a la época dorada del liberalismo victoriano: la expansión del comercio internacional tendría el beneficio adicional de promover la paz entre las naciones. Después de 1945, una generación de estadistas invirtió los mejores años de su vida en acuerdos de libre comercio e instituciones multilaterales diseñadas para promover lo que llegó a conocerse como un orden internacional liberal. No me cabe duda de que esto contribuyó al crecimiento económico sostenido de la posguerra. Pero era demasiado esperar que trascendiera las rivalidades ideológicas y geopolíticas.

El influyente libro de Norman Angell The Great Illusion -publicado por primera vez en 1909 con el título Europe’s Optical Illusion- sostenía que una guerra entre Gran Bretaña y Alemania no tendría sentido, ya que sus costes económicos y financieros superarían cualquier beneficio concebible. Esta lógica no impidió que la guerra estallara pocos años después.

Los entusiastas de la globalización de nuestro tiempo cometieron un error comparable, al imaginar que la integración de Rusia y China en la economía mundial provocaría transformaciones benignas de su política interior y exterior. No. Yo pensaba que la Quimérica moriría y sería sustituida por la Segunda Guerra Fría. La sorpresa es descubrir que ambas pueden coexistir.

La tensión histórica entre la globalización y la política de las grandes potencias queda muy bien ilustrada por la situación actual del grupo de K-Pop favorito del mundo. Puede que Corea del Sur sea para los Twerking Twenties lo que Inglaterra fue para los Swinging Sixties, pero también es un Estado amenazado por un vecino del norte peligroso y fuertemente armado.

Jin de BTS se cortó el pelo antes de ingresar al servicio militar (Weverse via AP)

Según la ley surcoreana, todos los varones sanos deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar, normalmente antes de los 28 años. En diciembre, Jin, el miembro de más edad de BTS, se alistó como soldado en servicio activo (como Elvis en 1958). Los demás miembros de la banda pronto le seguirán. Pensándolo bien, Bulletproof Boy Scouts era un nombre bastante bueno.

BTS ha prometido volver a formarse como grupo en 2025. Espero que les inviten al FEM de ese año. Una actuación de “Dynamite” animaría el ambiente de Davos.

(Bloomberg)

Seguir leyendo: