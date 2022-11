¿8.000 millones? ¿Y?

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se encuentra en las orillas del río Yamuna en una mañana en Nueva Delhi, India, 19 de noviembre de 2021 (Reuters)

Esta semana según Naciones Unidas nació el ser humano 8 mil millones. Que finalmente no representa sino un número si no lo ponemos en contexto. Para mirar nuestro pasado y nuestro futuro como raza humana dominante en una tierra con límites superables unos e insuperables otros.

Empecemos por ver de donde vinimos. El primer billón, o mil millones de habitantes, se dio en 1804. Es decir hace poco más de 200 años. El segundo billón se dio en 1927, 123 años después. Ahí se comienzan a poner interesantes las cosas. El tercer billón se dio en 1960 se demoró apenas 33 años. Y el cuarto se demoró 14, el quinto 13, el sexto 12, el séptimo 12 y el octavo 11.

¿Hasta cuándo?, hay que preguntarse. Todos los cálculos hablan de 9 billones hacia el año 2037, es decir se está reduciendo la velocidad del crecimiento y de 10 billones en el 2057. Sin embargo, Naciones Unidas en un último cálculo predice que hacia el 2075 tendremos 10.6 billones que es el tope al que llegaríamos dada la caída en el índice de fertilidad del mundo, es decir el número de hijos que tiene cada mujer.

Donde está nuestro continente en esta materia. Hoy Brasil tiene cerca a los 217 millones y en 2100 va a tener 194. Argentina tiene 47 y va a tener 50. México tiene 129 y va a tener 139. Y Colombia tiene 51 millones y va a tener 60. Pero el peso demográfico de la región es pequeño. En el 2100 tendremos cerca a los 660 millones de habitantes. La misma población que la que van a sumar entonces dos países de África, Etiopía y el Congo.

Y para terminar el tema de cifras pues hay otro mucho más interesante, y es sí la tierra aguanta esa población, el debate hoy es si Naciones Unidas tiene razón o los cálculos del Instituto Austríaco de Análisis Sistémico Aplicado (IIASA) que predice una caída más rápida del índice de fertilidad y un máximo de 9.5 billones de habitantes en el 2070 que baja a poco menos de 9 billones en el 2100. Una bobadita de diferencia, casi 2.3 billones, es decir la suma de la población de China e India.

Ahora si vamos al tema de fondo. ¿Cuánto aguanta la tierra para sostener 9 o 10 billones de seres humanos? El filósofo y economista inglés Thomas Malthus en el siglo XVIII escribió su libro sobre la teoría del crecimiento exponencial de la población y su insostenibilidad pues los alimentos crecían de manera aritmética. Los cálculos de la teoría malthusiana planteaban que con 1.5 billones de seres humanos se darían hambrunas, guerras y luchas por los alimentos que no alcanzarían para alimentar a la población.

Esto no se dio pues la tecnología permitió la multiplicación de la producción agrícola que hasta hoy permite sostener 8 billones de personas. Perdió relevancia esta teoría al no cumplirse, pero Malthus ha tenido una resurrección por cuenta del desarrollo de nuestras sociedades y la viabilidad de sostener el crecimiento y el acceso a minerales y a los materiales necesarios para sostenerlo.

Sin entrar a mediar en el tema climático, que puede hacer realidad la teoría original de Malthus, lo que sí es claro es que este crecimiento de población que va acompañado de un crecimiento económico que implica más gasto en todo -los 400 millones de chinos que salieron de la pobreza en los últimos 30 años pronto querrán carros, motos, viajes, casas propias– lo que pone tremendo stress en toda la cadena productiva y logística del planeta hasta poderla volver insostenible.

Un ejemplo. Si China e India comenzaran a utilizar gasolina como hoy lo hace Estados Unidos la producción diaria de petróleo tendría que pasar de 90 millones de barriles a 260 millones. Las reservas decrecerían rápidamente y el impacto en cambio climático sería feroz. No va a pasar. Pero si los carros eléctricos se multiplican como se espera no hay litio en el mundo para abastecerlos de baterías. Y si el consumo de celulares y computadores crece como va a suceder con el crecimiento poblacional y económico de África y de India no va a haber suficiente aluminio, cobre, cobalto y materiales para satisfacer la demanda.

Lo cierto es que los 8, 9 o 10 billones de ciudadanos de este mundo, que quieren y van a vivir mejor van a consumir más y los recursos del planeta no van a ser suficientes. Quizás el desarrollo del hidrógeno verde y cambios profundos en la tecnología que aún no conocemos eviten este escenario dantesco al que habría que agregarle el acceso al agua.

Los números son claros. Pero no tienen en cuenta posibles pandemias nuevas, más agresivas e incluso una guerra mundial que cambiarían por completo estos escenarios. Pero lo cierto es que esto solo lo resolvemos entre todos. Con ciencia y tecnología y no con ideología como lo plantea el actual gobierno de Colombia.

Con guerra en Ucrania, el loco de Corea del Norte disparando misiles, Irán asesinando menores que protestan y China amenazando el mundo deberíamos ser pesimistas. Pero siempre he creído, y lo seguiré haciendo, que el espíritu humano acaba imponiéndose. Por eso debemos darle la bienvenida al ser humano 8 mil millones pero sin perder de vista que debemos prepararnos, y preparar el mundo, para los otros dos mil millones que ya vienen.