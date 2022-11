La noche del Pogrom de Noviembre

Mujeres judías en Linz, Austria, son humilladas en público con un cartel que dice "He sido excluida de la comunidad nacional (Volksgemeinschaft)", durante el pogrom antisemita conocido como Kristallnacht, en noviembre de 1938. (Foto de Galerie Bilderwelt/Getty Images)

Imagínate que eres un padre o una madre judía viviendo en Alemania, a mediados de la década de 1930. A tus hijos no los aceptan en la escuela, a tu esposa la maltratan en la calle, se dificulta sustentar a tu familia, ya que tu negocio no funciona porque los alemanes ya no compran en tu tienda. No eres bienvenido en teatros, cines, o clubes sociales.

Con Hitler en el poder, Alemania era el peor lugar en el mundo para un judío. A pesar de todas las señales de un antisemitismo en crecimiento, muchos judíos sufrieron del síndrome de la rana hervida. La premisa es que, si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará y sobrevivirá, pero si la rana se pone en agua tibia que luego se lleva a ebullición lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. Tal vez no sea verdadera, pero esta metáfora refiere a la incapacidad o falta de voluntad de las personas para reaccionar o ser conscientes de las amenazas siniestras que surgen gradualmente, en lugar de hacerlo de repente.

A partir del año 1933, muchos judíos tuvieron este síndrome ya que, a pesar de la existencia de señales claras de un creciente antisemitismo, hubo una incapacidad o falta de reacción de la población judía de emigrar de Alemania o de la región. El 9 de noviembre de 1938, bajo la excusa del asesinato del diplomático alemán Ernst Eduard Vom Rath por el judío polaco Herschel Grynszpan, fue la fecha en la que los nazis materializaron lo que venían gestando.

En ese trágico 9 de noviembre y durante los siguientes días, cientos de ciudadanos alemanes y miembros del partido nazi, de forma premeditada, persiguieron y mataron a más de 90 judíos, violaron a mujeres, deportaron a más de 30.000 judíos, incendiaron cerca de 8.000 negocios judíos y quemaron 1.400, sinagogas sin que ningún ciudadano alemán fuera acusado de asesinato, o de otro delito.

Aquella trágica noche de noviembre pasó a la historia con un nombre intencionalmente puesto por los nazis: Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos. Con dicho nombre, los nazis intentaron ocultar al mundo entero lo ocurrido, dando a pensar que en esa noche solamente se habían roto muchas vidrieras de comercios y de casas de familias judías. Más contemporáneamente, este nombre viene sustituido por la denominación Pogrom de Noviembre, de manera a reflejar con más precisión lo que efectivamente pasó, sin la connotación positiva que el término “cristal” pudiera implicar.

Desde el ascenso de Hitler, su objetivo fue eliminar a los judíos de Alemania. Los culpó no solo de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, sino de la hiper inflación de la década de 1920, de la gran depresión mundial de 1929 y del ascenso del bolchevismo. Hitler, Goebbels, Göring y Himmler orquestaron un plan sistemático para que la población alemana se ponga contra la población local judía.

Como parte de ese plan, por ejemplo, Hitler propuso desde un comienzo varios boicots económicos, prohibió a judíos de postular a cargos públicos y, en 1935, con las Leyes de Nuremberg, se creó el marco legal para la persecución sistemática de los judíos en Alemania. Sin embargo, fue el Pogrom de Noviembre el evento que marcó un antes y un después y que dio el puntapié inicial al Holocausto judío donde fueron asesinados seis millones de hombres, mujeres y niños.

La turbulencia política que acontece en nuestra región genera una creciente intolerancia a diferentes credos y culturas. Así, debemos estar alertas a actos y señales que atenten contra la manera de vivir de las personas. Necesitamos reaccionar rápidamente para apagar cualquier foco de odio que se geste a nuestro alrededor. Recordemos siempre esta fecha, para concientizarnos de las amenazas y peligros que pueden pasar por causa de la intolerancia y no dejar que vuelvan a ocurrir.

* Fernando Lottenberg es el Comisionado de la OEA para el Monitoreo y el Combate del antisemitismo.