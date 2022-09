Un debate decepcionante que no cambiará la decisión de los brasileños

Los candidatos presidenciales Jair Bolsonaro, el Padre Kelmon, Luiz Felipe D'Avila, Soraya Thronicke, Luiz Inacio Lula da Silva, Simone Tebet y Ciro Gomes durante el Debate Presidencial antes de las elecciones nacionales de este domingo 2 de octubre, en Río de Janeiro, el 29 de septiembre de 2022 (Reuters)

Para quienes creían que el debate de anoche sería decisivo para cambiar los votos de los brasileños hacia Lula o Bolsonaro, la decepción fue grande. De hecho, no fue protagonista la política ayer en la TV Globo con los seis candidatos presidenciales, sino fue un verdadero circo humano del tipo magistralmente retratado por la cámara del director Paolo Sorrentino en la película “La gran belleza”.

Un circo que se hizo esperar porque, aunque era el último debate televisado antes de la votación del domingo, se coló en un momento infernal de la programación, después de la telenovela de la noche, a las 22.30 horas, para terminar a las 2 de la madrugada, “en horario de rave” como comentaron otros colegas periodistas extranjeros.

¿Quién habrá podido seguirlo, aparte de los políticos, los periodistas, los jubilados, los desempleados y los ricos ociosos? Difícilmente el trabajador brasileño de clase media que suele levantarse muy temprano para hacer trayectos de hasta horas dentro de las ciudades, ya que en los 200 años transcurridos desde la independencia de Brasil, ningún gobierno ha sido capaz de realizar mejoras decentes en el transporte público. Afortunadamente, lo que se dijo, y cómo, fue tan perturbador que hoy ese debate se puede encontrar en todas partes. En miles vídeos, tuits y memes.

El ganador absoluto fue un oscuro personaje llamado Padre Kelmon. De repente, se vio como candidato a la presidencia por el Partido Laborista Brasileño (PTB), fundado en otros tiempos y con otros honores por el famoso presidente Getúlio Vargas. De hecho, el candidato oficial Roberto Jefferson está descartado porque se encuentra en prisión bajo arresto domiciliario acusado de participar en una organización de milicias digitales creada para atacar virtualmente las principales instituciones judiciales del país.

El padre Kelmon, llamado de “Kelvin” por su contendiente Soraya Thronicke, candidata presidencial de última hora por Unión Brasil, es un supuesto sacerdote ortodoxo vestido como tal pero aparentemente no reconocido por la Iglesia Ortodoxa brasileña. Más que presentarse por su partido, parece ser el ventrílocuo de Bolsonaro, a quien apoya en todo. De ahí el épico enfrentamiento con Lula que lo llamó, por ironía del destino con una palabra de la Lava Jato, “testaferro de Bolsonaro” y “fariseo”, y que cayó en la trampa de las provocaciones del padre.

Sobre el tema de la corrupción y la “roubalheira”, es decir el robo estatal del Partido de los Trabajadores (PT), los dos estuvieron a punto de llegar a las manos, hasta el límite de que el debate se interrumpió y las cámaras se apresuraron a enfocar al presentador. El comentario de Kelmon sobre que la cultura de izquierda financia espectáculos teatrales “con el dedo ya sabes dónde” probablemente pasará a la historia del trash televisivo brasileño y, quizás, planetario.

Pero los otros candidatos no fueron de menos. Las perlas de Soraya fueron la picaña “que cuesta 2.000 reales el kilo”, es decir 371 dólares, y los “130 millones de huérfanos para el Covid de Brasil”, que fueron contrarrestadas por esa frase de Lula. “Hemos moralizado Petrobras” declaró el ex presidente, desatando el fuego de Bolsonaro que pensó que estaba en un bar y le dijo de todo, incluso “mentiroso” y “ex preso” cuando Lula abordó el tema de la corrupción de sus hijos. Irónicamente, los dos nunca se enfrentaron directamente en el debate, pero a lo largo de la noche se lanzaron dardos encendidos sobre temas como la corrupción, los supuestos asesinatos atribuidos al PT, como el del alcalde de San André, Celso Daniel, el presupuesto secreto, la rachadinha.

Si los votantes esperaban una mejor comprensión de los programas electorales, la decepción habrá sido grande. Se pueden consolar, sin embargo, por haber visto la política brasileña desde dentro, su funcionamiento, su clientelismo y todo el poder de chantaje que tiene. Si, como ha escrito el periodista brasileño Mario Sabino, Brasil está realmente polarizado entre la cantante Anitta y el futbolista Neymar, nosotros añadimos que Brasil parece ser más un mercado que un país y que, ayer, la democracia, al menos por unas horas, se encontró sin vida.

