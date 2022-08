Mujeres y líderes en un futuro igualitario

Solo un 40% de empresas del Mercado de Valores tenían una o más mujeres en sus directorios. (Agencia Andina)

¿Qué significa ser mujer en el Perú? Es una interrogante que me he venido cuestionando en los últimos años y en mi opinión es lastimosamente sinónimo de desigualdad. Y lo afirmo con mucha pena, pues, este notorio desnivel aplica en diversos frentes, siendo uno de ellos el laboral y en particular en los espacios de poder de decisión.

En los últimos años se ha hablado de equidad de género en las compañías y no se puede negar un avance, pero todavía nos enfrentamos a situaciones de desigualdad, sobre todo en lo que respecta a la alta dirección. En el 2020, el Comité de Talento y Cultura de WOMENCEO Perú realizó un estudio[1] junto con 5 reconocidas firmas de Head Hunters y confirmó sospechas: solo el 14% de puestos de Gerencia General pertenecen a mujeres, cifra que aún es muy reducida si lo comparamos con otros países de la región como Argentina, que supera el 30% de mujeres gerenciales de acuerdo con el reporte Women in Business.

En el año 2018, el Directorio de WOMENCEO Perú acordó realizar el I Estudio sobre Mujeres en Directorio de las Empresas del Mercado de Valores, encargo que asumimos en el Comité y que llevó a cabo la investigación junto con CENTRUM PUCP. Se evaluaron los períodos 2012, 2016 y 2018 dando por resultado que al cierre del último solo un 40%[2] de empresas del Mercado de Valores tenían una o más mujeres en sus directorios; cifra ligeramente mayor a las del año 2012 que fue del 33.3%. Asimismo, se evidenció que, al cierre del 2018, de las 1547 posiciones de directores existentes, solo 142 eran mujeres, lo que equivalía al 9.2% de participación, leve incremento respecto al 2012 del 7.4%.

¿Y cuáles son las industrias donde más resalta esta brecha? De acuerdo a los resultados, esta se puede apreciar en industrias como finanzas, logística y TI, mientras que existen otros sectores donde se observa un balance entre mujeres y hombres como, administración, recursos humanos, sostenibilidad, entre otros.

En WomenCeo Perú creemos en el liderazgo femenino. Y coincidentemente, las habilidades de las mujeres al liderar, son hoy exigidas en quienes lideran procesos y en organizaciones: formación y preparación continua, apertura al cambio, empatía y articulación de equipos, preocupación por el otro, innovación y flexibilidad, mirada multidimensional tan beneficioso cuando se aborda la gestión de riesgos, entre otras, nos nace naturalmente a las mujeres, y es por ello que resulta inconsecuente con la realidad, contar con aun tan baja representación de las mujeres en puestos directivos y alta dirección.

Los cambios no pueden lograrse de la noche a la mañana, sin embargo, la verdadera diferencia radica en dar el primer paso y continuar a paso firme. ¿Qué pueden hacer las empresas al respecto? En WomenCeo Peru desarrollamos el año 2021 la “Guía para Líderes empresariales de la Diversidad a los Directorios” (WCP, IFC y PWC) ocho pasos que pueden implementar las empresas, desde incidir en la cultura corporativa para generar convicción en el objetivo hasta contar con alianzas con organizaciones dedicadas a la promoción del liderazgo femenino.

Y como lo que no se mide no existe, en Woman CEO Perú, con ocasión de los resultados de su Estudio de Mujeres en Directorios en el 2018, formulamos la meta del 30% al 2030 para contar con más mujeres en directorios, invitando a 10 organizaciones empresariales a suscribir la Iniciativa y dado el poco avance en el tiempo, está reimpulsando la meta aspiracional ahora como 30% al 2030 Camino a la Paridad en todo órgano de gobierno tanto privado como público. La organización está invitando a nuevas organizaciones a suscribir la meta aspiracional y una forma de avanzar en ello, es recurrir a Plataforma de Directores Perú, primer portal web que vincula miembros de directorio activos con empresas, promoviendo la participación de profesionales mujeres y hombres independientes expertos en los Directorios de las empresas peruanas.

A manera de conclusión, sabemos que aún hay mucho camino por recorrer y para avanzar no tenemos que hacerlo a pasos agigantados, simplemente dando pasos firmes y bajo el compromiso de lograr un cambio para todas.

[1]”Informe sobre los efectos del COVID19 en Mujeres en posiciones gerenciales” WCP, Cornerstone Internacional, ND Executive Search, Korn Ferry, Loguersio y Page Group y PWC.

[2]I Estudio sobre Mujeres en Directorio de las Empresas del Mercado de Valores. WomenCeo Perú, PWC, CENTRUM PUCP 2018. Cabe precisar que el estudio señala el 41.1%, estamos redondeando cifras.

Mariella del Barco

