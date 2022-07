¡Por nuestros maestros!

Los estudiantes en Perú han tenido 76 semanas sin acudir a las aulas. REUTERS/Ivan Alvarado

La educación es lo único que puede garantizar el desarrollo de un país, no solo en lo económico, sino principalmente en cuanto a lograr el ejercicio de una ciudadanía que promueva el bien común. Sin embargo, el cierre de las escuelas y de las instituciones de educación superior por 76 semanas -o más- no solo ha generado retrocesos, sino que ha debilitado la conciencia de lo prioritario, haciendo sentir que todo puede esperar.

Son muchos los aspectos que se deben considerar, pero debemos enfocarnos en lo que tenga mayor impacto en la calidad de la educación, entendiendo que se trata de un trabajo de largo aliento que requiere del consenso. Recientemente celebrado el día del maestro, cabe recordar que la calidad educativa tiene como límite la calidad de sus profesores (McKinsey Institute, 2007), así que su formación, motivación y el desarrollo de sus competencias docentes, deben merecer toda nuestra atención.

Desde IPAE defendemos principios por una educación de calidad, entre ellos la “Docencia basada en el mérito profesional”, posicionándola como una profesión con altos estándares de calidad enfocada en el logro de aprendizajes y generando propuestas para fortalecerla. Es también lo que los buenos maestros anhelan y a lo que dirigen sus esfuerzos diarios.

Seis de cada diez futuros docentes se forman en Institutos de Educación Superior Pedagógica, públicos y privados. Sin embargo, la formación inicial revela serias carencias: en la Prueba Única Nacional 2019 el 100% de los recién egresados de institutos no superó la subprueba de conocimientos pedagógicos, el 80% no aprobó razonamiento lógico y el 41% desaprobó comprensión lectora (MINEDU, 2020).

Para revertir esta situación proponemos: (i) impulsar el fortalecimiento institucional de los institutos pedagógicos; (ii) captar y desarrollar a los mejores formadores de docentes, lo que incluye mejorar sus remuneraciones y permitir que profesionales de distintas carreras asuman dicho rol; (iii) garantizar las competencias básicas establecidas en el perfil de egreso y seleccionar colegios referentes como centros de práctica para que los futuros docentes adquieran experiencia desde el primer año de formación; y, (iv) evaluar acciones que permitan captar a los mejores estudiantes para convertirse en futuros docentes, incluyendo a estudiantes destacados de otras carreras afines.

Asimismo, desde el 2014, los docentes peruanos postulan a la Carrera Pública Magisterial (CPM), a través de un proceso que busca garantizar el nombramiento de profesores calificados, impulsando así la profesionalización y valoración social de la docencia. Esta evaluación se desarrolla en dos etapas: una nacional y otra descentralizada; pero solo el 10.8% logra pasar a la segunda etapa y solo 4% consigue una plaza . Además, no todos estos aceptan las plazas, por encontrarse en zonas vulnerables o no contar con condiciones de vida de calidad. Para cubrirlas, se contrata a docentes que no han aprobado dicho proceso.

Es urgente adoptar medidas para garantizar que se cumpla el real propósito de la carrera: (i) promover que más docentes ingresen a la CPM, instalando una Mesa Técnica que analice y corrija el proceso de ingreso, centrando el énfasis en la evaluación y el mérito profesional; (ii) usar los resultados de las evaluaciones para mejorar la oferta formativa (inicial y continua) y fortalecer las capacidades de futuros postulantes; y (iii) promover las plazas en zonas vulnerables a través de incentivos adecuados.

En los próximos quince años, más del 50% de los docentes se retirará; debemos prepararnos para que su reemplazo sea hecho con los mejores. Necesitamos un pacto social por la educación ya y el primer objetivo debe ser garantizar docentes de calidad.

Mercedes García de Valenzuela

