El engendro y las monjas

AP

A los dictadores – y cómplices – debemos ponerlos en evidencia en medios de prensa y foros nacionales e internacionales. Callar o ralentizar sus fechorías ayuda que perpetúen su mandato, que continúen asesinando, encarcelando y torturando opositores, sometiendo políticamente tribunales electorales y de justicia o empleando las fuerzas armadas y policiales como bloques represivos, además de saquear las arcas públicas.

Pero protestar no basta. También debemos exigir que se apliquen sanciones económicas. Entre otras medidas, que las instituciones multilaterales - BID, Banco Mundial, FMI y CAF – nieguen empréstitos a esos regímenes, porque los fondos serán utilizados para afianzarse en el poder, cuando no para emplearlos con fines ilícitos y lo mismo decimos de los créditos blandos o donativos de cooperación que conceden naciones desarrolladas.

En ese contexto, la situación política en Nicaragua se ha agravado alarmantemente ante la deplorable indiferencia de la comunidad de naciones y de los organismos internacionales. De acuerdo al último reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 120 periodistas se encuentran en el exilio y 20 medios de comunicación han sido clausurados, al igual que 1,001 ONGs. La barbarie del orteguismo ha provocado que ocho ex mandatarios costarricenses dirijan una carta al actual presidente, Rodrigo Chávez Robles, exhortándolo a no votar a favor que Nicaragua asuma la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). El pronunciamiento recuerda que 150 mil nicaragüenses huyeron de su país, que Ortega ha sido denunciado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y – agregamos - también está implicado en la matanza de 351 manifestantes el 2018. Asimismo, en su misiva los ex presidentes sostienen que Nicaragua “está adquiriendo armamento pesado – tanques, artillería remolcada y lanza cohetes- y ha autorizado recientemente el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas de Rusia, [cuyo gobierno] ha lanzado un ataque injustificado y feroz sobre el pueblo de Ucrania”.

Solo agregaremos a lo dicho por los ex mandatarios que en compensación a esa política entreguista y anti americana, Moscú anuncia la realización de maniobras militares conjuntas con las fuerzas armadas de Nicaragua, Venezuela y Cuba, además de comprometerse a entregar material bélico de última generación y recursos económicos.

La barbarie orteguista se está expandiendo a todos los ámbitos de la vida nacional. En el periodo 2018-2023 policías y bandas para militares ingresaron a las iglesias, golpearon sacerdotes y feligreses, atacaron con bombas molotov la Catedral de Managua y amenazaron a sus más altos dignatarios, como al obispo auxiliar, monseñor Silvio Báez, que tuvo que escapar a Estados Unidos para que no lo detengan o maten. En este ambiente degradado el dictador Ortega ha exhibido toda su perversidad al disolver la Asociación Misioneras de la Caridad, orden religiosa creada en 1988 por la Madre Teresa de Calcuta, que administra un asilo de ancianos y varios centros para albergar adolescentes abandonados. Consideradas “enemigas políticas”, al igual que todo el clero, las monjas fueron acusadas infamemente de “violar las leyes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas”, obligándolas a cerrar sus locales y abandonar el país.

Ante el silencio de las Cancillerías y la reprobable inacción de la OEA, organismo débil e inoperativo, hace una semana Ortega se animó a tomar por asalto todas las alcaldías, destituyendo las autoridades electas para reemplazarlas por monigotes del oficialismo. Sin duda, el dictador seguirá avanzando en copar los pocos espacios libres que existen, apañado por las satrapías de Cuba y Venezuela, por potencia extracontinentales - Irán, Rusia y China – y por sus aliados de Argentina, Bolivia y México.

Una batalla contra la tiranía se gana combatiendo, no callando ni cruzando los brazos como ahora sucede.

Nicaragua, en suma, la patria de Sandino y de Rubén Dario, ha sido secuestraba por un engendro político como Daniel Ortega que no se detendrá mientras las naciones democráticas no adopten medidas claras y determinantes.

SEGUIR LEYENDO: