En busca de una nueva Constitución

El gobierno de Pedro Castillo planteó que nueva Constitución se elabore con Asamblea Constituyente.

Sabemos que nuestro país necesita con urgencia una reforma constitucional respecto al Capítulo Económico de la Constitución de 1993, entendiendo que este fue redactado para incentivar la inversión privada en el Perú en épocas de terrorismo y que después de 20 años, en una coyuntura distinta, aún continua vigente causando perjuicios económicos a los peruanos.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo consciente de esas reformas constitucionales, y en ejercicio de su prerrogativa legislativa, presentó ante el Congreso de la República una iniciativa de reforma constitucional para una nueva Constitución que esté a cargo de una Asamblea Constituyente y que, además, esta vaya a referéndum en la misma fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales del 2022.

Debemos tener en cuenta que nuestra Constitución señala claramente, en su Artículo 206, que el procedimiento para cambiarla de manera parcial o total tiene que pasar por la aprobación del Congreso de la República, la cual debe ser admitida en dos legislaturas ordinarias sucesivas con más de 87 votos cada una, o en su defecto, ser ratificada en una legislatura con menos de 87 votos y ratificado en referéndum.

Es importante advertir que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo advierte serios problemas, como por ejemplo, el no haber generado el momento constituyente, tal como lo señalaba el expresidente Valentín Paniagua Corazao, cuando hacía referencia a la necesidad del cambio de Constitución y que no es más que crear las condiciones en nuestro país que permita su cambio, con una coyuntura política favorable, tendiendo puentes entre los diferentes actores políticos y de la sociedad civil que entiendan la necesidad de un cambio constitucional; por el contrario, se ignora que estamos saliendo de una pandemia a causa del COVID-19 y los problemas que más preocupan a nuestra ciudadanía pasan por la falta de empleo, la reactivación económica, el fortalecimiento y la reforma de la salud pública.

Asimismo, debemos tener en cuenta que el proyecto de reforma busca llevar a referéndum la aprobación de una nueva Constitución en las elecciones regionales y municipales, aún sabiendo que el proceso electoral ya fue convocado y publicado en el Diario Oficial El Peruano, el cual no incluyó la pregunta que el Ejecutivo buscar poner en consideración de la población con lo cual resultaría imposible poder realizar, en esa fecha, el referéndum que se señala en el proyecto de reforma.

Ademas, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República se olvida, o no toma en cuenta, que se encuentra vigente la Ley 27600, la cual establece que el parlamento puede redactar una nueva Constitución en base a la Constitución Histórica del Perú y la Constitución Política de 1979 y que, posteriormente, debería ser sometida a referéndum; pudiendo, además, comenzar en base a esta ley a realizar las reformar urgentes que el Perú necesita sin requerir a una Asamblea Constituyente. Pues siendo así, no hay justificación para no empezar las verdaderas reformas.

