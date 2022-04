All That Jazz!

Ally J. Steel (Crédito: United Nations)

Desde su origen y en su forma más pura, es un estilo musical complejo. Escucharlo y entenderlo ya es difícil, interpretarlo con buen gusto es sólo para entendidos. Así que acudimos a una de las fuentes, alguien que lo vive escuchando y se gana la vida con ello, no como músico, sino como jurado de los músicos. Alguien que define qué poner en la radio, quién ha destacado durante el año y por qué.

- Desde Miles Davis hasta hoy, ¿el jazz ha evolucionado o retrocedido en cuanto al apoyo de la gente?

- En cuanto a la difusión, la popularidad de la música de jazz ha crecido a lo largo del tiempo. En los años 50 y 60, cuando Miles Davis estaba en su apogeo, la música de jazz estaba en un lugar fuerte, pero la aparición de otras formas musicales desbancó al jazz de su posición de arte popular.

Es poco probable que el jazz recupere el dominio que tenía antes, debido a la amplitud y profundidad de otras músicas disponibles, así como a la forma en que las consumimos y disfrutamos. Uno de los perjuicios de la música de jazz suele ser la concepción que se tiene de ella. A mucha gente le asusta o le resulta difícil de entender, pero hay tanta música de jazz que decenas de personas la disfrutan sin darse cuenta de que es jazz. Por tanto, yo diría que el atractivo de la música de jazz ha desaparecido, pero el volumen de estilos y la pasión que existe es mayor que nunca.

- ¿Cuáles son los principales factores que hacen que el jazz sea atractivo hoy en día?

- La música de jazz es tan atractiva por la forma en que atrae las influencias de otras áreas. Es una forma de arte que ha ampliado constantemente los límites artísticos y sociales a lo largo del tiempo, lo que lleva a la vieja pregunta: “¿Qué es el jazz?”

Aunque soy parcial, la música de jazz sigue siendo atractiva por su capacidad de adaptación, crecimiento y evolución. Ya sea mediante la incorporación de sonidos electrónicos, temas folclóricos, ritmos de hip hop y otros, la música de jazz se mantiene fresca gracias a su voluntad de cambio. Por mucho que te sumerjas en la música de jazz, nunca deja de sorprenderte.

- ¿Qué criterios utilizas para evaluar a un artista de jazz?

- Siempre voy con la mente abierta y trato de evitar establecer nociones preconcebidas cuando escucho a los artistas. Sin embargo, si me presionan, siempre admiro la originalidad y la innovación, algo fresco.

Al haber crecido tocando música, siempre respeto el dominio del instrumento o la voz de un artista. Sin embargo, por mucho que lo aplauda y respete, esto no es tan importante a mis ojos como la capacidad de un artista para crear y trabajar con otros para hacer música impactante.

- ¿Quiénes son los tres principales artistas de jazz que se han destacado en 2021? ¿Cuáles son las razones?

- A pesar de los desafíos a los que se ha enfrentado la comunidad musical a lo largo de la pandemia del COVID-19, 2021 ha sido otro año de gran éxito para el mundo del jazz y de la música, con muchos artistas que han florecido. Entre esos artistas hay que incluir a la multi-instrumentista y productora Emma-Jean Thackray. Aunque lleva algunos años en la escena, los últimos años han visto su estrella crecer. En 2021, la vimos alcanzar nuevos niveles a raíz de la publicación de su esperado disco de debut “Yellow”, que es totalmente único y está lleno de vigor.

El grupo liderado por Shabaka Hutchings, nominado al Premio Mercury, Sons of Kemet, fue uno de los más destacados en 2021, con el lanzamiento de su cuarto álbum “Black to the Future”. Con una lista de artistas de gran talento, el grupo combina un ritmo feroz con una música emotiva y que invita a la reflexión.

El baterista y autoproclamado científico del ritmo Makaya McCraven es alguien de quien soy un gran fan. Tras establecerse con el fantástico sello de Chicago International Anthem, en 2021 Makaya firmó con la emblemática Blue Note Records, lo que le permitió echar mano de sus ricos archivos musicales para reimaginar y remezclar algunos de los grandes.

- ¿Qué artistas nos recomendarías escuchar en 2022?

- La productora y DJ de Glasgow Rebecca Vasmant me ha llamado la atención, con su enfoque láser en la burbujeante escena del jazz escocés, a la que recurre para ayudar a crear música contagiosa y etérea.

Soy un gran fan de la arpista Amanda Whiting. El arpa y la música de jazz tienen una rica historia, y me encanta cómo se remonta a sus predecesores al tiempo que mantiene su música fresca. Tiene un nuevo álbum que saldrá en la primera mitad de 2022, así que ¡esté atento! La italiana Maria Chiara Argirò ha trabajado duro componiendo, colaborando y creando música convincente durante los últimos años. La música de Maria tiene la capacidad de llevarme a un estado casi meditativo, así que también estoy emocionada por la publicación de su nuevo álbum.

Otros dos artistas son la hábil baterista neozelandesa afincada en Londres Myele Manzanza, cuya música capta el espíritu del momento y refleja el entusiasmo de la floreciente escena jazzística londinense. También está la banda Yaatri, con sede en Leeds y dirigida por Liam DeTar, que es un grupo fascinante que utiliza los ritmos indios para crear paisajes sonoros de ensueño.

- Estás en la última hora de vida. ¿Qué disco pondrías?

- Uno de los discos que siempre figura entre mis mejores álbumes de todos los tiempos es “Red Clay” de Freddie Hubbard. Muchos trompetistas de jazz señalarán su adoración por Freddie Hubbard por su increíble forma de tocar, y ésta es sin duda una de las razones por las que me encanta este álbum. Además, cuenta con una alineación de lujo con Joe Henderson, Herbie Hancock, Ron Carter y Lenny White. La incorporación de pegadizos ritmos funk y soul, junto con una interpretación asombrosa, crea uno de los mejores discos de jazz fusión. A pesar de haberlo escuchado innumerables veces, “Red Clay” nunca deja de dibujar una enorme sonrisa en mi cara. Así que, a falta de una hora, ¡sería una forma especial de despedirse!

* El autor es Coordinador Editorial de UN Today. Artículo originariamente publicado en UN Today.