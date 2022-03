Referéndum uruguayo: Vox Populi, Vox Dei

Imágenes de las campañas de "Sí" y del "No"

¿DEMOCRACIA DIRECTA VERSUS DEMOCRACIA REPRESENTATIVA?

El Uruguay activa ejercicios de democracia directa de manera regular desde el año 1917. Esas acciones las ha realizado en variadas oportunidades siendo el país del continente que más mecanismos de consulta ciudadana ha concretado a lo largo de la historia (entre plebiscitos y referéndum).

Regularmente, por las distintas vías que habilita la Constitución del país emergen instancias de convocatoria ciudadana (en base a distintos caminos legales) que someten al veredicto del electorado diversas cuestiones en formato “referéndum” (que recién nace como lo conocemos hoy en la Constitución de 1967) a leyes surgidas del parlamento.

Así, la democracia representativa es interpelada por la democracia directa sin demasiado escozor. La democracia directa se constituye entonces en un camino que contribuye a canalizar la protesta ciudadana o el reclamo social, de esa forma el motor de la sociedad tiene esa válvula de descompresión que sutura los “eventuales” niveles de tensión en el plano institucional y busca enmendar lo que la representación parlamentaria “supuestamente” no satisfizo.

Habla, entonces, la voluntad colectiva cuando el pueblo es convocado en calidad de último legislador. De esa forma, el soberano impugna o apoya, con su rechazo o adhesión, en base a la convocatoria a las urnas. Vox Populi, Vox Dei.

En este caso, el cuerpo electoral uruguayo mantuvo vigente la llamada “Ley de Urgente Consideración” (LUC) impulsada por el gobierno con un porcentaje del 49.86 % de apoyos cívicos, más el 1.33 % de votos en blanco, lo que supera el 51.18.%. Quienes buscaban impugnarla obtuvieron un 48.82% lo que no supera el 50% requerido. (Y faltan distribuir 36.071 votos observados que podrían -según los analistas- beneficiar en algo el margen de victoria del gobierno atento a la tendencia histórica de los mismos).

Se impuso entonces la voluntad del gobierno en base al sostén colectivo por un margen similar al de la segunda vuelta del balotaje de hace dos años. Así se conecta la democracia representativa y la democracia directa en plena simetría con el voto de confianza ciudadano dictado en dos tiempos distintos sobre este tópico legal.

Cabe recordar los números electorales de los últimos años en el Uruguay para tener un panóptico completo. En la primera vuelta electoral de la última elección nacional el actual gobierno obtuvo en octubre de 2019 el 53% de los votos contra un 39% de los mismos a nivel de composición parlamentaria.

El actual presidente arrancó con un 29 % con el Partido Nacional y el ex oficialista Daniel Martinez con un 39% con el Frente Amplio cuando se los observa individualmente compitiendo por ser quienes pasarían al balotaje. La segunda vuelta de este, en noviembre, Luis Lacalle Pou con el “Compromiso por el país” y la Coalición Republicana apoyándolo ganó por 38.000 votos. Y ahora, por tercera vez, el margen es mayor al 51.18 % por ciento versus un 48.82%. (Esto último es muy similar al balotaje solo que con un país habiendo padecido una pandemia feroz, cursando problemas en la economía del mundo que nos impactan como nación y afectados en diversos insumos por una guerra que todo lo volatiliza.)

En los hechos, con mutaciones, este resultado de 51.18 % sobre 48.82 % determina que han existido tres victorias consecutivas relevantes para el gobierno en términos de respaldo ciudadano en un período de dos años. Sin contar las recuperaciones de intendencias a manos del Partido Nacional en varios departamentos (Rocha, Paysandú y Rio Negro) en elecciones departamentales, lo que debería ser considerado también un cuarto episodio electoral de victoria o recuperación electoral en un período apenas mayor al referido.

Como afirmó con madurez el politólogo Adolfo Garcé de manera contundente en la noche de ayer: “Acá ganó el gobierno y esto es un punto de inflexión, el gobierno sale fortalecido”. Lo propio afirmó la directora de la Encuestadora Cifra Mariela Pomies en canal 12 al afirmar: “Es seguirle dando un apoyo al gobierno después de vivir las situaciones criticas”.

Los ejercicios de democracia directa suelen caer en la simplificación, sin embargo, los uruguayos los ejercitan con entusiasmo. El Uruguay es una sociedad que se ubica en los actos eleccionarios en dos bloques políticos, el propio régimen de balotaje así lo organiza. Recordar a Maurice Duverger hablando sobre esto se nos impone. Un referéndum, aún más, obliga a estar de un lado o del otro.

La emoción y la pasión ganan terreno en la Banda Oriental. Es muy difícil evitar esa “temperatura” en un país como el Uruguay -con un alto nivel de autopercepción identitaria hacia los partidos políticos en un orden mínimo del sesenta por ciento- donde las temáticas políticas terminan involucrando al total de la población.

En un mundo donde los partidos políticos están jaqueados, en el Uruguay continúan siendo estructuras representativas y con legitimidad aún consistente. No se puede hablar en Uruguay de la existencia de orfandad de la representación política.

Los uruguayos debatieron hasta el cansancio el NO y el Si en este referéndum, y de ser un tema (el debate electoral que se pedía hasta en proyectos de ley por su ausencia) ahora tuvo una súper abundancia por pantallas y plataformas digitales donde estuvo presente para todos los gustos. Se vieron y oyeron debates a toda hora. Ese “debe” quedó cumplido.

Los uruguayos también suelen estar “politizados” pero logran convivir con tolerancia cívica desde sus trincheras filosóficas, aunque existan momentos de crispación como en toda contienda electoral. La batalla por la “razón electoral” estuvo principalmente ubicada en el espectro del “centro” del escenario político. Siempre es una batalla que se orienta hacia personas moderadas y ajenas a lo político profundo. Por eso, las elecciones en el Uruguay nunca están “cantadas” desde la redemocratización del año 1985. Y allí es donde se hace difícil persuadir, tarea que ha hecho correctamente la campaña del No, atento a los guarismos alcanzados.

Marchas luego de conocerse el resultado de la votacion

Un dato que igualmente no debería pasar desapercibido es el elevado número de votos anulados (81.817). No hay que ser demasiado agudos para advertir que esa expresión reflejó disconformidad o desinterés hacia el sistema político en general en un volumen no previsto. No debería ser un asunto para desmerecer en futuros análisis. No es un drama, pero vale adentrarse en ello para entender que sucedió allí.

DEMOCRACIA A LA URUGUAYA: ¿DERECHA E IZQUIERDA?

En el Uruguay, cabe aclarar, no existe una “derecha” que se asuma en cuanto tal, (aunque una parte de la ciencia política persista en ese discurso -otra no-; esa, además, no es la autopercepción de los propios actores involucrados, por eso, quizás, sería deseable corregir esa afirmación en Wikipedia) y existe sí una coalición de izquierdas denominada Frente Amplio que se asienta principalmente en la filosofía socialista -en términos amplios- y que asume la aceptación de las reglas republicanas de gobierno, aunque en oportunidades ofrezca estéticas radicales en lo discursivo con exponentes de retórica extrema pero de praxis acotada y previsible. (En los hechos hay varias izquierdas en el Uruguay y la suma de las mismas produce una acumulación de fuerzas que van desde planteos socialdemócratas hasta miradas más enérgicas).

En el gobierno están ubicados los partidos fundacionales (el Partido Nacional y el Partido Colorado) viejos partidos históricos, ambos en procesos de modernización, con dinámicas “catch all” entre ambos, junto al novel partido político Cabildo Abierto (un partido político conducido por el ex Comandante en Jefe del Ejército, un protagonista que cuenta con histórica tradición política familiar) y el Partido Independiente (éste último de neto perfil socialdemócrata y con algunos años de vida política bajo la conducción del actual Ministro de Trabajo).

Todo esto ha sido una novedad en términos de nacimiento, consolidación y resignificación de una plataforma política gubernamental denominada popularmente como “Coalición Republicana” ahora más solidificada por la prueba de fuego superada.

Es cierto, el gobierno sintetiza en ella un espectro abierto desde lo ideológico, pero no más profundo que el de sus adversarios. Insisto en que los dos escenarios no son gruesamente: derecha e izquierda, es mucho más compleja la realidad si se desea adentrar en los núcleos ideológicos de cada coalición. En el mundo actual, estereotipar suena a reduccionismo banal o a recurso de baja calidad técnica. Se puede advertir en cada arco político diversos perfiles de los actores y no caer en el trazo grueso que no solo no esclarece, sino que confunde. Cabe esta acotación porque lo binario suele distraer al observador.

El Uruguay no vive, sin embargo, una “grieta” a nivel popular (fuera del círculo rojo y de los mundos tribales en algunas redes sociales) pero sí están presentes perspectivas y formas de entender la política desde dimensiones axiológicas diversas y dentro de una sociedad policromática. (De alguna forma lo expresó así el presidente en su mensaje en la noche de ayer). Por eso, algunas preocupaciones temerarias sobre “enojos de campaña” no son muy distintas al conflicto electoral que siempre se ha vivido en el país en el terreno electoral. No es la primera, ni será la última contienda electoral donde agravios, falsedades, rumores y discusiones fuertes irrumpen en escena. Ganan sus quince minutos de fama, pero la mayoría de los ciudadanos saben que eso es lo que es. Y punto. La vida sigue. Resulta, es cierto, discutible que en algunos episodios en el tramo final de la campaña se involucren instituciones del Estado que no merecerían esas imputaciones. Hay límites que no deberían pasarse.

A rigor de ser sincero, la democracia uruguaya a pesar de que hay dos conglomerados políticos que disienten en su visión de la política, denota: aceptación de lo polisémico, respeto por lo diverso y capacidad de construir “entendimientos” -no consensos- para superar el “conflicto” pero sin llegar al odio por el otro y sin elaborar un mundo donde quien discrepa es considerado un enemigo de clase. (Aunque existan actores menores que viven “lo político” desde esa micro visión).

El presidente Luis Lacalle Pou ayer mismo en la noche manifestó a manera de mirada amplia: “Yo sigo convencido que al pueblo lo representamos todos, quizás lo interpretamos distinto, de eso se trata la democracia, si hay alguien en el país que puede decir “yo represento al pueblo y tu no” es el primer mal paso para sostener una república, y ninguno de los que está acá lo hace y no creo que lo haga nadie de nuestro sistema político. Este resultado es casi un calco del balotaje… Y también soy un convencido que no hay dos Uruguay, quizás puedan haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay sino un Uruguay solo. Me quedo con la foto que se publicó hoy de mañana, una pareja en un balcón, la señora con un cartel del NO, y el señor con un cartel del SI, ese es el Uruguay”

Volviendo a los entendimientos, el propio presidente del Frente Amplio Fernando Pereira (ex presidente de la Central Sindical hasta hace semanas y quienes se empoderaron al inicio de la causa del referéndum -cuando el Frente Amplio aún meditaba por días su proceder a futuro- junto a FUCVAM, FEUU y la Intersocial feminista) sostuvo al final de la campaña que: “Yo parto de la base que el diálogo entre el gobierno y la oposición tiene que existir siempre y yo tengo un vínculo adecuado con Lacalle, lo creo una persona leal cuando da una palabra, no lo considero un mentiroso, o sea considero que dice lo que piensa, pero piensa claramente diferente a lo que pensamos nosotros”.

LA VICTORIA TIENE LA MARCA DEL PRESIDENTE

En esta campaña del referéndum existe un neto ganador que ha sido el Presidente de la República Luis Lacalle Pou y su coalición de gobierno. El contrato que le ofreció al soberano fue ratificado en términos rousseaunianos. Esta no es solo una opinión, es el resultado y estoy analizando desde la óptica de la “ciencia política” no desde ningún otro plano. Esto, se debe en buena medida al estilo de conducción del presidente de la república que sigue comunicando su peripecia gubernamental en sintonía ciudadana, con acierto retórico en la construcción de su narrativa -en base a datos empíricos- y asumiendo al final de la campaña del referéndum la principal visibilidad de esta. Algunos de los más connotados periodistas uruguayos asumieron que el presidente jugó todo su capital político en esta circunstancia. Cabe compartir semejante apreciación. Y ese capital sostuvo el resultado.

Uno de los intelectuales de izquierda revolucionaria histórica más connotados, Mauricio Rosencof procurando atizar cierto prejuicio durante la campaña expresó: “El presidente es un hombre político muy bicho, campechano, macanudo, es una especie de galán de telenovela que enamora y conquista a la gente que mira la TV”. Un dardo que deja en evidencia los atributos del primer mandatario para conectar directamente con el ciudadano, asunto que advierten hasta sus acérrimos adversarios.

Hace menos de un mes el presidente Luis Lacalle Pou hizo su irrupción en la Asamblea General (senadores y diputados) informando a la nación sobre el estado de la misma. Lo hizo desde que es presidente en modalidad presencial (no tiene obligación de ello, la tradición uruguaya era escrita). En esa oportunidad, no habló de la ley que defendería a posteriori pero si de la “libertad” en términos filosóficos, y no desde el plano de las libertades económicas como algunos obsesivamente quieren ver aunque las políticas sociales y los números pauten un país que no descuida a los más débiles. Desde ese momento participó de entrevistas y actividades en defensa de su gobierno con cautela y gradualismo.

Destaco que Luis Lacalle Pou es de los pocos gobernantes que por la pandemia COVID no resultó dañado en su imagen y representatividad en todo el continente. Es más, mantiene los guarismos de popularidad en un promedio relativamente constante -desde el inicio de su gestión- siempre por encima del cincuenta y dos por ciento. Obsérvese este dato -no menor- porque es revelador, atento a que la pandemia ha erosionado o embestido contra todos los presidentes que poseían simpatía ciudadana en elecciones finales o elecciones intermedias del norte al sur de todo el continente.

El presidente Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa ofrecida el miércoles de la semana pasada, durante 26 minutos, sostuvo que la ley (la LUC) se había nutrido de “reclamos populares”. Así defendió la centralidad de sus capítulos afirmándose en los beneficios de la seguridad pública, ratificando la modalidad de “alquileres flexibles” para ciudadanos de bajos recursos -proyecto que impulsó siendo parlamentario y de allí lo rescató-, insistiendo en la libertad financiera (como instrumento principalmente útil para el interior del país a efectos de abonar con dinero efectivo y así efectivizar transacciones donde no hay presencia bancaria), consolidando la portabilidad numérica de la telefonía móvil como un derecho ciudadano y anotando el capitulo de “adopciones” a niños como un reclamo hacia la agilidad ante el objetable burocratismo que ese menester humanista ha tenido eternamente en la vida del país, entre varios temas que aborda la ley.

La LUC es una ley de urgente consideración; es una ley con plazos más exiguos en el plano parlamentario, lo que la hizo nacer en un período de tiempo menor al de una ley regular (inclusive se usaron menos plazos legales -74 días- y además se recibieron en ambas cámaras a más de 250 visitas que expusieron sobre la ley). Es una extensa ley de 476 artículos que define el carácter y el rumbo de buena parte de la gestión que el gobierno hizo, hace y hará. El presidente sostenía que de no aprobarse “habría un retroceso”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Asimismo, Luis Lacalle Pou, hace algunas semanas, se paró en las plazas públicas y sintió el reclamo sindical en directo, vivenció contramanifestaciones en su rostro, lo que aceptó de buen talante y mostrando que esa circunstancia “probaba” lo civilizado del país. De esa forma, expresó en el departamento de Lavalleja: “Ha esta altura no sé si hay un sindicato participando de un acto del Estado, o el Estado participando de un acto de un sindicato… y esto que puede ser medio extraño no pasa en otro lugar del mundo, es una típica foto de nuestro país: que venga un gobierno a inaugurar una obra del convenio entre una universidad (la UTEC) y la Intendencia de Lavalleja en nombre de todos los uruguayos y que haya gente manifestándose en contra del gobierno, habla bien del respeto a la democracia.” Como enseñaba Sun Tzú, Luis Lacalle Pou sabe utilizar la fuerza del adversario para aplicarla a su estrategia y recogerla en base a su objetivo. Ni se queja, ni se destempla con la realidad, la administra con mesura.

Hay acá un dato nuevo en materia de liderazgo que no se conocía en el Uruguay desde hace mucho tiempo: la respuesta o el enojo de los líderes ante adversidades era un dato de la realidad. Luis Lacalle Pou focaliza y comunica desde otro lugar, discrepa, controvierte, puede no coincidir pero no embiste, no destrata, ni se enoja y menos “ningunea” a su contradictor. Ese estilo resulta aleccionador para buena parte de la ciudadanía logrando que mucho ciudadano que no lo votó termine empatizando y respetando esa forma de ser. Ese capital seguramente estuvo en juego en la jornada de ayer.

UN LÍDER HIJO DE LA MODERNIDAD

Luis Lacalle Pou es de los gobernantes contemporáneos que está atento a un quíntuple ojo escrutador: el del ciudadano, el del simpatizante, el del adversario, el de la red social y el televisivo (éstos últimos) que todo lo succionan y todo lo viralizan. Maneja las cinco dimensiones -en un mismo plano- al mismo tiempo. Obsérvese ese detalle que no suele ser un asunto irrelevante atento a la complejidad de producir un mismo mensaje para cinco auditorios a la misma vez. No se observa ese atributo en demasiados líderes modernos del presente.

Es verdad, con este paso el presidente Luis Lacalle Pou sorteó una prueba de fuego donde tuvo a toda la oposición política, sindical y social mordiéndole los talones.

Para la ciencia política resulta útil recordar a Antonio Gramsci remasterizado en versión 2022, porque hay que reconocer que la izquierda uruguaya (no solo la política) posee espacios sociales ganados a militancia constante: el terreno cultural ha sido conquistado durante décadas por esa corriente filosófica, los sindicatos son un espacio hegemónico de los mismos (con mínimas excepciones de otro talante), así como buena parte del sector mayoritario de los movimientos estudiantiles universitarios del sector público. Si a esto se le suman, algunas movidas de la nueva agenda de derechos, es notorio que prima facie los espacios sociales parecen tener un timonel claro. Sin embargo, la voluntad popular -no siempre visible- ha sido mayoritaria hacia el lado de la “mayoría silenciosa”, los ciudadanos que no verbalizan de manera pública su sentir y que solo lo hacen frente a la urna valen igual que los otros que verbalizan su credo. No es la primera vez que el uruguayo no muestra sus cartas a la vista, existen variados ejemplos -a rigor de ser absolutamente sinceros- para un lado y otro del poder de turno, donde la ciudadanía sorprendió a encuestadores, periodistas y pronosticadores.

El presidente sin salirse de su investidura presidencial, y sin ingresar en territorios que hubieran desmerecido su ubicación (aunque algunos ingenuos pretendían mutismo presidencial ante un objetivo de su propio gobierno y siendo el Poder Ejecutivo colegislador) logró alcanzar el objetivo de defensa de su construcción legal y así sorteó la impugnación a los 135 artículos. Lo hizo sin estridencias y sabiendo que en el Uruguay quien levanta en demasía la voz es siempre revisado por un VAR ciudadano. Y esa línea no es sencilla de recorrer porque la Constitución del Uruguay le permite al presidente defender su gestión sin ingresar en el terreno “partidario electoral”. Esa línea sutil, no siempre es sencilla de cursar sin desbordes. Y no se advirtió al presidente en actos partidarios, pero si verbalizando la defensa de su gestión en instancias institucionales. Sería absurdo inhibir al impulsor de una ley a que no pudiera defenderla. No tiene ni tino, ni asidero jurídico constitucional, ni racionalidad y menos sentido común semejante planteo.

El presidente Luis Lacalle Pou es metódico, planifica, ordena sus movimientos, sabe organizar a su gobierno, recorre la cancha en alta velocidad, supervisa y ejerce la conducción de manera segura. Es notorio que lo motiva casi todo de “la política”. Ama esa actividad, y eso lo expresa en su semiótica existencial de manera inconsciente, en su comunicación verbal y no verbal, en su lenguaje físico y en su vivencia diaria en el gobierno. Todos advertimos actores políticos que no comprendemos -en el mundo actual, me refiero- como terminaron involucrados en la actuación política. Quizás la búsqueda de poder o de notoriedad. No lo sé, ni me corresponde analizarlo. No es el caso del presidente Luis Lacalle Pou que participa de la política como su vocación primigenia. Es un político que vive “para” la política y no “de” la política. Max Weber básico.

El primer mandatario uruguayo entiende bien que “quien tiene el poder es quien más contención debe demostrar” a la hora de construir un discurso que sintonice con el anhelo ciudadano. Es cierto, no tiene intermediaciones en su mensaje. Por eso convence, no vence. Y combina la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción sin demasiado conflicto interno. Otro enfoque que a más de uno lo anula cuando está buscando donde clavarle banderillas.

El presidente Lacalle Pou no produce un “acting” por eso no hizo una cadena de radio y televisión con mensaje pregrabado para comunicar su predicamento a favor del NO y prefirió hablar a cara descubierta en tiempo real (en el mismo lugar donde brinda sus conferencias de prensa regularmente) y mostrando lo que “es” al defender su propia ley. Ese fue su atajo cognitivo. No tiene demasiado misterio. Y corriendo, además, siempre el riesgo que una pregunta pueda producir una respuesta poco acertada. Puso todo sobre la mesa. No midió riesgos.

La oposición prefirió una producción actoral para su remate final de campaña, ahora sí, en tono moderado en lo dialéctico, pero con una producción segmentada en claves de dramaturgia política hablándole de manera coloquial al ciudadano indeciso. Fue un corto publicitario en clave de monólogo actoral. Este fue otro tipo de atajo cognitivo. Esa fue la decisión de los impulsores del referéndum: apelar a un actor que protagonizó un papel. Es notorio que fueron opciones divergentes. Algo significarán semejantes finales tan opuestos. (Solo este punto daría para otro extenso análisis).

En el mundo de la política no se regalan las adhesiones en medio de una postpandemia y viviendo las dificultades económicas que enfrenta la región y el país: se las conquista -si eso es posible- y eso solo se logra si la ciudadanía conecta con el gobierno de turno o con el conductor del mismo. Tarea cada vez más ardua para el político del momento en la sala de máquinas. La región y el continente muestran con elocuencia su temperamento turbulento y los malestares anímicos del ciudadano suelen tener una volatilidad impactante. Por eso alcanzar resultados electorales en tiempos coléricos no es un asunto menor.

¿LOS RESULTADOS ELECTORALES REASIGNAN ROLES?

La ley -en términos sustantivos- que defendió la gestión del presidente Lacalle Pou y la Coalición Republicana consolidaron posiciones. Los defensores del accionar gubernamental ganaron legitimidad. Los temas abordados definen a sus apologistas y fortalecen en su consolidación a un conjunto de derechos -ahora sí- plenos y lejos de la guillotina electoral.

Se podría afirmar que la oposición política uruguaya y el sindicalismo -socios ideológicos explícitos- consideraron oportuno impulsar una especie de “medición” (no elección) de medio término pretendiendo recuperar así un terreno que entendieron posible concretar para enmendar el mal resultado electoral del 2019. En caso de resultar victoriosos habrían deslegitimado el accionar gubernamental. No ha sido así y en política el resultado aplica como en las matemáticas: el que suma puntos sigue avanzando y el que los pierde, pues ya no los obtuvo. Es cierto, la oposición mejoró sus pronósticos iniciales, pero volvió a perder por cuarta vez (incluyo el referéndum actual) en instancias comparativas en relación con otras elecciones en la que había alcanzado semejantes victorias.

Se podrán hacer todos los cálculos que se deseen, pero en la democracia: las mayorías avanzan y gobiernan, mientras las minorías controlan. Cada uno, seguramente, volverá a su rol.

La oposición, seguramente, analizará desde distintas perspectivas su resultado y es probable que las lecturas no sean unánimes en torno a las responsabilidades sobre los guarismos obtenidos. Ni para la dimensión sindical, ni para la estructura política, ni para los actores sociales. Cada uno analizará la responsabilidad que le cupo.

Las papeletas azules con el 'No' y las rosas con el 'Sí' para un referéndum sobre la eliminación o no de 135 artículos de la Ley de Urgencia se ven en un colegio electoral en Montevideo, Uruguay. REUTERS/Mariana Greif

En este caso, el gobierno puede continuar avanzando en su gestión. Este resultado le habilita a seguir gobernando con más calma su período (aún le restan tres años), le permite adentrarse en reformas estructurales como la educativa, plantear la reforma de la seguridad social para que la internalice el parlamento, adentrarse en el tema de los asentamientos irregulares y monitorear las perillas de la economía en la coyuntura, procurando además una captura de mayores inversiones hacia el país y -de paso- aquietar las aguas agitadas de los últimos días. Se lo merecen todos los uruguayos.

La victoria del Presidente Luis Lacalle Pou y su gobierno, apareja además, consecuencias hacia lo interno de su gobierno en el plano de la apoyatura de sus socios de coalición. Los partidos que la integran saben que están ubicados en el lugar adecuado, que deben continuar con su vinculación societaria, que los créditos han sido renovados y que su mejor lugar es dentro de la arquitectura decisoria, la que ahora -por un efecto nunca imaginado- fue aceitada por la tracción opositora.

Cuando arrancó la actual administración -recuérdese- no pocos auguraban corta vida a la Coalición Republicana. La evidencia está pautando lo contrario y el pasaje por esta situación extraordinaria ordenó las filas internas hacia adentro del gobierno. En ciencia política se analizan estos casos y se advierte que irrumpen “efectos colaterales” de acciones que originalmente no se pensaba que tendrían esas consecuencias.

En una región con vaivenes intensos, el Uruguay continúa su derrotero sin grandes estrépitos y afianzando su democracia representativa, republicana y con los grifos de la democracia directa operando como válvulas de descompresión periódicamente. No es la primera vez, ni será la última en que esas dimensiones establezcan un contencioso que siempre define el soberano. (Está plagado en estos últimos treinta años de convocatorias ciudadanas, plebiscitos y referéndum y todos ellos tuvieron consecuencias diversas sobre los impulsores. No es seguro pronosticar demasiado al respecto.)

Los uruguayos no suelen ser noticia en el mundo excepto por sus jugadores de fútbol excepcionales que siempre regalan más de lo que muchos creen que poseen, por su carne vacuna de primera calidad y también por un presidente joven que sabe estar a la altura de las circunstancias históricas que le toca vivir. Lo demuestra en el concierto internacional con su principismo cuando lo protagoniza, y hacia lo interno del país con su activismo a cara descubierta defendiendo el proyecto gubernamental que conduce. Ayer, al terminar la jornada era el presidente de todos los uruguayos solo que con una ley reasegurada por la que luchó con entrega y sacrificio.

El paso que ha dado le otorga un “up grade” que deberá preservar para el beneficio de todos sus connacionales.

