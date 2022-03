Le hemos robado el futuro a los jóvenes

La primatóloga, etóloga y antropóloga británica Jane Goodall asiste a una sesión en la 50ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2020, en una foto de archivo (Reuters)

- ¿Hemos comprometido el futuro de nuestros jóvenes?

- No sólo hemos comprometido el futuro de nuestros jóvenes. Lo hemos robado. Todavía lo estamos robando, pero no es demasiado tarde para hacer algo. Tenemos una ventana de tiempo. Se ha cerrado mucho desde los años 90, pero todavía está ahí. Y si nos unimos, podemos al menos frenar el Cambio Climático, frenar la pérdida de biodiversidad y curar algunos de los daños.

- ¿Qué opina de nuestro futuro en materia de energías renovables?

- Sin duda, creo que es muy importante abandonar los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables. Y es perfectamente posible que si los gobiernos proporcionan el marco adecuado a todas estas increíbles innovaciones que los científicos están presentando ahora, podamos ser independientes de los combustibles fósiles y de todo el daño que están haciendo al medio ambiente.

- Sólo conectamos con las tragedias cuando las sentimos. ¿Cómo podemos crear empatía en personas desconectadas de la realidad, de la naturaleza? ¿Cómo cree que podemos llegar a ellos?

- Podemos llegar a los demás contando historias. Hay que conectar con todas esas personas, sean quienes sean, por qué no les interesa algo. No es bueno discutir con ellos. Si empiezas a discutir con alguien en una posición elevada que es un gran CEO, o jefe de un laboratorio que está torturando animales para la investigación médica, y empiezas a discutir, señalando con el dedo, simplemente se apagan. O no escuchan, o no están escuchando realmente porque están formulando en su cabeza una manera de refutarte, de discutir contigo, de sacar lo mejor de ti. Pero si puedes llegar a su corazón, entonces, creo que la gente necesita cambiar desde dentro. Y por eso, muchas veces, los hijos cambian a sus padres.

- ¿Actuar puede ayudar a los jóvenes a lidiar con la ansiedad o la depresión climática?

- Cuando pasas a la acción y sientes que pones tu granito de arena, empiezas a salir de esa depresión. Cada día que vives, puedes marcar la diferencia. Entonces, ¿qué compras? ¿De dónde viene? ¿Su producción perjudica al medio ambiente? ¿Fue cruel con los animales, como la agricultura industrial o los mercados de animales salvajes? ¿Es barato debido a los salarios injustos, el trabajo infantil o los talleres de explotación?

Entonces puedes empezar a comprar de forma ética. Sin embargo, si eres muy pobre, no puedes permitírtelo, y por eso es tan importante aliviar la pobreza. Pero si no estás en la pobreza absoluta, todavía puedes elegir.

Si no crees que el producto ha sido creado éticamente, no lo compres. Así que tienes esta presión de los consumidores, que ha cambiado las grandes corporaciones. Y también, tienes a los CEOs de algunas de estas corporaciones a los que les ha llegado al corazón. Así que hay mucha presión, cada vez más gente se da cuenta de que tiene un papel que desempeñar para hacer de este un mundo mejor, todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar, incluso si no sabemos cuál es, pero todos podemos intentarlo.

- Nos hemos distanciado de la naturaleza como si ya no formara parte de nosotros. Estamos absorbidos por una sociedad material. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Bueno, creo que lo que ha sucedido, y usted lo ha dicho, es que hemos sido absorbidos por esta sociedad materialista. Hemos perdido el contacto con el mundo natural. Espero que el lado positivo de esta terrible pandemia que ha causado tanto sufrimiento sea como una llamada de atención, porque nosotros mismos nos hemos buscado esta pandemia por nuestra absoluta falta de respeto a la naturaleza y a los animales.

A mucha gente le ha quedado claro que necesitamos una nueva relación con la naturaleza y los animales, porque somos parte del mundo natural. Podemos pensar que estamos separados de él y que podemos vivir sin él, pero no podemos.

- ¿Crecimiento ilimitado en un mundo limitado?

No podemos esperar tener un desarrollo económico ilimitado y sólo cuidar el PIB en un planeta con recursos naturales finitos. En algunos lugares, se están agotando más rápido de lo que la naturaleza puede reponerlos.

- ¿La Dra. Jane Goodall, el icono?

- Todo este asunto del icono. Todavía me desconcierta porque, sinceramente, dentro de mí, sólo soy yo. Soy el mismo yo. Ahora estoy sentada en la casa donde crecí, detrás de mí están algunos de los libros que leía de niña y la foto del perro que me enseñó tanto sobre los animales, Rusty.

- Ha mencionado que su madre ha desempeñado un papel fundamental en su vida. ¿Qué puede decir de ella?

- Tengo una madre maravillosa que me apoyó. Me dio los consejos adecuados. Si te encuentras con personas con las que no estás de acuerdo, escúchalas, habla con ellas. Tal vez tengan algunos puntos en los que tú nunca has pensado, tal vez seas tú el que está equivocado, no ellos. Y ya sabes, me dio todo este tipo de sabios consejos, una familia maravillosa, incluso esta casa donde crecí.

Un tributo a mi padre es tener unos genes realmente buenos y fuertes. Así que, ya sabes, no me enfermo. Así que puedo estar todo el día sin comer. No me molesta, y él era igual.

- Siempre admiro su energía para viajar 300 días sin parar (antes de la pandemia). ¿Quiere compartir su secreto con nosotros?

- Cuanto más me acerco al final, más tengo que hacer, y menos tiempo tengo para hacerlo. Así que, ya sabes, es pura cabezonería. Mi cuerpo es muy amable conmigo, y doy gracias por ello. No lo doy por sentado. Estoy muy agradecida a los genes que me dieron y a todas las demás cosas que son en parte genéticas y en parte mi educación y mi maravillosa familia.

* Alexis Issaharoff es el director general de Antah Solar. Está especializado en energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente. Este artículo fue originalmente publicado en UN Today.