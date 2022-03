Un soldado ucraniano camina entre los restos de un avión derribado en Kiev, Ucrania, el 25 de febrero de 2022. (AP Foto/Oleksandr Ratushniak)

A veces, las cosas son más simples de lo que creemos o tienen complejidades que no son las que imaginamos. Una cosa es la guerra y otra es hablar de la guerra. Estas reflexiones me surgen al ver la gran cantidad de especialistas en estrategia y táctica que han surgido en estos días en que la guerra ha estallado en el espacio que fue teatro de conflictos por haber sido frontera de imperios, de mundos diferentes que, tal vez, hoy reviven solo para recordarnos que la naturaleza humana, a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, sigue adoleciendo aún de graves enajenaciones.

Vladimir Putin ha pretendido diseñar un objetivo estratégico -el acontecimiento que intuía Napoleón-, para abrir el camino que lo llevaría al triunfo; y ha terminado construyendo un laberinto inextricable del que, razonablemente, no podrá escapar. La pared que lo encierra parece recta por ser infinita y la vieja -y borgeana- fórmula de girar siempre a la izquierda no alcanzará para salvarlo esta vez. Tan complicado es, como que atrasa más de setenta años. Su construcción estratégica haría poner rojo de ira a Iván el Terrible y verde de vergüenza al propio Stalin.

Y es que Putin sigue siendo, en el fondo, apenas un agente de inteligencia; astuto por supuesto, pero solo para las cuestiones más básicas del talento táctico y pueril. Su posición de poder, que debe al derrumbe colosal de la Unión Soviética -por eso confiesa que nunca lo entendió ni lo aceptó-, le ha hecho soñar con visiones estrafalarias de reconquista y reconstrucción imperial.

No es un militar, no fue un soldado; no ha abrevado (no ha podido abrevar) en las fuentes concluyentes del conocimiento estratégico, ni siquiera en el juicio crítico que da el discernimiento de la historia militar. Como buen agente de inteligencia ha aprendido a asustar; y eso, esa experiencia -después de cuarenta y cinco años de miedo, que la Guerra Fría insufló en los cuerpos de sus compatriotas bajo el régimen comunista-, le permitió llegar a donde está hoy.

Nadie le enseñó que, a pensamiento táctico le corresponde maniobra táctica y a pensamiento estratégico corresponde maniobra estratégica. Que solo sirve la solución táctica a la concepción estratégica, una vez que la maniobra estratégica haya construido el escenario correcto. Putin jamás entendería esto, que es básico para cualquier líder de una potencia menor.

En pleno siglo veintiuno, él ha diseñado una formidable batalla de cerco a una ciudadela de casi tres millones de habitantes: Kiev. Alejandro Magno (s. III A.C.) no se lo hubiese permitido. Lo patético, es que estamos a dos mil trecientos años de El Gránico y del asedio de Tiro.

Sus generales no deben dar crédito, y es que la previsión imaginada (la suposición) debe haber sido que, ante el ataque de semejante potencia -ante semejante amenaza-, el pobre Volodomir Zelenski, presidente de Ucrania, saliera a campo abierto a ofrecer la dimisión incondicional.

Pero no, resultó que el exactor comediante, con un par de cojones de aquellos y bien puestos, dijo no.

¿Y ahora qué? -le preguntan con toda seguridad los comandantes del ejército-, nuestros hombres no están preparados para diezmar una ciudad ni siquiera de diez mil -le dirán-, eso es cosa del pasado. Y Kiev no es una aldea afgana, para jugar a la guerra híbrida, emplear fuerzas especiales y compañías militares privadas. Todo eso lo debió hacer antes para preparar el escenario y, tal vez, se hubiese dado cuenta que lo suyo era un delirio.

Podemos reconocer dos imágenes que pasarán a la historia de esta ofensiva rusa sobre Ucrania. Una, la que corresponde al papel de la Guerra Fría, la escenificación del actor irracional que tan bien le nace a Vladimir Putin y que dejó pasmados a los líderes de los Estados Unidos y la OTAN, durante los primeros días de la contienda. La otra, una mala copia de la guerra relámpago de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial (Blitzkrieg).

Los tiempos han cambiado mucho desde aquellos años en que Hitler se lanzó a la conquista de “Lebensraum” (espacio vital) que le mandaba su proyecto geopolítico. Las armas, la concepción estratégica, las tácticas y la comprensión de los leyes y usos de la guerra que hoy poseen los soldados que ejecutan las campañas; las comunicaciones y las redes sociales, que hoy juegan un papel fundamental y que son parte de la maniobra estratégica y táctica.

Hoy es posible ver “en vivo y en directo” los ataques aéreos y terrestres de las fuerzas invasoras, la defensa heroica de los hombres y mujeres, soldados y civiles. Es posible ver en tiempo real el daño que causa la guerra, porque cada persona tiene en sus manos la herramienta para transmitir y la red social que se lo permite. Nada de esto parece haber tenido en cuenta el ex agente de la inteligencia rusa.

Putin se puso a jugar al actor irracional, como había aprendido en los, para él, gloriosos años de la Guerra Fría. Y por eso sus colegas de la Unión Europea, de los Estados Unidos y hasta el propio Xi Jinping, se quedaron perplejos y azorados cuando se lanzó, desenfrenado, sobre la indefensa Ucrania.

Del otro lado, el presidente Zelenski, lleno de humildad y coraje, está demostrando que un primer mandatario, dispuesto a morir por la patria, es el PBI más poderoso que puede tener una nación.