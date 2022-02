¿Cuál es la agenda en derechos humanos para este año?

Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UN Today)

- ¿Podría contarnos sobre su carrera, sobre los motivos por los que ingresó en el servicio diplomático y de cómo fue nombrado para su actual cargo como Representante Permanente de su país ante la ONU en Ginebra?

- Soy abogado por la Universidad de Rosario, Argentina. Ingresé en el Servicio Exterior de mi país en 1993. Tengo un Máster en Estudios Liberales por la Universidad de Georgetown y me especialicé en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el New College de la Universidad de Oxford y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Fui becario de desarme de la ONU en 1994, y fue entonces cuando vine a Ginebra por primera vez.

Cuando me designaron al Ministerio de Asuntos Exteriores de mi país, primero me encargué del desarme, y más tarde fui nombrado dos veces Director General de Derechos Humanos. En el exterior, fui designado en la Misión Permanente de Argentina ante la Organización de Estados Americanos en Washington D.C. (1995-2003), y en la Representación ante el Mercosur y ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) en Montevideo (2008-2012). Y, de 2016 a 2020 fui Embajador en Mozambique, donde inauguré la Embajada. Desde junio de 2020 soy el Representante Permanente de Argentina ante todos los organismos internacionales con sede en Ginebra.

Creo que me hice diplomático porque soy de una pequeña ciudad del norte de Argentina, y desde adolescente quería viajar por el mundo. Pero a los 17 años tuve la posibilidad de vivir en Estados Unidos durante un año como estudiante de intercambio, y entonces me di cuenta de que no sólo quería viajar por el mundo sino, sobre todo, representar a mi país. Así descubrí que quería ser diplomático.

- ¿Puede compartirnos algún acontecimiento (positivo o negativo) que haya marcado su carrera y por qué?

- En 2001, me designaron en Washington D.C. y los atentados terroristas del 11-S no sólo marcaron y cambiaron nuestra vida cotidiana para siempre, sino que también supusieron un tremendo reto para mí como diplomático: tratar de entender qué había pasado y por qué, y también qué tipo de mundo aparecería después.

Se necesitaba toda una nueva política exterior con nuevas ideas para todos los países de todas las regiones: negociaciones y debates en torno a los derechos humanos, la construcción de la nación, el relativismo cultural, la comprensión del terrorismo y sus causas profundas, la seguridad, etc. Un cambio de juego para los diplomáticos de todo el mundo, especialmente para Argentina, ya que sufrimos dos trágicos ataques terroristas antes del 11-S.

- Ha sido elegido recientemente Presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH). ¿Cuáles son sus principales prioridades para 2022?

- Mis principales prioridades son establecer una plataforma en el Consejo que permita un diálogo constructivo y el entendimiento entre los miembros. Conocer mejor nuestras posiciones, discutir nuestros intereses comunes y respetar nuestra diversidad, pero con el objetivo de construir juntos un consenso para la mejora de los derechos humanos en todo el mundo. La creciente politización del Consejo, y la consiguiente polarización en los debates, nos impide escucharnos unos a otros. El CDH debe ser un lugar de unión, no de división.

Una segunda prioridad será mejorar el papel del CDH en el establecimiento de una matriz sistemática y mundial de cooperación técnica en diferentes áreas de los derechos humanos, fomentando la cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular, basada en los desafíos para el pleno disfrute de los derechos humanos en cada país, siguiendo los resultados del Examen Periódico Universal. En este marco, debe prestarse especial atención a los países que están recibiendo asistencia técnica en el marco del punto 19.

Tenemos que asegurarnos de que esta asistencia muestre mejoras reales en la situación de los derechos humanos de los ciudadanos, para que otros países empiecen a darse cuenta de los beneficios de comprometerse con los mecanismos del CDH de forma constructiva para mejorar su situación de derechos humanos.

Una tercera prioridad será mejorar significativamente el papel del CDH en la prevención de conflictos y en la reconstrucción post-conflicto, para ayudar a establecer normas e instituciones de derechos humanos como forma de prevenir conflictos, así como después de que éstos se produzcan, para evitar que se repitan. Los derechos humanos son la mejor garantía de no repetición de los conflictos.

* El autor es Coordinador Editorial de UN Today. Artículo publicado originalmente en UN Today.