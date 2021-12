Rebeca Grynspan es la primera… y está escuchando

Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Foto: Violaine Martin)

Rebeca Grynspan es Economista y ex Vicepresidente de Costa Rica (1994-1998), ex Ministro de Vivienda, ex Ministro Coordinador de Asuntos Económicos y Sociales y ex Viceministro de Hacienda. En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue Secretaria General Adjunta y Administradora Asociada, ex Directora Regional para América Latina y el Caribe. Fue la primera mujer Secretaria General de la Conferencia Iberoamericana (2014-2021). El 13 de septiembre de 2021 se incorporó como la primera mujer al frente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

- Usted llegó hace apenas un mes. ¿Qué le inspira Ginebra?

- Ginebra es una ciudad preciosa: la naturaleza, la vista del lago desde mi oficina que puedo ver todos los días. Ya había estado aquí antes, viniendo de Nueva York, pero no para trabajar permanentemente. Ahora disfruto conociendo Ginebra poco a poco. Conocerla como ciudad multilateral, la ciudad de los derechos humanos, del desarme y, por tanto, de la paz. Me han dicho que hay unas 9.500 personas trabajando aquí en el sistema de las Naciones Unidas. Así pues, ésta es realmente una ciudad sede de las Naciones Unidas.

- Como Secretaria General, ¿cómo piensa tender puentes entre todas las regiones del mundo representadas en la UNCTAD?

- Mis primeros años de carrera internacional estuvieron ligados a América Latina y el Caribe, y recientemente a las relaciones iberoamericanas. En mis cuatro años como Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también estuve muy involucrada en cuestiones globales. Así fue como allí, como aquí, me di cuenta de la importancia de profundizar en las relaciones entre las regiones... ¡Increíblemente, las regiones no se conocen mucho! He hablado de la importancia de la cooperación Sur-Sur, que debemos profundizar en Ginebra. Ahora, prefiero llamarla “cooperación horizontal”.

Lo bueno de ella es que, cuando los países que viven retos similares intercambian experiencias y conocimientos, se obtiene una perspectiva diferente. En la “cooperación vertical”, como me gusta llamarla, es como si los problemas estuvieran en un lado y las soluciones en el otro. “¡Yo tengo la solución, pero tú tienes el problema!”. ¡Y yo no creo en eso! Todos tenemos problemas y la capacidad de proponer soluciones. Especialmente en la Conferencia Iberoamericana, mi lema sobre la cooperación horizontal ha sido: ningún país es tan rico que no tenga nada que aprender, y ningún país es tan pobre que no tenga nada que ofrecer o enseñar.

Es muy importante ese respeto mutuo, reconocer que todos tenemos capacidades, no sólo debilidades, que todos tenemos una valiosa experiencia de la que el resto puede aprender, que todos tenemos una gran riqueza de conocimientos y que vale la pena oírnos y escucharnos para aprender unos de otros. Debemos potenciar los encuentros entre las distintas regiones como pilar del conocimiento.

- ¿Cuáles son los principales retos económicos y sociales a los que se enfrenta la población de los países en desarrollo de estas regiones en general y a causa de la pandemia del COVID-19?

- La pandemia ha profundizado las desigualdades y asimetrías del mundo. Este es el principal reto que hay que abordar. Ya estábamos en una crisis medioambiental, no sólo el cambio climático sino también la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas que sustentan la vida. Luego llegó la pandemia, una crisis de múltiples capas: una crisis sanitaria, social y económica. Como ejemplo, en un año, América Latina perdió dos décadas de progreso en la lucha contra la pobreza extrema.

Otros países en desarrollo perdieron años de esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la lucha contra las desigualdades y la pobreza. Entonces, ¿lo que llamamos “desarrollo” es realmente desarrollo? ¡No se pueden perder dos décadas de progreso en materia de pobreza extrema en un año! Evidentemente, hay algo que no estamos midiendo bien. Aceptamos indicadores unidimensionales que nos dan una instantánea, un momento en el tiempo, pero no nos cuentan una historia. No nos muestran un camino.

Si el desarrollo no se construye sobre la base de los Objetivos y la Agenda 2030, si nuestros objetivos no están impregnados del lema de hoy, la resiliencia, no conseguiremos un desarrollo sostenible. Y la única manera de hacer frente a los retos compartidos es a través de un multilateralismo mucho más fuerte y reforzado.

El paradigma del desarrollo tiene que cambiar. Los pilares económico, social y medioambiental de la Agenda 2030 y los Objetivos son la única solución que el mundo tiene ahora. Tenemos que dejar que los indicadores de este nuevo paradigma guíen las decisiones sobre nuestras políticas económicas, sociales y medioambientales, o seguiremos tomando las decisiones equivocadas.

- ¿Qué significan entonces los resultados de la decimoquinta Conferencia cuatrienal para el multilateralismo, la comunidad internacional y la secretaría de la UNCTAD?

- Para empezar, debo agradecer al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, su presencia en Barbados en la inauguración de la Conferencia. Mi más sincero agradecimiento también al Presidente Uhuru Kenyatta de Kenia, y a la Primera Ministra Mia Amor Mottley de Barbados por su firme y activa participación como Presidenta de la Conferencia. Esta Conferencia fue una serie de “primicias”. La primera conferencia económica sobre comercio y desarrollo de la era COVID-19. La primera en un formato híbrido, en parte presencial y en parte en línea, un verdadero desafío técnico. La primera en el esfuerzo consciente por la inclusividad en la participación de los países.

Mediante acuerdos, los coordinadores residentes de las Naciones Unidas abrieron sus instalaciones a los participantes de los países más vulnerables. Una plataforma en línea permitió la conexión en 16 lugares para los países menos desarrollados, que a menudo carecen de una conectividad adecuada. La defensa de la composición universal de la Conferencia para establecer el diálogo y buscar soluciones de forma conjunta es fundamental. Además, esta era la primera conferencia cuatrienal que se celebraba sobre un pequeño estado insular en desarrollo, un PEID.

Su vulnerabilidad estuvo en el centro de los debates. La Primera Ministra Mottley se refirió a las dificultades de los PEID para acceder a las vacunas COVID-19, a la realidad de la inseguridad alimentaria, como compradores/importadores netos de alimentos en medio de las interrupciones del comercio internacional y los altos costes del transporte marítimo, y a la cuestión de la financiación de la adaptación al cambio climático. La mitigación no es el único problema para nuestros países en desarrollo. En Barbados, hemos visto cómo las zonas costeras se han hecho más resistentes a los efectos del cambio climático. Han tenido que sacar recursos de la protección social, la educación y la sanidad, y destinarlos a medidas de adaptación.

Por último, en nuestro resultado negociado, el comercio y el desarrollo son multidimensionales: destacan los vínculos con el medio ambiente, el clima, la macroeconomía, la deuda, los flujos ilícitos, la movilización de recursos y la financiación.

- ¿Por qué es importante tener ahora una mujer al frente de la UNCTAD?

- Se trata de otra primicia. La Presidenta de la Conferencia fue una mujer, la Presidenta del Comité de Negociación, la Embajadora Maimuna Kibenga Tarishi de la República Unida de Tanzania, una mujer, y la Secretario General de la UNCTAD, también una mujer, la primera. Esto envía un fuerte mensaje sobre el cambio de los tiempos y la necesidad de ese cambio.

Yo añadiría a Ngozi Okonjo-Iweala en la Organización Mundial del Comercio, a Pamela Coke-Hamilton en el Centro de Comercio Internacional y a mí en la UNCTAD. Las “damas del comercio”. Las mujeres ya eran más visibles en temas sociales y medioambientales, pero ahora estamos hablando de mujeres y de cuestiones económicas duras. Es un hueso duro de roer, y lo hemos conseguido. No tenemos que pensar igual ni estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que discutir y encontrar una agenda coherente. El trabajo de una organización no puede ser deshecho por otra. Nada de lo que importa es fácil, pero estoy convencido de que haremos todo lo posible. La voluntad de reforzar el multilateralismo y de encontrar soluciones juntos es lo que llevará a una coordinación más estrecha entre nuestras instituciones.

* Maritza Ascencios es editora en la UNCTAD. Ha trabajado en comunicación y promoción en UNICEF y el PNUD. Entrevista originalmente publicada en UN Today.