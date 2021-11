Todos los recuerdos de la ONU conducen hacia la música

Francesca Toso es ex funcionaria de UNICEF y de la OMPI, miembro de Greycells. Presidenta de la Asociación de Amigos de La Orquesta de las Naciones (Greycells)

Era la 5ª Sinfonía de Beethoven; recuerdo los acordes iniciales... Solemne, severa, poderosa, las notas llenaban la sala con una vivacidad inusual para el entorno. No fue la partitura lo que me sorprendió; fue la armonía que surgió cuando la música llenó un espacio que empezó a respirar. No era una sala de conciertos tradicional. Era el Salón de Actos del Palacio de las Naciones de Ginebra. En el escenario, la Orquesta de las Naciones Unidas, hoy rebautizada como L’Orchestre des Nations, interpretaba un concierto titulado Música para la Paz.

Ya me había sentado en esa sala emblemática en otras ocasiones, escuchando charlas sobre la guerra y la paz, voces enfrentadas en bandos ideológicos y geopolíticos opuestos. Y ahora, en este lugar, acostumbrado a hablar con dureza, las notas por la Paz empezaron a hablar con una voz armoniosa y unificadora. Más allá de las fronteras, del idioma y de las posturas, el lenguaje universal de la música se apoderaba de la humanidad compartida de un público sentado en silencio.

Era 2011, la primera temporada de la orquesta. Para entonces, yo llevaba unos veinte años viviendo en Ginebra, después de haber dejado UNICEF y el terreno para asumir un nuevo puesto y nuevas y desafiantes funciones en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). De mis primeros días en UNICEF, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Bogotá (Colombia), a mediados de la década de 1980, recuerdo mi pasión como Oficial Profesional Junior por conocer la teoría económica del “Ajuste con Rostro Humano” y la práctica de la promoción y la movilización social. Como Oficial de Información, utilicé mis habilidades periodísticas para aprovechar el poder de los medios de comunicación para transmitir mensajes que pudieran salvar y mejorar la vida de los niños: a través de la inmunización, el agua potable y el saneamiento, la atención materno-infantil, la nutrición adecuada y la educación básica.

Distinto continente, mismos objetivos

Desde las alturas andinas, en 1990 UNICEF me llevó a la Oficina Regional para la India en Nueva Delhi, para defender los derechos de los niños en el subcontinente indio. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada ese año, instaba a los gobiernos a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de violencia física o mental”.

El equipo de comunicación de UNICEF, del que yo formaba parte, no escatimó esfuerzos para llamar la atención de los medios de comunicación sobre los problemas de la infancia, poniendo a los “niños primero” como legítimos titulares de derechos conexos e inalienables. Difundimos ese mensaje a través de la palabra hablada y escrita, en escuelas y universidades, centros comunitarios y de salud, en la India rural, así como en contextos urbanos, ante los inimaginables desafíos de superar formas de exclusión social, económica, educativa y cultural profundamente arraigadas. Los niños, y sobre todo las niñas, eran los ciudadanos invisibles y sin voz, cuya situación debíamos dar a conocer. Utilizando la radio, la televisión y los medios de comunicación impresos de forma creativa, convertimos a UNICEF en un socio creíble con un amplio abanico de partes interesadas del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Aprendizaje a distancia con cercanía social

A finales de la década de 1990, ya estaba en Ginebra habiendo reorientado mi trayectoria profesional hacia la OMPI, donde me sentí orgulloso de tomar el timón del Programa de Aprendizaje a Distancia de la Academia de la OMPI. La Academia se había establecido como el brazo de enseñanza y formación de la organización, y con la llegada de Internet como medio de comunicación omnipresente, estábamos explorando nuevos enfoques para desarrollar cursos en línea sobre propiedad intelectual (PI). Desde entonces, nuestro programa ha desarrollado más de 20 cursos en línea en diez idiomas, ha formado a más de 90.000 estudiantes en todo el mundo y ha ampliado el acceso a los cursos en línea para los ciegos, los discapacitados visuales o las personas con problemas de impresión. Esta es la historia de un éxito compartido, y estoy agradecido a mis colegas de aquellos primeros días y a los que han seguido ampliando hábilmente el alcance del programa.

En las últimas dos décadas, he experimentado diferentes facetas de la cooperación para el desarrollo de la OMPI, trabajando con los gobiernos, el sector privado y el mundo académico en más de 40 países para demostrar cómo la PI puede ayudar a hacer realidad el potencial de los ODS.

A lo largo de mi trayectoria profesional, nunca olvidé las primeras lecciones sobre cómo aplicar la teoría económica “con un rostro humano”. Así que, teniendo en cuenta la dimensión humana, me esforcé por poner la P.I. al alcance de los creadores e innovadores de primera línea, a menudo en la base, en las escuelas, las universidades, las comunidades y las pymes.

Sin la música la vida podría carecer de vitalidad

Cuando me preparaba para la jubilación, me preguntaba no “¿qué puedo hacer después?”, sino “¿cómo puedo servir ahora?”. La música, con toda su fuerza, fue mi ancla y mi respuesta. Adopté la misión de L’Orchestre des Nations de poner una música extraordinaria al alcance de un público cada vez más amplio. Ya sea tocando por la paz o transmitiendo otros temas resonantes de los ODS, la orquesta no sólo ofrece el placer de la excelencia musical, sino que crea puentes entre culturas y mentalidades. Actualmente soy la Presidente de la Asociación de Amigos de la Orquesta de las Naciones. Si te gusta el lenguaje universal de la música, únete a nosotros y hazte amigo.

* Francesca Toso es ex funcionaria de UNICEF y de la OMPI, miembro de Greycells. Presidenta de la Asociación de Amigos de La Orquesta de las Naciones. Entrevista originalmente publicada en UN Today.