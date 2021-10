Cada uno de nosotros es responsable de cada niño que se muere de hambre

Reuters 163

- ¿Cuáles son las causas del aumento del hambre y la pobreza?

- Son muchas, pero el impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido desastroso: unos 250 millones de personas más han pasado a sufrir inseguridad alimentaria desde 2020. Se trata del mayor aumento del hambre en el mundo en al menos 15 años. Antes de la crisis sanitaria, la situación ya era terrible. Alrededor de una décima parte de la población mundial, unos 867 millones de personas, estaba grave y permanentemente desnutrida, y un niño menor de 10 años moría de hambre o de las consecuencias del hambre cada 5 segundos, es decir, 17.000 niños al día.

- ¿Es inevitable el hambre?

- Desde luego que no. Esta situación es absurda y criminal. Teniendo en cuenta el estado actual de las fuerzas de producción, si nos organizáramos de otra manera, si la distribución fuera equitativa, la agricultura mundial podría proporcionar el mínimo vital para un adulto, es decir, 2200 calorías al día, a 12.000 millones de seres humanos. En la actualidad, “sólo” somos 7.700 millones de personas. El hambre ya no es una fatalidad. Cada niño que muere de hambre es asesinado.

- ¿Cuáles son los mecanismos del hambre?

- Hay que distinguir entre el hambre estructural y el hambre cíclico. El hambre estructural, que asola a un gran número de países del Sur, es el resultado de un desarrollo insuficiente de las fuerzas productivas. La segunda es la causada por el colapso repentino de toda una economía debido a una guerra, una catástrofe ecológica o las langostas. La pandemia ha agravado ambos mecanismos al destruir aún más la producción y dificultar el comercio. En países como Somalia, las batallas para frenar la hambruna se han visto frenadas o saboteadas por algunas de las medidas adoptadas para combatir la pandemia.

- ¿Cuáles son las causas de esto?

- La presión financiera sobre los países en desarrollo para que paguen su deuda externa es aún más insoportable, ya que se enfrentan al choque económico de la pandemia. El año pasado, la deuda soberana de estos países alcanzó los 3,1 billones de dólares. La mayoría de los países sobreendeudados están en el hemisferio sur, donde viven tres cuartas partes de la población.

De los 53 países de África, 36 son casi exclusivamente agrícolas. En Senegal, la mayor parte de los ingresos procedentes de las exportaciones de cacahuetes son absorbidos por el pago de las cuotas de amortización y los intereses de la deuda externa, lo que no permite invertir en la agricultura.

Además, en tiempos normales, cuando no hay guerras ni catástrofes climáticas, en los siete países del Sahel el rendimiento de una hectárea de cereales es de 600-700 kg al año, mientras que en Bretaña es de 10 toneladas. Esto no se debe a que el agricultor bretón sea más competente o más trabajador, sino a que los gobiernos del Sahel no tienen medios para proporcionar fertilizantes, riego o facilitar el acceso al crédito y a los mercados. El agricultor se ve reducido a confiar en la buena voluntad de la lluvia, como hacía hace 300 años. La supresión inmediata de la deuda externa de los 50 países más endeudados les permitiría invertir en su agricultura.

Segunda causa: el dumping agrícola de la Unión Europea. Para mantener los precios, exporta sus excedentes de producción a los mercados africanos en condiciones muy favorables. Las naranjas procedentes de España se venden por tres veces menos que las producidas en el país bajo un sol abrasador por mujeres y niños que no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida con ellas. La tercera razón es el acaparamiento de tierras agrícolas por parte de los fondos de cobertura y otros grupos financieros.

El año pasado, 41 millones de hectáreas de tierras agrícolas africanas fueron compradas/arrendadas por estos grupos, en su mayoría saudíes y europeos. El Banco Mundial reconoce que este acaparamiento de tierras está destruyendo a las familias, que acaban en míseros poblados de chozas donde florecen la prostitución infantil, las drogas, el desempleo endémico y la desnutrición, pero cree que está justificado económicamente que estas tierras pasen a manos de grupos extranjeros, que son los únicos capaces de aumentar la producción, tener acceso a la tecnología, la financiación y los mercados internacionales. Toda la producción se exporta, nada vuelve a la población local.

Por último, está la especulación bursátil sobre los alimentos. Los alimentos básicos -el maíz, el arroz y el trigo-, que representan el 75% del consumo mundial, se consideran un producto básico como cualquier otro. Los especuladores obtienen beneficios astronómicos con estos productos comprados por una clientela cautiva que debe alimentarse. Cuando los precios suben en los mercados mundiales, el aumento se refleja en los barrios marginales, y las madres ya no tienen suficiente para alimentar a sus hijos.

- ¿Cuál es la alternativa?

- Abolir los mecanismos que matan. Todas las bolsas de valores están reguladas normativamente. No hay obstáculos legales para una ley. Mañana mismo, los parlamentos podrían introducir un artículo que prohíba la especulación bursátil con los alimentos básicos. Esto salvaría a cientos de miles de personas. Nuestro mundo está dominado por un orden caníbal.

El año pasado, las 500 mayores empresas privadas continentales de todos los sectores controlaban el 52,8% del PIB mundial, más de la mitad de la riqueza producida en un año en el planeta. Estas empresas están dirigidas por una oligarquía que tiene más poder financiero, económico, político y militar que los Estados más poderosos. Sólo tienen una estrategia: la maximización de los beneficios en un tiempo récord sin importar las consecuencias para los seres humanos. A este orden caníbal se opone la sociedad civil, que funciona sobre la base de los principios de solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre las personas.

- ¿Es la sociedad civil capaz de cambiar la situación?

- La impotencia no existe en una democracia. Todo ciudadano tiene los medios para obligar a su gobierno a abolir ese mecanismo asesino. Estamos en una lucha paroxística. Es importante crear conciencia. Cada uno de nosotros es responsable de cada niño que muere de hambre. La buena noticia es que, a pesar de la vuelta a la actitud de “sálvese quien pueda” provocada por la pandemia, cada vez más personas están despertando. Esto ha llevado a un tremendo aumento del pensamiento normativo, en la lucha por el derecho a la alimentación, el agua, la vivienda, la salud, la educación, etc.

- Muchos jóvenes se preguntan sobre su futuro, sobre el legado de los adultos, sobre las capacidades de la ONU. ¿Qué le gustaría decirles?

- La ONU es la guardiana del orden normativo del planeta. La Carta y la Declaración de los Derechos Humanos son el horizonte de nuestra historia. Sin el respeto de todos los derechos, sin la seguridad colectiva, sin la igualdad soberana de todos los Estados, no hay civilización posible. Esto también se aplica a la lucha por el clima. Si permitimos que las compañías petroleras ganen miles de millones, que se multipliquen las perforaciones, que aumente la producción de combustibles fósiles, nos dirigimos a la destrucción del planeta. Corresponde a los jóvenes imponer los objetivos precisos que los gobiernos del mundo se han fijado para 2030 a través de todos los medios que ofrece una sociedad democrática abierta: desobediencia civil, insurrección de las conciencias, movilización, lucha sin concesiones. No estamos en la tierra por casualidad o por accidente, cada vida tiene un sentido, la historia tiene un sentido. En la novela de Dostoievski, Iván Karamazov dice: “Cada uno es responsable de todo, antes que los demás”.

* Muriel Scibilia es autora y ex funcionaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Entrevista originalmente publicada en UN Today.