En medio del caos, los extremistas islamistas celebran el éxito de los talibanes en Afganistán

Fuerzas talibanes patrullan en una pista de aterrizaje un día después de la retirada de las tropas estadounidenses del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán 31 de agosto de 2021 (REUTERS)

Días después de que las tropas estadounidenses comenzaran a retirarse de Afganistán, los renacientes talibanes reclamaron territorio en provincias de todo el país. Cientos de gobernadores provinciales se rindieron sin luchar después de que los talibanes les aseguraran que no ejecutarían a los líderes en las zonas donde no encontraran resistencia.

El 15 de agosto, los talibanes tomaron oficialmente el control de Kabul, la capital de Afganistán, y el presidente afgano, Ashraf Ghani, renunció a su cargo y huyó del país, despejando el camino para que los talibanes tomaran el control del gobierno y restablecieran el Emirato Islámico de Afganistán. Los observadores en Afganistán y Occidente quedaron conmocionados por la rapidez con que los talibanes se tomaron el poder y Estados Unidos no estaba preparado para evacuar a sus ciudadanos, lo cual provocó caos y violencia cuando la gente comenzó a pelearse por los limitados cupos en los aviones que salían del país. El 26 de agosto, terroristas del Estado Islámico del Gran Jorasán (ISKP, por sus siglas en inglés) ejecutaron un complejo y coordinado ataque contra el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, que incluyó terroristas suicidas y disparos, y dejó muertos a 13 miembros del servicio estadounidense y a unos 170 afganos. Las agencias de inteligencia estadounidenses habían anunciado la posibilidad de que se produjera un ataque de este tipo, pero la caótica situación en el aeropuerto parece haber impedido cualquier respuesta eficaz.

Esta no es la primera vez que los talibanes gobiernan Afganistán. Entre 1996 y 2001, el grupo controló alrededor de tres cuartas partes del país tras apoderarse del territorio durante la guerra civil afgana. El gobierno de los talibanes se caracterizó por la violencia, la persecución de las minorías étnicas y religiosas, la eliminación de los derechos de la mujer y la educación, y un amplio apoyo a Al Qaeda —que le dio cobertura para planear los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque algunos observadores han expresado su esperanza de que los talibanes de hoy sean diferentes, el reciente comportamiento del grupo sugiere lo contrario. Mientras tanto, docenas de grupos terroristas han expresado su júbilo por la victoria talibán, anticipando que proporcionará mayor apoyo y oportunidades a otros extremistas.

La toma de Afganistán no solo es una victoria monumental para el Talibán, sino también para Al Qaeda y sus organizaciones terroristas afiliadas. Al Qaeda prometió lealtad a los talibanes para su creación del Emirato Islámico entre 1996 y 2001 y en 2016 supuestamente proclamó al líder de los talibanes, Mawlawi Akhundzada, como Emir al Mu’minin (Comandante de los Fieles), un término religioso utilizado para referirse al líder de la comunidad musulmana internacional, aunque en la práctica ejerce poca influencia sobre Al Qaeda o las fuerzas militantes fuera de Afganistán. Ahora, Al Qaeda y sus grupos afiliados han expresado su apoyo a la victoria de los talibanes y su entusiasmo por lo que dicho gobierno significará para sus operaciones. Es probable que esta victoria beneficie directamente a los grupos levantinos de Al Qaeda; su filial, Huras al-Din, ha estado luchando por afianzarse en Siria, pero los mandos del grupo podrían enviar combatientes a Afganistán para que reciban entrenamiento y recursos para revitalizar el grupo.

Al Qaeda ha emitido un comunicado felicitando a los talibanes por su victoria y es probable que también coordine los comunicados de prensa de sus otras ramas, aunque está rezagado respecto a otros grupos terroristas en sus operaciones mediáticas. Otra posibilidad es que Al Qaeda esté manteniendo intencionadamente un perfil bajo para evitar llamar la atención sobre su conexión con los talibanes. Aunque los talibanes han afirmado que no permitirán que los grupos terroristas coordinen o lancen ataques desde su territorio, tanto su pasada afiliación con grupos como Al Qaeda como la actual euforia de los grupos terroristas hacen muy poco probable que los talibanes cumplan este compromiso. Los analistas occidentales creen que los talibanes inicialmente restarán importancia a su asociación con grupos terroristas y que más adelante harán explícito su apoyo a grupos como Al Qaeda.

El 16 de agosto, el grupo terrorista sirio Hayat Tahrir al Sham publicó en el Telegram un poema escrito por uno de sus líderes religiosos, el Dr. Mazhar al Ways, y titulado “Amo a los talibanes”. Hamás y la Yihad Islámica Palestina también han acogido con satisfacción la noticia de la toma del poder. Hasta el 23 de agosto, los grupos terroristas habían difundido al menos 18 publicaciones celebrando el éxito de los talibanes. Es probable que esa cifra siga aumentando; la rama de comunicaciones de Al Qaeda aún no ha emitido una declaración oficial de sus directivas ni ha coordinado una respuesta de las filiales del grupo. A pesar de ello, la oleada de mensajes de felicitación procedentes de la comunidad terrorista demuestra que el éxito de los talibanes se considera un éxito para los extremistas islamistas de todo el mundo.

ISIS, por su parte, también está compitiendo por la influencia en Afganistán —además de los atentados en el aeropuerto de Kabul, también ha reivindicado varias operaciones menores del Estado Islámico del Gran Jorasán (ISKP) durante los días 14 y 15 de agosto. Mientras algunos combatientes del ISKP creen que los talibanes proporcionarán más oportunidades para el crecimiento y las operaciones de ISIS, otros se quejan de que esta es una victoria para Occidente. Al Naba, el boletín oficial semanal de ISIS, publicó un editorial en el que establecía los puntos de discusión del grupo para la toma del poder. El editorial afirmaba que la victoria de los talibanes forma parte de una conspiración con Estados Unidos y cita como evidencia la rapidez con la que las ciudades cayeron en manos de los talibanes, el hecho de que los talibanes hasta ahora hayan permitido la evacuación de los estadounidenses sin interferencias y el hecho de que el grupo no haya aplicado inmediatamente una versión punitiva y extrema de la sharía o ley islámica. Esta narrativa es esencial para la estrategia mediática de ISIS, porque la afirmación de ISIS de ser el único grupo que trabaja para crear un califato queda desmentida por el éxito de los talibanes en establecer un Emirato Islámico. Por ello, es probable que ISIS siga buscando socavar el éxito de los talibanes.

Mientras los ojos del mundo están puestos en los talibanes, el grupo ha presentado un plan de gobierno aparentemente más moderado, afirmando que las mujeres mantendrán la libertad de recibir una educación y de trabajar, que no tomará represalias contra los afganos que trabajaron en el gobierno o con las fuerzas estadounidenses, y que no apoyará a Al Qaeda ni permitirá que se lancen ataques desde Afganistán. Sin embargo, especialmente a la luz del largo historial de ataques del grupo contra civiles afganos y otros abusos de los derechos, parece muy poco probable que los talibanes cumplan estos compromisos una vez la atención internacional disminuya. Ya hay informes según los cuales combatientes talibanes han establecido puestos de control para capturar a los afganos que trabajaron con las fuerzas de Estados Unidos o de la OTAN y han amenazado con asesinar a sus familias si no se entregan. También se han dado varios casos de funcionarios talibanes que han obligado a mujeres a abandonar sus trabajos. Los portavoces talibanes también han confirmado que aplicarán su interpretación extrema de la sharía, rechazando cualquier sugerencia de que vayan a mantener un sistema democrático, dejando claro que las mujeres deben llevar velo en público y negándose a garantizar que los derechos de las mujeres no se verán reducidos.

Por el momento, el comportamiento de los talibanes indica que buscan el reconocimiento internacional como gobierno legítimo mientras extienden su control sobre la sociedad. Con ese reconocimiento internacional, los talibanes podrían llegar a acuerdos comerciales, recibir ayuda internacional y establecer alianzas ventajosas. Sin él, los talibanes quedarán aislados y empobrecidos, sin poder aprovechar los pocos recursos naturales de Afganistán, entre ellos los minerales de tierras raras.

Twitter, a diferencia de Facebook, sigue permitiendo las cuentas de los talibanes en su plataforma y los talibanes han aprovechado al máximo esta oportunidad, trinando en directo su toma de Kabul, un recurso que probablemente fomente la participación de otras prominentes figuras extremistas. La táctica ha tenido cierto éxito; el Gran Muftí de Omán, famoso por hacer comentarios fuera de los canales oficiales de su gobierno, retrinó varias de las actualizaciones e incluso envió un mensaje de felicitación por la victoria de “los hermanos musulmanes afganos”.

China y Rusia ya han indicado que están dispuestos a trabajar con los talibanes. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea siguen oponiéndose a reconocer el gobierno de los talibanes.

El costo humano de la última toma del poder por parte del Talibán en Afganistán es ya enorme. Los primeros informes sobre la expulsión de las mujeres de sus lugares de trabajo, las represalias contra los afganos que trabajaron con las fuerzas de EE.UU. y la OTAN, y la violencia de los combatientes talibanes indican que la realidad del régimen talibán estará lejos de ser moderada. Aunque los talibanes no han implantado inmediatamente su versión extrema de la sharía en todo Afganistán, es muy probable que lo hagan en el futuro.

El efecto combinado del control talibán y la retirada de Estados Unidos tiene también graves ramificaciones antiterroristas: sin presencia en el país, las agencias de inteligencia estadounidenses tendrán un conocimiento drásticamente reducido de las actividades de cualquier grupo terrorista en Afganistán.

* Tara Maloney es analista sénior del Centro sobre el Extremismo de la Liga Antidifamación (ADL).

