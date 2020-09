¿Un error de comunicación?

Shutterstock

“Tenemos un problema de la comunicación” es eso que suelen decir aquellos gobiernos que no quieren reconocer las deficiencias de su gestión. Olvidan que la comunicación política es la cara visible de la política, aunque no es la totalidad de la política. La planificación estratégica, la negociación, la toma de decisiones, el management, la valoración de escenarios, la gestión del poder en sí también son parte fundamental de la política.

Es cierto que la comunicación y la política tienen una sociedad indiscutida. Artistóteles definía al hombre como un “animal político” y es difícil de obviar que la comunicación es un acto inherente al ser humano que ha permitido el desarrollo de la civilización, levantar imperios y reescribir la historia.

También es cierto que los cambios sociales de las últimas décadas han modificado la relación entre la sociedad y el poder o los políticos, relación que hasta entonces era distante y casi dogmática, así como ha democratizado y popularizado la “comunicación política” que vemos como trama central de algunas de las series más importantes del momento. Hoy, el debate político a través de la comunicación está presente en todos lados: en la CNN, en Tik Tok y en Netflix.

Eso hace que la comunicación política se haya transformado en algo tan opinable como el fútbol. Tomamos el diario del lunes con el resultado del partido y debatimos si el once inicial era el correcto y qué cambios debió haber realizado el DT. Sin embargo eso no es lo preocupante, incluso es sano. En definitiva opinar sobre lo público es un valor intrínseco y fundamental de la democracia. Lo realmente inquietante es cuando se le imputa una “mala comunicación” a aquella política pública que es impopular o llega a destiempo.

Confundir la eficiencia comunicacional con el acatamiento inescrutable de una medida es un peligro. Ver a dirigentes culpando a la comunicación de la incomprensión que reciben por parte de la ciudadanía es un espectáculo frustrante. Dirigentes que no asimilan que los votantes no piensan como ellos o no entienden que su visión, quizá aceptable desde el punto teórico, no es lo que necesita y solicita la sociedad. “Políticos incomprendidos” se victimizan y culpan a la comunicación de sus propias limitantes.

La comunicación es política, su poder es grande pero no es el manejo del “poder” en sí. La comunicación política potencia, eleva, mejora el debate público. No le echemos la culpa de la devaluación de la política y de quienes la ejercen. No le pidamos que transforme sapos en príncipes. No caigamos en la tentación de creer que es un maquillaje, una pantalla, una ilusión para confundir y persuadir al ciudadano. No es justo para la comunicación y no es justo para la democracia.

El autor es analista y consultor político