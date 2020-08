Los obispos de Venezuela no han cometido pecado por decir la verdad

El mensaje de la CEV ante la convocatoria de elecciones parlamentarias que organiza el régimen es complejo y requiere de un análisis no superficial. (EFE/Harold Escalona/Archivo)

¿Dónde están los acusadores?

Las piedras no vienen del régimen de Maduro ni de sus cómplices; por supuesto se trata de un régimen que lo aprovecha para sus fines malignos de permanecer en el poder.

El comunicado de la CEV nos recuerda el Evangelio: (san Juan 8:1-11): «Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?” Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.” E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: “Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?” Ella respondió: “Nadie, Señor.” Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

El mensaje de la CEV ante la convocatoria de elecciones parlamentarias que organiza el régimen es complejo y requiere de un análisis no superficial.

¿Acaso no estamos ante un problema complejo?

La realidad está siendo callada por la clase política nacional e internacional; los primeros, por seguir estrategias que lucen insuficientes ante la acometida del régimen; los segundos, por no conocer lo que está en la mente de los venezolanos y lo que ocurre día a día en el país.

Los ciudadanos están disminuyendo la confianza depositada a una clase política, que no tiene por sí sola la capacidad de deponer al régimen. No porque no quieran deponer al régimen, porque todos sabemos que ese el objetivo principal de nuestra clase política, pero, “ganas no preñan”. Dicen los jerarcas de la iglesia católica “...Hay que buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos...”.

La CEV ha dicho una verdad más grande que una catedral; una realidad determinante: “La simple abstención no basta”. “...Es necesario celebrar unas elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto del ciudadano según esta previsto en la Constitución y las normas electorales...”.

La ilegitimidad de Maduro y su calificación de régimen es ratificada por la CEV, incluso resaltan que no existen condiciones para unas elecciones libres. Eso está muy claro en el documento. La Iglesia Católica apuesta a las repuestas ciudadanas, y sugiere una resistencia cívica, que, en mi opinión, viene ocurriendo hace muchos años, cuando el ciudadano decidió desconocer al régimen que dirige Maduro.

Un elemento clave del mensaje enviado por el clero está dirigido a la clase política, cuando sugiere la necesidad de un liderazgo que conduzca al pueblo, y esto surge al sugerir la CEV que la abstención sin alternativa produce una inmovilización. El ciudadano no sabe qué hacer, porque su vida empeora cada día. Su calidad de vida ha sido anulada por un régimen que profesa la banalidad del mal, además de no poder hacer planificación de futuro, porque el régimen concentra sus esfuerzos en mantener el control del poder, a costa de lo que sea. Es un régimen que no le importa el sufrimiento del pueblo.

Nadie tiene dudas de que Maduro y sus cómplices son los responsables del daño a la nación, pero es urgente que el liderazgo presente una propuesta cierta y lógica. No se sabe qué ocurre después de diciembre ante un proceso lleno de tropelías, situación que junto a las calamidades diarias hace que la rabia de la gente se acreciente, comenzando a escucharse el reclamo de la gente para que se logre el cambio que conduzca a la Venezuela de bienestar.

El ciudadano tiene claro que el régimen es de delincuentes e incapaz de resolver los servicios que necesita un país, pero la rabia está acompañada con la perdida de la esperanza, que hace que la credibilidad y la capacidad de la clase política tradicional disminuya.

La burla

El contenido del mensaje de la CEV sugiere una participación masiva del pueblo como ha ocurrido en el pasado, y aquí recordamos algunos ejemplos que son modelo del ejercicio del Derecho a la resistencia ciudadana del pueblo de Venezuela.

i. El movimiento ciudadano “Con mis hijos no te metas”, cuando Chávez pretendió cambiar el diseño curricular de la educación con un contenido de sesgo ideológico (aunque lo hicieron ilegalmente con la publicación de la Colección Bicentenario, entregada en las escuelas nacionales); ii. El referéndum de reforma constitucional donde Chávez intentaba cambiar el modelo del Estado de derecho y de Justicia, por un Estado socialista, así como la reelección indefinida (Chávez perdió, pero después se burla de la voluntad del pueblo y genero leyes socialistas en épocas en que tenían el control del poder legislativo, y un inconstitucional referéndum consultivo para imponer la reelección indefinida); iii. La participación ciudadana en la Consulta popular del 2017, donde el pueblo manifestó el cambio de las autoridades nacionales; iv. Las últimas elecciones parlamentarias, donde el pueblo masivamente eligió vivir en Democracia.

Estos actos de participación ciudadana fueron exitosos, principalmente porque fueron masivos, y todos estábamos más que unidos, había una verdadera alianza de todos los sectores de la sociedad venezolana. Son nuestros triunfos.

El pueblo ha sido fiel con la clase política; ha seguido todas las rutas que han delineado los partidos políticos, pero claro, el régimen comenzó a mutar y ejecutar tareas precisas para minar los triunfos y restringir la voluntad ciudadana.

La estrategia del Titanic

Hoy la situación es diferente: los partidos han sido divididos y sus símbolos secuestrados. La Asamblea Nacional ha sido perseguida y dividida desde adentro; le quitaron la sede, las redes y los símbolos. Muy triste lo ocurrido en el TSJ legítimo, donde también se dividió desde adentro, secuestraron los símbolos y las redes. En ambos casos los actores materiales de la división son políticos que no están a la altura de las circunstancias, usando intereses económicos peligrosos. Paralelos para confundir a la población, cuando en ese estrato se tiene que seguir la Constitución y la ley. Bueno, para eso se eligieron diputados y magistrados legítimos.

La estrategia del régimen es la siguiente: si se hunde el Titanic, que se ahoguen la AN y el TSJ legítimo. Destruida la institucionalidad tienen el camino zanjado para hundir a toda Venezuela. No queda otra: cuidar la institucionalidad y la dignidad.

La realidad del mensaje

Regresando a la CEV, ella se apoya en la participación ciudadana para vencer el totalitarismo del régimen, y por ello se refiere a elecciones con condiciones razonables. Sin embargo, apuntamos que tienen que ocurrir elecciones, pero libres: libres del tirano y sus cómplices, lo contrario es mantener un estatus que favorece al régimen en su fin de mantenerse con el control del poder. En diciembre 2020, se vence el período de los diputados electos por la voluntad del pueblo, y ante un proceso de elecciones desde el régimen, hay un asunto que debe en lo inmediato decidirse. Aquí el documento de la CEV apunta que hay que buscar salidas y generar propuestas para el pueblo.

En la acera de enfrente está el régimen que acostumbra a manejarse con elecciones fraudulentas; aunque solo prolonga su agonía, porque el régimen hace tiempo perdió al pueblo. Por eso, hay que concentrarse en las acciones que pueden sacar al tirano y a la tiranía; deponer ese sistema nefasto. Imponer la ley y permitir la llegada de la construcción de una nueva democracia.

Se requiere una batalla épica que abrace a todos los venezolanos que actúan con dignidad, usando las estrategias de la Doctrina no convencional en la materia. Estamos navegando en sotavento. Aprovechemos el temporal y los logros construidos desde la lucha que ha sido gigante para vencer definitivamente al régimen.

En el contexto de nuestros prelados, ellos no han cometido pecado por decir la realidad, y ante el sufrimiento del país hay que preparar “una batalla como la de Lepanto”.

Dios bendiga a Venezuela y nos conceda la libertad.

Twitter: @miguelmartint1