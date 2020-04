La relación con China continuará en el centro de la política exterior de los Estados Unidos no sólo por el conflicto comercial sino también por la creciente influencia de ese país en el escenario mundial. La política de militarizar el Mar de China, sostener al régimen de Maduro y apoyar a Irán no facilitan la normalización de las relaciones. John Biden no podrá eludir las imputaciones de Bernie Sanders por su voto favorable en 2001 que regularizó las relaciones comerciales entre ambos países y permitió el ingreso a la OMC. La política de Trump y las presiones del ala progresista demócrata en contra de los acuerdos comerciales a los cuales acusan de favorecer la desindustrialización y la disminución de los salarios acotarán los márgenes de negociación. India, Japón y Corea del Sur asumirán un papel prioritario en la estrategia norteamericana.