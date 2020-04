Bachelet no puede ocultar su doble standard. En Argentina, por ejemplo, el Congreso está cerrado y el Poder Judicial no está en operación. Es decir, la suma del poder público está en manos del Ejecutivo que ha impuesto la cuarentena a punta de decretos presidenciales, incluyendo un tácito toque de queda en Buenos Aires para los mayores de 70 años. No se escuchó la preocupación de Bachelet sobre la supuesta alteración al orden constitucional en dicho país.