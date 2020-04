Claro que todos tenemos el poder y el deber de criticar cuando veamos que una jugada sale mal, pero que sea para poder corregirla lo antes posible, no para sacar ventajismo político. No es momento de cambiar al jugador y, seamos sinceros, nadie en la oposición estaría dispuesto a bajar a la pista. Hoy quien está en la cancha, nos guste o no, es el Gobierno y debemos alentar su victoria porque será la nuestra. No seamos ese relator que nunca le dio a la pelota pero da cátedra sobre cómo habría que pegarle. No seamos parte de esos incongruentes que reclaman más test y cuando se hacen las pruebas recriminan que aumentan los casos positivos o de los que se quejan del alto costo de mascarillas al mismo tiempo que se oponen a establecer un precio máximo. Esos que quieren controlar el virus pero quieren a la gente en la calle para que la economía no se detenga. Ese no es el pensamiento ganador que necesitamos. Ese justamente es el pensamiento que nos lleva a perder como sociedad.