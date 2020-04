El mundo científico fue el primer deglutido por todo lo que sucedía. Al principio, las versiones del contagio eran difusas y tenues; luego vino el “barbijo” y empezó a ser un asunto de debate nacional en todos lados (ya se comprende que es mejor usarlo en cualquier hipótesis, lean en The Atlantic: “Everyone thinks they are right about masks”) y no es claro cuánto tiempo permanece activo el virus en diversas superficies, como tampoco es sabido con certidumbre absoluta cuál es su verdadera potencia en el aire (se leen versiones disímiles). O sea, los científicos –de quienes esperamos certezas- no produjeron la tranquilidad que se anhelaba. Epidemiólogos, virólogos y algunos médicos locuaces empezaron a ocupan las pantallas de la televisión planetaria y no siempre todos tienen las respuestas adecuadas a tantas preguntas que de manera insistente hacemos día a día. Lo afirmo con respeto, pero los médicos especialistas con solidez respetable, con papers en tiempo real, con información de primer nivel, con estudios comparativos de resultados validados, con versación sobre terapias eficaces y químicos eventualmente aplicables, en el planeta son pocos. Por momentos tengo la sensación de que pretendimos que los médicos fueran semidioses homéricos pero los transformamos en panelistas de programas televisivos.