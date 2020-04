Es momento de terminar con esta telenovela de reproches. Terminar con las falacias y el “yo te hago ahora lo que tú me hiciste cuándo…”, el ébola, el 11M o el derrame del Prestige. Sánchez y Casado deberán superar el conflicto personal y alinear a sus tropas para dar un alto al fuego. Los españoles necesitan un acuerdo -aunque sea temporal- para que la política no sea un problema más que se le suma a la pesadilla que están viviendo. Es momento de estar a la altura de los sacrificios de la ciudadanía. Cuando esta pesadilla acabe, los españoles merecen encontrarse con un nuevo estilo de hacer política en el que ellos serán el centro de preocupación y no las discusiones entre dirigentes. Por el bien de todos, no dejen pasar esta oportunidad. Quizá no haya otra.