La vocación universalista que deja entrever el mentado comunicado es el correlato de otra realidad: la emergencia también le dio una inyección de vida a organismos internacionales específicos, impulsándolos a cooperar desde el ámbito de sus competencias. Y el hecho de que instituciones especializadas en distintas materias estén trabajando de manera coordinada es un factor de suma importancia, porque demuestra que la respuesta a esta crisis no sólo debe ser internacional sino que además debe ser interdisciplinaria, para poder hacer frente a los inminentes desafíos de diversa índole con que nos enfrenta la realidad. Así, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un artículo conjunto publicado en The Telegraph el pasado 3 de abril, dejaron en claro que no estamos frente a un dilema reduccionista de tipo “salvar vidas o salvar empleos”, sino que el curso de la crisis de salud global y el destino de la economía mundial están indefectiblemente entrelazados, motivo por el cual ambos -y otros- organismos se encuentran trabajando estrechamente para ayudar a responder a las necesidades prioritarias que a su vez varían entre los distintos países con diferentes niveles de desarrollo socioeconómico. Así lo entendió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien hizo un llamado mundial a que todos actúen con cohesión y solidaridad para hacer frente al coronavirus, instando a los países más desarrollados a contribuir con el fortalecimiento de los sistemas de salud de aquellos menos desarrollados, recordando que "solo somos tan fuertes como el sistema de salud más débil en nuestro mundo interconectado”.