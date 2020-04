El aislamiento social obligatorio no nos deja huir del espacio pero tampoco del tiempo. Agudiza en los hechos de la vida diaria la tensión bipolar entre el tiempo como horizonte que se abre para después de haber sobrepasado el momento, no de la cuarentena, pues, cumplida esta no habremos superado el mal de la pandemia, sino tan solo la primera etapa de la prueba. Mientras tanto, es un momento oportuno para pensar en el horizonte que a decir de Bergoglio es la luz del tiempo, para pensar en la utopía que nos abre al futuro como pueblo argentino. Acaso más unido, integrado, hermanado y capaz de sortear las dificultades para crecer en un mundo diferente que está dejando de ser esférico para tornarse poliédrico. Acaso sea este uno de los efectos benéficos que nos deje el coronavirus. Así será si nos percatamos de que en el amor al prójimo y no en el simple “haber” radica la razón de ser del hombre y la mujer argentinos de hoy.