En los días del encierro he leído mucho y de todo, no siempre como me gustaría, pues hace tres semanas me ataca una tos mínima, aunque persistente, que no me deja concentrarme del todo. Cuando me pica la garganta se me ponen los pelos de punta y empiezo a leer sobre los síntomas del coronavirus en diversas páginas de internet. Me faltan (y espero con terror) la fiebre, la falta de aire y el dolor del cuerpo. La idea de acudir a un médico parece una locura. A veces pienso que la cuestión es más psicológica que nada. Los ecuatorianos vivimos en el desamparo más horroroso que quepa imaginarse. Nunca pensé que viviría algo así. Te entran escalofríos cuando reparas que allí donde vas a comprar el agua todos los días yace un cadáver. Esas fotografías son las que Lenin Moreno ha designado con el horroroso eufemismo de “noticias falsas”.