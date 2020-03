La espera es esperanza, no es un mero deseo de objetos particulares. La esperanza trasciende las cosas, trasciende mi propia suerte, se espera la restauración de un orden viviente en su integridad, se espera la salvación de los otros. Tampoco la esperanza es el optimismo. “A mí no me gusta esa palabra”, le dijo Francisco a Jordi Evole en una conversación reciente. Es una palabra superficial, creer que hagamos lo que hagamos “las cosas terminan bien”. No es así. En la esperanza hay compromiso, hay entrega, hay acción y hay fe. Espero porque creo.