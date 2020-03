Inmediatamente vemos a la “esperanza” actuar. Las miles de iniciativas solidarias nos demuestran que en momentos críticos las sociedades reaccionan. Grupos de abuelas cosiendo mascarillas para los cuerpos sanitarios; jóvenes llevándoles la compra a aquellos que no pueden salir de sus casas; industrias cooperando con los gobiernos; empresarios y deportistas realizando donaciones millonarias; adversarios políticos estrechando alianzas. Vemos cómo los héroes son los que siempre debían haber sido. Valoramos a los cuerpos médicos y sanitarios a todo nivel que se dejan la vida cada día en la trinchera de esta guerra. Apreciamos el valor de los maestros y docentes que se adaptan para brindar sus lecciones de forma online para que sus estudiantes no pierdan clase. Revalorizamos a las fuerzas de seguridad y ya no las vemos como “represoras” si no como un cuerpo de protección “humanitaria”.