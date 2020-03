Sin embargo, reforzar lo local frente a lo global no vuelve a este problema menos global de lo que realmente es. Un Estado por sí solo no puede controlar y solucionar del todo esta pandemia. No hay nada nuevo bajo el sol: los beneficios de la globalización son claros. Sin embargo, lograr una efectiva cooperación internacional puede no ser tan fácil como obviamente necesaria. La falta de reglas claras y el miedo a la deserción, trae la sospecha de que la cooperación pueda beneficiar sólo a algunos, o bien perjudicar a quienes decidan correr con sus costos. He aquí el dilema de la provisión de bienes públicos globales ante la falta de una autoridad central o, en su defecto, de un liderazgo hegemónico que esté dispuesto a hacerse cargo de dichos costos. La respuesta colectiva, en estos términos, puede ser menos efectiva o tardar más de lo pensado.