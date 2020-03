El futuro entrará en fase de rápida reconfiguración catalizado por el COVID 19: sistemas tecnológicos, económicos, políticos y sociales entrarán a debatirse y a cuestionarse en cada una de las sociedades y culturas que conviven en este planeta. Será un período intenso, crítico, emocionante y de grandes incertidumbres. Está en duda si habrá o no un cambio de época; si la tecnofilia se transforma en mayor adicción y dependencia y si avanzamos hacia el Homo Deus que “todo lo puede”; si la avaricia financiera seguirá marcando el ritmo del actual tipo de “desarrollo económico” (no habrá que pensar alguna variante más humana y sostenible que el actual); si los seres humanos seguirán obsesionados por el consumo o se volverán más equilibrados, respetando aquello de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”. ¿Cuánto durará el miedo actual? ¿Reflexionaremos lo suficiente o proseguirá con renovada intensidad la lucha por el poder, que es una característica humana no modelada por ninguna civilización? Todo está en el aire.