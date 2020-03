Una vez existen clases educadas, la libertad política se convierte en artículo de primera necesidad para muchos ciudadanos. Las democracias no son perfectas, ni están exentas de retrocesos, sobre todo en el tercer mundo; algunas pueden transformarse en dictaduras como Venezuela. Pero, cuando alcanzan madurez, permiten corregir sin matarse. Nada es más tedioso que lidiar con la diversidad de ideas, nada suele ser más impopular en el mundo que los parlamentos, que, aunque no gusten son el pilar de la democracia representativa; pero nada es más peligroso y corrupto que la concentración de poder en las manos de un gobernante. Los intereses de los pobres no los garantizan ni lideres iluminados ni partidos únicos, sino la competencia política entre distintas tendencias. El monopolio del poder no favorece a los ciudadanos, así como el monopolio económico no beneficia a los consumidores.