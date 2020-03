Es la primera vez en nuestra historia reciente que combatimos globalmente a un enemigo común más allá de nuestras diferencias ideológicas, religiosas o políticas. Más temprano que tarde todos los gobiernos del mundo fueron entendiendo que no se trataba de un virus comunista ni capitalista. Que no distinguía etnias ni clases sociales. Y así entendimos que la mejor defensa que teníamos no era un muro en la frontera o un escudo de misiles, si no un buen sistema de salud pública con profesionales preparados para afrontar este tipo de ataques.