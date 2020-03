Zapatero, antes de la reunión le dijo, a modo de amenaza, a Cilia Flores que si abandonaba la Presidencia, dijeran lo que dijeran los norteamericanos, ella iba a ir irremediablemente a la cárcel porque los americanos no iban a cumplir sus compromisos. Posteriormente en la reunión mencionada pidió a Nicolás Maduro que no dimitiera de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y que aguantara un tiempo, porque las cosas podían cambiar a mejor, les ofreció la entrada del partido de Maduro, el PSUV en la Internacional Socialista, ser recibido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y por el alto representante de la Unión Europea en política exterior y seguridad, Josep Borrell y, lo que es más importante, garantizó que la Unión Europea no iba a aplicar las sanciones. Por último, Zapatero solicitó que en la Comisión Nacional Electoral se nombrara a un hermano del dirigente de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, como uno de sus cinco rectores y que reeligieran al actual rector, Luis Emilio Rondón, de Un Nuevo Tiempo (UNT).