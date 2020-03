“Dios no quiere que vivamos con miedo crónico. El miedo suele ser el resultado de una mayor vulnerabilidad. Eso es lo que sentimos en nuestra nación y en todo el mundo. Nos sentimos vulnerables No creemos que tengamos una manera de protegernos, pero tenemos la protección del Salmo 91, incluso si no lees la Biblia, por cierto, hoy me notificaron que muchos de los rabinos, en las sinagogas, están leyendo los salmos de protección del Libro de los Salmos sobre su pueblo. Les piden que tomen esos salmos y crean que hay un poder sobrenatural en [leer esos] salmos, como el Salmo 91, que cuando dices esas palabras, Él le dará a sus ángeles la carga sobre ti, que Él te protegerá, que Él te guardará y que permanecerás bajo la sombra del Todopoderoso. Lee el Salmo 91 y cuando tengas miedo, elige la fe sobre el miedo, lee la palabra de Dios. Si lees la Biblia, entonces la Biblia te leerá, detectará ese miedo y luego alimentará tu fe".