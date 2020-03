Quien no se atrevió a levantar la voz en tiempos difíciles, no podrá ejercer ningún liderazgo en una institución que sólo tiene “auctoritas”, que no tiene “potestas”. Precisamente por ello, esa autoridad absolutamente necesaria es algo que se gana con la trayectoria de toda una vida, la que de Zela no tiene ni por asomo en las lides democráticas.